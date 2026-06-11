Виплати військовим в Україні можуть підвищити: Генштаб розглядає кілька варіантів, - Гнатов

Уряд розглядає кілька сценаріїв підвищення грошового забезпечення військових. Пропозиції вже розроблені та перебувають на етапі розгляду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що наразі уряд працює над пошуком необхідних фінансових ресурсів для реалізації цих рішень.

"Ця робота триває, і, сподіваюся, найближчим часом ухвалять рішення, що дозволять покращити грошове забезпечення", – зазначив Гнатов.

Можливі розміри грошового забезпечення військових

У питанні можливих виплат українським військовим на рівні 300 000 – 400 000 грн система грошового забезпечення є складною та залежить від низки факторів. За словами Гнатова, розмір виплат визначається посадою військовослужбовця, часом залучення до бойових дій, напрямком виконання завдань та їх характером.

"Усе залежить від посади, яку обіймає військовослужбовець, часу його залучення до бойових дій, напрямку, де виконуються завдання, і від характеру самих завдань. Запропоновано зміни і в цій сфері. Зокрема, йдеться про перегляд деяких надбавок за виконання бойових завдань, насамперед для військових першого ешелону на передовій. Ці пропозиції також перебувають на розгляді", — зазначив він.

Також Гнатов спростував чутки про нібито політичні розбіжності, які впливають на підвищення виплат військовим.

"Дозволю собі посміхнутися, тому що це навіть звучить абсурдно. Ні головнокомандувач, ні міністр оборони безпосередньо не ухвалюють рішення щодо грошового забезпечення військовослужбовців", – додав начальник Генштабу ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більше призову – більше можливостей для звільнення, - начальник Генштабу Гнатов про демобілізацію