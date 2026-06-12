МО готує реформу доплат для військових і запровадження термінів служби, - Свириденко

Міністерство оборони України готує реформу, яка передбачає збільшення доплат для військовослужбовців та визначення конкретних термінів служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час пленарного засідання ВР України.

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За її словами, відповідний пакет змін планують представити вже в найближчі тижні.

Свириденко зазначила, що реалізація реформи потребуватиме значних фінансових ресурсів, тому уряд наразі працює над балансуванням бюджету.

"Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах", - сказала вона.

Що передбачає реформа

Очікується, що ініціатива охоплюватиме:

перегляд системи грошових доплат військовим;

запровадження більш чітких термінів служби;

стабілізацію та гарантованість виплат у довгостроковій перспективі.

Деталі реформи мають бути оприлюднені після її офіційного подання.

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