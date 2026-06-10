Більше призову – більше можливостей для звільнення, - начальник Генштабу Гнатов про демобілізацію
Генеральний штаб ЗСУ назвав темпи та обсяги призову головною умовою для початку демобілізації військовослужбовців.
Про це в інтерв'ю з LIGA.net розповів очільник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, інформує Цензор.НЕТ.
Умови демобілізації
Гнатов зауважив, що суспільству та політикам не варто вдаватися до детальних обговорень конкретних дат чи термінів, оскільки ситуація на полі бою диктує жорсткі умови.
"Про демобілізацію зараз не варто говорити детально, щоб не вводити людей в оману й не створювати хибних очікувань", – наголосив він.
За його словами, проблема є комплексною, але робота над пошуком компромісних рішень триває безперервно. Військове керівництво розробляє кілька альтернативних сценаріїв.
Хто у черзі перший
Наразі у фокусі уваги влади перебувають варіанти звільнення в запас тих категорій захисників, які мають найбільший термін безперервної служби:
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Ветерани 2022 року: Бійці, які мобілізувалися або пішли добровольцями у перші дні російського вторгнення.
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Кадрові військові: Воїни, які безперервно перебувають у строю протягом багатьох років ще до початку великої війни.
Гнатов зауважив, що поки неможливо дозволити масове звільнення військовослужбовців, коли темпи мобілізації недостатні.
Мобілізація і демобілізація безпосередньо пов’язані між собою, додав начальник Генштабу:
"Що вищі будуть показники призову, то більше можливостей з’явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право".
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Мобiлiзацiя з переходом в бусифiкацiею, не зменшуеться з 2023 року, а стае все агресивнiшою та агресивнiшою.
- Зечмо казало про 30000 в мiсяць. 30к*12 мiс*3 = 1 мiльйон 80 тисяч.
- Демобiлiзацii нема, ну окрiм для всяких елiтних Валерiiв Непридатних, та Стерненкiв з Шабунiними.
- Окрiм цього були добровольцi та вже iснуючий склад ЗСУ.
То де ви подiли бiльше ляма украiнцiв, чорти?
Лучшая мотивация - это борьба за жизнь каждого солдата.
А наши придурки думали что население бесконечное, и посылали "бесплатных" солдатов по минным полям и переправам на Крынки.
Пару раз сработало, а потом украинский народ посмотрел на это, понял что от бурятов это ничем не отличается, и сказки про бурятов работать перестали.
Что самое интересное, любая страна у которой иссякает армия - включает дипломатию и начинает спорить об условиях мира за столом с противником. Лишь две страны были исключением - Германия которую принудили подписать позорную капитуляцию и фактически разделили в два ствола, и Парагвай, который из процветающей экономики южноамериканского континента превратился в банановую республику и до сих пор не может оклематься.
А вот страны которые подписали капитуляцию, но не угробили свое население (хоть и лишились кусочков земли) - стали жить лучше. Финляндия - 11 место по уровню качества жизни, Япония - 25-е. Для сравнения, Незламна - на 78-м, Парашия - на 72-м, Литва на 57-м.
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Вангую что после этого комментария начнется тупизна в стиле "кац предлагает сдацца"
Вам лише виставлять (вже виставили) умови до капітуляції
Тодi можна було сказати "так: Крим ваш, НАТО наше, за Донбас подумаемо, а поки що вибачайте, я пiшов заспокоювати наше мiльйонне вiйсько добровольцiв, бо воно чомусь хоче вже на Москву йти".
Ае повоювати хотiлося. I не лише Зеленському, а й коментаторам на кшталт Вiталiя Танчика, яким все марилась перемога над семикрат сильнiшою краiною. Пекельнi санкцii, Европа з нами, всi дiла.
Тепер, коли iнфраструктура в жопi, економiка там же, по вiйську недобор, пiв-ляма у СЗЧ (це не про кiлькiсть дезертирiв, це про вiдношення народу до вiйни), у США Трамп, в краiнi -20 млн людей, а захiд виявився iмпотентом - звiсно умови погiршаться. Тепер i Донецька i Херсонська область буде в умовах.
Ще повоювати хочеться? Ну без проблем, можемо ще пiв-ляма школярiв та жiнок набусярити. Але коли i вони кудись подiнуться, як подiвся лям попереднiх - в умовах вже буде просто область у складi РФ.
м'яресурсу.
Але якщо в 2023 цьому очiльнику генштабу ще можна було повiрити - то тепер нехай ухилянти краще шкеряться - виживуть.
Протягом перших кількох місяців після спрощення правил Україну залишили близько 100 тисяч молодих людей у віці 18-22 роки.
3 вересня 1939 року (початок війни): У день оголошення війни Німеччині парламент терміново ухвалив Закон про Національну службу. Мобілізація стала загальною для всіх чоловіків віком від 18 до 41 року.
Грудень 1941 року (криза людських ресурсів): Віковий ценз для чоловіків підняли до 51 року. Також Британія стала першою країною, яка запровадила примусову мобілізацію для жінок.
Допоміжними військовими службами: Наприклад, ATS (Допоміжна територіальна служба), де служила майбутня королева Єлизавета II. Жінки працювали водіями, радистками, обслуговували ППО, але їм не видавали зброю без письмової згоди.
Роботою в промисловості: Виробництво зброї та літаків на заводах.
Жіночою сухопутною армією (Women's Land Army): Робота у сільському господарстві для забезпечення країни продовольством.
Шахтарів
Залізничників та інженерів
Фермерів та сільськогосподарських працівників
Лікарів, науковців та деяких держслужбовців
Близько 67 000 людей зареєструвалися як відмовники.
Кожен із них проходив спеціальний судовий трибунал. Якщо суд вірив у щирість переконань людини, її відправляли на альтернативну цивільну службу: в госпіталі, на ферми, у пожежні бригади чи цивільну оборону.
Тих, чиї мотиви визнавали нещирими (ухилянти), або хто повністю відмовлявся підкорятися рішенням трибуналу, засуджували до тюремного ув'язнення.
Тобто - про мінімізацію втрат мова не йде ? Лише про збільшення призову ?
Більше призову - більше можливостей для відбиття спалених посадок і нікому не потрібних руїн. Все це лише заради того, щоб лідору було чим похизуватися в вечірньому гундосику.
Нас с тобой *******
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