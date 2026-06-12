МО готує реформу доплат для військових і запровадження термінів служби, - Свириденко
Міністерство оборони України готує реформу, яка передбачає збільшення доплат для військовослужбовців та визначення конкретних термінів служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час пленарного засідання ВР України.
За її словами, відповідний пакет змін планують представити вже в найближчі тижні.
Свириденко зазначила, що реалізація реформи потребуватиме значних фінансових ресурсів, тому уряд наразі працює над балансуванням бюджету.
"Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах", - сказала вона.
Що передбачає реформа
Очікується, що ініціатива охоплюватиме:
- перегляд системи грошових доплат військовим;
- запровадження більш чітких термінів служби;
- стабілізацію та гарантованість виплат у довгостроковій перспективі.
Деталі реформи мають бути оприлюднені після її офіційного подання.
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Нам курва не спішно.
Які ви *****... через кілька тижнів. Суки ********!
"Мотивацією піхотинців" займаються командири, утримуючи військових за колючим дротом.
Навіщо вам підвищувати зарплати? Ви ж однаково нікуди не втечете.
Якщо зарплати низька, то чого ви не йдете в СЗЧ? Значить зарплата та умови служби вас влаштовують. Просто хочеться більшої зарплати. Усім на планеті хочеться більшої зарплати.
шо, більш чітких ніж "назавжди"? може навіть чіткіших за "поки рак на горі свисне"? оце потужно.
zельона гнида свиридня ..
мєнтов зовсім без грошей зашите?
дебілка свириденка така технократка, закачаєшся.....
звільнитися не можна, бо на війну відразу!
тож, як не крути вся країна в заручниках у зеленого чудо юдо клану.
і нажаль, задовго до 2019 року....
запровадження більш чітких термінів служби;
більш чітких? Куда вже чьотчє
не буде ніяких термінів служби і ніхто нікого міняти не буде, навіть якщо ті два міліона ухилянтів туда завтра прийдуть с повінной. Сирок краще штурмане пару посадок і зробить їх свідками контрнаступу. Нашим команділам та офіцелам скільки людей не дай вони їх всіх угроблять там...
Навіщо бійцям платити 100 тис грн в місяць, якщо вони не можуть звільнитися?
Навіщо бійцям забезпечити якісним обмундируванням, якщо дешевше наловити нових героїв?
А якісне обмундируванням бійці самі куплять на власну зарплату, якщо хочуть жити.