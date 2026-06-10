Більше призову – більше можливостей для звільнення, - начальник Генштабу Гнатов про демобілізацію

Генеральний штаб ЗСУ назвав темпи та обсяги призову головною умовою для початку демобілізації військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю з LIGA.net розповів очільник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, інформує Цензор.НЕТ.

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Умови демобілізації

Гнатов зауважив, що суспільству та політикам не варто вдаватися до детальних обговорень конкретних дат чи термінів, оскільки ситуація на полі бою диктує жорсткі умови.

"Про демобілізацію зараз не варто говорити детально, щоб не вводити людей в оману й не створювати хибних очікувань", – наголосив він.

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За його словами, проблема є комплексною, але робота над пошуком компромісних рішень триває безперервно. Військове керівництво розробляє кілька альтернативних сценаріїв.

Хто у черзі перший

Наразі у фокусі уваги влади перебувають варіанти звільнення в запас тих категорій захисників, які мають найбільший термін безперервної служби:

Ветерани 2022 року: Бійці, які мобілізувалися або пішли добровольцями у перші дні російського вторгнення.

Кадрові військові: Воїни, які безперервно перебувають у строю протягом багатьох років ще до початку великої війни.

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Гнатов зауважив, що поки неможливо дозволити масове звільнення військовослужбовців, коли темпи мобілізації недостатні.

Мобілізація і демобілізація безпосередньо пов’язані між собою, додав начальник Генштабу:

"Що вищі будуть показники призову, то більше можливостей з’явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право".

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