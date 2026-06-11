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Новини Фінансування Сил оборони Виплати військовим
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Виплати військовим в Україні можуть підвищити: Генштаб розглядає кілька варіантів, - Гнатов

Підвищення виплат військовим: у Генштабі заявили про нові варіанти та пошук фінансування

Уряд розглядає кілька сценаріїв підвищення грошового забезпечення військових. Пропозиції вже розроблені та перебувають на етапі розгляду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

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Він зазначив, що наразі уряд працює над пошуком необхідних фінансових ресурсів для реалізації цих рішень.

"Ця робота триває, і, сподіваюся, найближчим часом ухвалять рішення, що дозволять покращити грошове забезпечення", – зазначив Гнатов.

Можливі розміри грошового забезпечення військових

У питанні можливих виплат українським військовим на рівні 300 000 – 400 000 грн система грошового забезпечення є складною та залежить від низки факторів. За словами Гнатова, розмір виплат визначається посадою військовослужбовця, часом залучення до бойових дій, напрямком виконання завдань та їх характером.

"Усе залежить від посади, яку обіймає військовослужбовець, часу його залучення до бойових дій, напрямку, де виконуються завдання, і від характеру самих завдань. Запропоновано зміни і в цій сфері. Зокрема, йдеться про перегляд деяких надбавок за виконання бойових завдань, насамперед для військових першого ешелону на передовій. Ці пропозиції також перебувають на розгляді", — зазначив він.

Також Гнатов спростував чутки про нібито політичні розбіжності, які впливають на підвищення виплат військовим.

"Дозволю собі посміхнутися, тому що це навіть звучить абсурдно. Ні головнокомандувач, ні міністр оборони безпосередньо не ухвалюють рішення щодо грошового забезпечення військовослужбовців", – додав начальник Генштабу ЗСУ.

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Автор: 

військовослужбовці (5215) Гнатов Андрій (44)
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Топ коментарі
+11
Позавчора підвищили на 132 грн., а поліціянтам реально підняли вчора зп.
Цікаво, а хто тепер повинен йти воювати?
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11.06.2026 11:23 Відповісти
+9
Їх "можуть" підвищити вже більше 4-х років, але чомусь підвищують комусь іншому.
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11.06.2026 11:09 Відповісти
+8
Тільки є нюанс, військовий може загинути на передовій і всі підвищення до сраки йому будуть, але поліції теж підвищили і вони сидять в повній безпеці.
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11.06.2026 11:41 Відповісти
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Їх "можуть" підвищити вже більше 4-х років, але чомусь підвищують комусь іншому.
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11.06.2026 11:09 Відповісти
В основному владі, суддям, депутатам та іншим держслужбовцям, та інвалідам з їх числа
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11.06.2026 11:16 Відповісти
Ментам вчора підвищили, будуть тепер отримувати від 50к(без офіц.звання) та вище. Ще на підході митники. Прожитковий мінімум(ПМ~3.400грн). Так, в апараті ДМС оклад не може бути менше 14 розмірів ПМ, в територіальних органах оклад не може бути менше 12 розмірів ПМ, спецпідрозділ детективів: оклад не може бути менше 20 розмірів ПМ.Це тільки про голий оклад, ще +30-50% премії, +звання, +вислуга років. Скоро судді будуть злидарями і заздрити.
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11.06.2026 12:34 Відповісти
Так. Будується поліцейська «правова» держава за сценарієм фільму «Суддя Дред» де за порядком слідкують Судді - поліцейські, детективи та кати в одній особі.

Суддям, прокурорам, адвокам час йти в патрульні, бо вас не існує в сюжеті цієї країни мрій.
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11.06.2026 12:43 Відповісти
Це повинна робити влада, а у Генштабу і так є куда гроші направляти.
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11.06.2026 11:15 Відповісти
Для этого у нас есть верховный Главком. А ему глубоко похер. Это не его лекторат. Он недавно 40 лярдов забрал от обороны и отдал на популизм. Вот там как-раз его избиратели. Стадо без мозгов.
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11.06.2026 11:51 Відповісти
Саме так - не йього лікторат - бо військових меньшість від виборців гниди і вони йьому у такому стані ніяк не загрожують. Нещодавно вийшов один військовий на Кращатик у кайданках - протестував проти такого відношення до ЗСУ.
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11.06.2026 12:47 Відповісти
То це Генштаб голосує бюджет у ВР?
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11.06.2026 11:19 Відповісти
Ніяких ознак на те що будуть підвищення немає. По суті нічого не запропоновано. Ха ха ха.
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11.06.2026 11:20 Відповісти
Эти сказки мы слышим уже минимум два года. Как и про сроки службы и про демобилизацию. На армию власти насрать. Еще поначалу они боялись за свои задницы, но к концу 2022 перепуг прошел и власть занялась привычным делом - набиванием собственных карманов под красивые лозунги для лохов.
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11.06.2026 11:55 Відповісти
Міністерство поліціянтів наприклад працює краще і оперативніше в цьому плані. Ха ха ха.
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11.06.2026 11:21 Відповісти
Позавчора підвищили на 132 грн., а поліціянтам реально підняли вчора зп.
Цікаво, а хто тепер повинен йти воювати?
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11.06.2026 11:23 Відповісти
В ви не здогадуєтеся навіщо поліції підняли зп?
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11.06.2026 12:09 Відповісти
На 300? Чи аж на 400 грн??? Всі інші нулі - фікція. Або тридерасти увімкнуть друкарські машини на монетному..
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11.06.2026 11:24 Відповісти
ключове слово,,,МОЖУТЬ,,,а хлопці на фронті також,,МОЖУТЬ,, захищати це зелене чмо а ,,МОЖУТЬ,, і прийти по їх душі
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11.06.2026 11:34 Відповісти
Тільки є нюанс, військовий може загинути на передовій і всі підвищення до сраки йому будуть, але поліції теж підвищили і вони сидять в повній безпеці.
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11.06.2026 11:41 Відповісти
Можуть чи будуть підвищувати? Гниди зелені злодійські, щоб ви вдавились краденим...
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11.06.2026 12:08 Відповісти
Виплати військовм в Україні можуть підвищити? А можуть і не підвищити. Якщо підвищать то на копійки. Зате підвищать випоати оточенню Голобородька і це буде робитися за рахунок військових. Мені здається, що Гнатов мав би захищати військових, а не мародерів.
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11.06.2026 12:13 Відповісти
Виплати військовим в Україні можуть підвищити: Генштаб розглядає кілька варіантів:
1. На 132 грн
2. На 133 грн
3. Ех, гуляти, так гуляти! На140 грн!!!
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11.06.2026 12:13 Відповісти
Але ключове слово, МОЖУТЬ
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11.06.2026 12:38 Відповісти
Дивно що коли підвищили мусорам, депутатам, прокурорам проблем не виникало, а з військовими ну ніяк не виходить...
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11.06.2026 12:15 Відповісти
Гроші на мусорів знайшли. Гидота.
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11.06.2026 12:15 Відповісти
А може треба зробити все навпаки: підвищити виплати військовослужбовцям в рази та без усяких варіантів, а поліціянтам, прокурорам та нердепав виплачувати зарплати в залежності від часу, проведеного на ЛБЗ?
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11.06.2026 12:17 Відповісти
Опустять гривню до 100 грн. за долар і піднімуть заплату в двічі, ось такий фокус. І вовки ситі і вівці цілі))...
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11.06.2026 12:18 Відповісти
 
 