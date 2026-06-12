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Новини Виплати військовим Реформи в армії
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МО готує реформу доплат для військових і запровадження термінів служби, - Свириденко

Реформа виплат і термінів служби: у МО готують нові правила для військових

Міністерство оборони України готує реформу, яка передбачає збільшення доплат для військовослужбовців та визначення конкретних термінів служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час пленарного засідання ВР України.

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За її словами, відповідний пакет змін планують представити вже в найближчі тижні.

Свириденко зазначила, що реалізація реформи потребуватиме значних фінансових ресурсів, тому уряд наразі працює над балансуванням бюджету.

"Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах", - сказала вона.

Що передбачає реформа

Очікується, що ініціатива охоплюватиме:

  • перегляд системи грошових доплат військовим;
  • запровадження більш чітких термінів служби;
  • стабілізацію та гарантованість виплат у довгостроковій перспективі.

Деталі реформи мають бути оприлюднені після її офіційного подання.

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Автор: 

виплати (1313) Міноборони (7871) реформи (3219) ЗСУ (8820) Свириденко Юлія (937)
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Топ коментарі
+18
Доплати це подачка, сьогодні є а завтра немає! Потрібно піднімати базове грошове забезпечення військових яке досі на рівні 4-7 тис. грн. а решта це премії по 490%. Тому і не підписують контракти військовозобов'язані, бо в будь який момент премії відмінять і знову військові будуть отримувати мінімальну зарплату!
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12.06.2026 10:28 Відповісти
+12
Ви там помаліше...
Нам курва не спішно.
Які ви *****... через кілька тижнів. Суки ********!
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12.06.2026 10:26 Відповісти
+8
військовим треба не доплати (якими ви зможете крутити як захочете) - а високий базовий ОКЛАД без всякого zельоного кідалова з доплатами !
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12.06.2026 10:29 Відповісти
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Ви там помаліше...
Нам курва не спішно.
Які ви *****... через кілька тижнів. Суки ********!
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12.06.2026 10:26 Відповісти
Доплат,а не зарплат !
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12.06.2026 11:08 Відповісти
Доплати це подачка, сьогодні є а завтра немає! Потрібно піднімати базове грошове забезпечення військових яке досі на рівні 4-7 тис. грн. а решта це премії по 490%. Тому і не підписують контракти військовозобов'язані, бо в будь який момент премії відмінять і знову військові будуть отримувати мінімальну зарплату!
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12.06.2026 10:28 Відповісти
Навіщо виплачувати військовим високі зарплати, якщо вони все одно не можуть демобілізуватися?
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12.06.2026 10:33 Відповісти
Тому що потрібно створити мотивацію для військовозобов'язаних для мобілізації та підписання контрактів. Якщо ми хочемо якісне поповнення для ЗСУ, а не бомжів з вулиці, які кидають зброю і тікають в СЗЧ, якщо ми хочемо припинити бусифікацію - потрібно піднімати базове грошове забезпечення військових, а не доплати які можна відмінити в будь який момент.
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12.06.2026 10:39 Відповісти
А навіщо владі та Заходу хотіти припинити бусифікацію? Це ж економить їм гроші на дорогу ******* західну зброю. Заградотряди та колючий дріт - це і є мотивація. Де ви бачили, щоб рабам платили гроші? Дякуйте, що не вбили.
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12.06.2026 10:45 Відповісти
Ситуація на фронті ускладнюється, слабовмотивовані піхотинці не можуть втримати оборону, що ми і бачимо на фронті, Покровськ та Мирноград втрачено і ворог рухається вглиб нашої території. Це сталось виключно через слабкість оборони, СЗЧ та дезертирство піхоти. Ми будемо й надалі втрачати позиції якщо не покращимо професійний рівень та мотивацію піхотинців.
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12.06.2026 10:47 Відповісти
"Покращують професійний рівень" ТЦК, що відловлюють всіх підряд.
"Мотивацією піхотинців" займаються командири, утримуючи військових за колючим дротом.
Навіщо вам підвищувати зарплати? Ви ж однаково нікуди не втечете.
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12.06.2026 10:54 Відповісти
Для чого ви обсираєте ЗСУ? Де це утримують військовослужбовців за колючим дротом? Не бачив такого жодного разу! Досить тут розповсюджувати російську пропаганду!
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12.06.2026 11:00 Відповісти
Багато учєбок та військових частин обнесли колючим дротом.
Якщо зарплати низька, то чого ви не йдете в СЗЧ? Значить зарплата та умови служби вас влаштовують. Просто хочеться більшої зарплати. Усім на планеті хочеться більшої зарплати.
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12.06.2026 11:17 Відповісти
Інженерні загородженні по периметру військових частин потрібні для зупинки ворожих диверсантів та крадіїв які можуть проникнути на територію частини для диверсій чи для розкрадання військового майна. Будь який курсант навчального центру має безліч можливостей піти в СЗЧ і ніяка колючка його не зупинить.
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12.06.2026 11:23 Відповісти
Якщо можна вільно вийти, то можна вільно зайти, вкрасти і вийти. Усі дійсно цінні речі зберігаються на складі з цілодобовою озброєною охороною, а не в учєбці чи частині з військовим.
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12.06.2026 11:30 Відповісти
Я вже п'ятий рік в армії і мотивацію втратив, і тут діло навіть не в грошах, корупція, яку вже і не намагаються навіть скрити
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12.06.2026 11:42 Відповісти
Аліменти більшими стають, це піклування про дітей
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12.06.2026 11:55 Відповісти
Ви дійсно не розумієте чому так?
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12.06.2026 10:34 Відповісти
Я багато що розумію і тому кажу - доплати не створюють мотивацію служити і тому це дурно витрачені гроші! Потрібно збільшувати базове - гарантоване законом, незалежне від рішення командира, грошове забезпечення військових!
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12.06.2026 10:42 Відповісти
Ви профессійний військовий?
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12.06.2026 10:43 Відповісти
Вже майже
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12.06.2026 10:45 Відповісти
Ви не відповіли на питання. Та чи ні?
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12.06.2026 10:51 Відповісти
Що для Вас професійний військовий?
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12.06.2026 10:54 Відповісти
Я Вас зрозумів. Питання більше немає.
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12.06.2026 11:03 Відповісти
військовим треба не доплати (якими ви зможете крутити як захочете) - а високий базовий ОКЛАД без всякого zельоного кідалова з доплатами !
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12.06.2026 10:29 Відповісти
Навіщо витрачати владі та Заходу гроші на зарплати українським військовим? Вони ж все одно не можуть звільнитися зі служби.
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12.06.2026 10:57 Відповісти
Втрати, СЗЧ, полон, поранені, списані зі служби - всі ці фактори потребують постійного поповнення ЗСУ.
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12.06.2026 11:02 Відповісти
ТЦК займається поповненням. Вигідніше дати гроші ТЦК і виловити героя, ніж берегти (купити гарний захист, БТР) та платити гарні гроші військовим.
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12.06.2026 11:11 Відповісти
Берегти треба було 4 роки, а не спустити в утіль цілі батальйони, в потім розповідати, що в нас все срака
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12.06.2026 11:44 Відповісти
Браво. Вже 5-ть років військовим не підвищували виплати.
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12.06.2026 10:29 Відповісти
Це тільки фронтовикам, а так підвищують
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12.06.2026 10:54 Відповісти
"запровадження більш чітких термінів служби"

шо, більш чітких ніж "назавжди"? може навіть чіткіших за "поки рак на горі свисне"? оце потужно.
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12.06.2026 10:29 Відповісти
Для кріпаків термінів служби не має, коли пан схоче, тоді і відпустить.., але це поки не точно)
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12.06.2026 10:35 Відповісти
Ну раніше ж було, поки триває військовий стан. А тепер, більш чіткіше - поки "лідер", не видасть указ про демобілізацію...
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12.06.2026 10:39 Відповісти
Не "назавжди", а "до 60 років".
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12.06.2026 10:58 Відповісти
дякую поригав

zельона гнида свиридня ..
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12.06.2026 10:31 Відповісти
отакої!!!
мєнтов зовсім без грошей зашите?
дебілка свириденка така технократка, закачаєшся.....
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12.06.2026 10:33 Відповісти
*залишите
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12.06.2026 10:42 Відповісти
Якщо мєнтам не платити гроші, то мєнти звільняться. А військові не можуть звільнитися. Тому навіщо їм платити більше грошей?
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12.06.2026 10:59 Відповісти
нєнє!
звільнитися не можна, бо на війну відразу!
тож, як не крути вся країна в заручниках у зеленого чудо юдо клану.
і нажаль, задовго до 2019 року....
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12.06.2026 11:01 Відповісти
Поки що з пустого в порожнє, в стилі - денег нет, но вы держитесь
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12.06.2026 10:43 Відповісти
Свириденко вже понизили назад до віце-премʼєрки? Чи цій новині вже рік, і весь час розробляють і розробляють?)
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12.06.2026 10:44 Відповісти
Тут поржав:
запровадження більш чітких термінів служби;
більш чітких? Куда вже чьотчє

не буде ніяких термінів служби і ніхто нікого міняти не буде, навіть якщо ті два міліона ухилянтів туда завтра прийдуть с повінной. Сирок краще штурмане пару посадок і зробить їх свідками контрнаступу. Нашим команділам та офіцелам скільки людей не дай вони їх всіх угроблять там...
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12.06.2026 10:45 Відповісти
Ну раз є майже безкоштовний ресурс, то його треба використовувати.
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12.06.2026 11:01 Відповісти
Цікаво, яке відношення вона має до ВСУ, мабуть багато вільного часу що вона скрізь сується. Менше б сиділа в інтернеті, більше зробила б для України. Хоча, дійсно чим більше сидить в інтернеті, краще для України
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12.06.2026 10:51 Відповісти
мінекономіки фінансує ЗСУ.
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12.06.2026 11:03 Відповісти
Мій брат отримував 120 000 гривень! Тепер йому гроші не потрібні! Він загинув!
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12.06.2026 10:55 Відповісти
Виплатили 15 млн грн? Чи він ухилянт?
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12.06.2026 11:04 Відповісти
Якщо 500-тий, або був без броні в момент загибелі - ніхто ніфіга не отримає
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12.06.2026 11:50 Відповісти
Не збільшат пенсії? До суду марно звертатись?
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12.06.2026 11:12 Відповісти
Зробіть базовий оклад від хоча би 80тисяч гривень в місяць, і все! Знову оця схема з доплатами яку не отримаєш по нормальному а через хабар.
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12.06.2026 11:14 Відповісти
Навіщо? А хто тоді хабарі від командирів буде владі заносити?
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12.06.2026 11:19 Відповісти
Якщо копнути все тцк України можна легко бійцям забезпечити 100 тис грн в місяць і + завалити їх якісним обмундируванням.
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12.06.2026 11:29 Відповісти
Навіщо? ТЦК приносять хабарі владі за уникнення мобілізації.
Навіщо бійцям платити 100 тис грн в місяць, якщо вони не можуть звільнитися?
Навіщо бійцям забезпечити якісним обмундируванням, якщо дешевше наловити нових героїв?
А якісне обмундируванням бійці самі куплять на власну зарплату, якщо хочуть жити.
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12.06.2026 11:34 Відповісти
Свириденко зазначила, що реалізація реформи потребуватиме значних фінансових ресурсів, тому ВЗРада відібрала 42 млрд у війскових для покриття видатків на всяку "зелену" куйню" і поліціянтів
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12.06.2026 11:22 Відповісти
Це лише поки обіцянка. Міністр фінансів Марченко минулого тижня на засіданні бюджетного комітету ВР стверджував, що на них немає коштів. Зато на кешбеки, тисячовесни і марафони гроші завжди находять,а військові стоять останніми в черзі. Вони що найменше важливі для уряду?
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12.06.2026 11:43 Відповісти
Не грошового забезпечення, а якихось незрозумілих доплат. Терміни служби скоріше за все будуть для дуже обмеженої категорії віськових - щоб звільнитись, треба воювати з 14 року, бути три рази пораненим, без ноги, орденоносцем, відмінником бойової й політичної підготовки, бути членом товариства спасіння на воді й т.д. Коротше, все з цією "рехвормою" зрозуміло.
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12.06.2026 11:47 Відповісти
Вкрали 40 млрд. у армії і тепр затівають реформу щоб іще красти. Коли ж ми вас вже здихаємось, га
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12.06.2026 12:15 Відповісти
 
 