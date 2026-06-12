РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11274 посетителя онлайн
Новости Реформы в армии
1 495 24

Минобороны рассказало о реформе армии: новая контрактная система, повышенные зарплаты, возвращение из СОЧ

Во время операции в Сумской области ГУР ликвидировало 41 боевика кадыровского "Ахмата"

В Украине официально объявлено о начале самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренная процедура возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на передовую.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"По поручению Президента Украины Правительство, Верховная Рада Украины, Министерство обороны, Генеральный штаб и Министерство финансов совместно начинают крупнейшую трансформацию военной службы в истории государства. Правительство сегодня приняло пакет постановлений, который запускает первый этап этой трансформации", — написал он.

Три типа новых контрактов и гарантированная отсрочка

Главное изменение — ликвидация "бессрочной" службы во время военного положения. Теперь как гражданские лица, так и действующие военные (или лица с боевым опытом) могут выбрать четкий срок службы:

  1. Пехотно-штурмовой контракт: рассчитан на 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военнослужащих и от 6 месяцев для ветеранов, которые уже были уволены ранее.

  2. Боевой контракт: на 24 месяца для дефицитных и технологических специальностей (пилоты БПЛА, операторы наземных роботизированных комплексов, артиллеристы, специалисты РЭБ).

  3. Базовый контракт: на 24 месяца для других направлений с гарантированной возможностью занимать исключительно тыловые должности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тыс. грн в тылу, — Зеленский. ВИДЕО

Каждый такой контракт предусматривает гарантированную отсрочку не менее чем на 6 месяцев после его завершения.

Время отдыха будет рассчитываться по формуле: один месяц на "нуле" (на передовой) приравнивается к 3 месяцам будущей отсрочки. Например, отслужив 10 месяцев (из них 4 месяца на передовой), штурмовик получит 1,5 года гарантированной гражданской жизни. Также будет учитываться весь предыдущий опыт службы с 2022 года.

Самые высокие в мире зарплаты для пехоты

Государство кардинально пересматривает систему финансирования передовой. Поскольку пехота несет наибольшие риски, ее выплаты станут беспрецедентными:

  • Штурмовики и пехота: Будут получать в среднем 300 тысяч гривен (~$7 000) в месяц. Максимальная планка за выполнение самых сложных задач составит 460 тысяч гривен.

  • Тыл: Минимальное денежное обеспечение военных в тылу повышается до 30 тысяч гривен.

  • Командиры: Впервые существенно растут выплаты для управленческого звена (командиры подразделений, начальники штаба, заместители) — их оклады увеличиваются вдвое (плюс боевые). Так, командир корпуса будет получать около 230 тысяч гривен в месяц.

Читайте также: МО готовит реформу доплат для военных и введение сроков службы, - Свириденко

Для контроля за справедливостью боевых выплат и мониторинга реальной физической нагрузки на первой линии фронта внедряется цифровая система Mission Control.

Цифровизация через "Армию+", fast track для СОЧ и интернациональный легион

Реформа также устраняет основные бюрократические препятствия в армии:

  • Автоматические переводы: Через приложение "Армия+" запускается упрощенная процедура смены подразделения в пределах одного армейского корпуса без согласований с десятками начальников. Сейчас стартует бета-тест.

  • Fast track для СОЧ: Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть, получат возможность вернуться на службу онлайн (через "Армию+") или офлайн непосредственно в топ-50 самых эффективных боевых бригад в обход длительных бюрократических процедур.

  • Рынок рекрутинга иностранцев: Украина официально открывает рынок найма иностранных граждан для боевых подразделений. Цель Генерального штаба — заполнить иностранными добровольцами от 30% до 50% должностей в штурмовых и пехотных частях, чтобы сохранить жизни украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ТрО не используют в качестве "затычки" на фронте, - Гнатов

Федоров добавил, что для тех бойцов, которые находятся на передовой дольше всех и имеют наибольшее суммарное время боевых выходов, до конца 2026 года начнется процесс постепенной демобилизации (увольнения со службы).

Глава Минобороны подчеркнул, что это лишь первый этап изменений, а вторым шагом станет полная и комплексная трансформация системы ТЦК, гражданского рекрутинга и мобилизационных процессов.

Автор: 

армия (8295) Минобороны (9657) военнослужащие (6512) ВСУ (7816) Федоров Михаил (699)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
ні...тому бусики кататимуться і далі
показать весь комментарий
12.06.2026 17:51 Ответить
+4
Хтось вірить у це?
показать весь комментарий
12.06.2026 17:50 Ответить
+2
Це вже було .Забули,що обіцяли раніше?
показать весь комментарий
12.06.2026 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось вірить у це?
показать весь комментарий
12.06.2026 17:50 Ответить
ні...тому бусики кататимуться і далі
показать весь комментарий
12.06.2026 17:51 Ответить
викусили свідки секти сивої мотні
показать весь комментарий
12.06.2026 17:56 Ответить
зелебобіки
показать весь комментарий
12.06.2026 18:00 Ответить
Ні, це така сама "країна мрій" зеленського, ала у версії для військових. Чергове красиве наїбалово, щоб потягнути час, зірвати чергові оплески, а потім все це спустити на гальмах прикриваючись купою обставин, які їм, красівим та гламурним, не дозволили всю цю казочку реалізувати. Влада, яка за 7 років не виконала жодної своєї обіцянки, гарантовано збреше ще раз.
показать весь комментарий
12.06.2026 18:15 Ответить
Це вже було .Забули,що обіцяли раніше?
показать весь комментарий
12.06.2026 17:54 Ответить
А головне відклали на потім, котрого від зелено-синьої плісняви ми не дочекаємось ніколи.
показать весь комментарий
12.06.2026 17:56 Ответить
а як з тими хто 4, 5 рік в армії? Що з ними? в нову систему і по новій?
показать весь комментарий
12.06.2026 18:00 Ответить
Забудь, друже. Ми знову рекрути ))
Усі минулі п**рєзи - то в минулому житті і неправда
показать весь комментарий
12.06.2026 18:01 Ответить
А як з тими, хто 12 рік в армії?
показать весь комментарий
12.06.2026 18:19 Ответить
Очевидно що скепсис лютий і він виправданий. Але, а ну як дійсно це не пізділс а реально запрацює? Питання - короткострокові контракти тільки для штурмовиків?
показать весь комментарий
12.06.2026 18:00 Ответить
Зовсім непогано. Але з назвами контрактів буде вінегрет. Якщо і кілзоні лазиш, і весь облік ведеш по усій фігні, і як маккофе - три в одному, то це який контракт?
показать весь комментарий
12.06.2026 18:00 Ответить
Вони з цією реформою носяться з 2019 року, як дурень з цвяшком. І все щось зверху наобіцяють.
показать весь комментарий
12.06.2026 18:00 Ответить
Хто підкаже, як можна обрати Базовий контракт?
показать весь комментарий
12.06.2026 18:01 Ответить
Хочуть збільшити зарплати - це добре
показать весь комментарий
12.06.2026 18:02 Ответить
людина сама обирає контракт чи як?
показать весь комментарий
12.06.2026 18:03 Ответить
Так, за участі мотиваційних бусиків і тривалого утримання в ТЦК до прийняття правильного рішення.
показать весь комментарий
12.06.2026 18:21 Ответить
Так, командир корпусу отримуватиме близько 230 тисяч гривень на місяць ...

Ги...ги... проаналізуемо
один корпус в українській армії зазвичай ≈ 20-40 тис. військових, але може бути і менше або більше залежно від задач і укомплектованості.

чисельність працівників АТ «Укрпошта» 31 700 працівників
зарплата генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського виглядає ≈ 970 тис. грн на місяць

Знов якось не дуже потужно для війскових
показать весь комментарий
12.06.2026 18:05 Ответить
Так ротні(комбати) будуть ще більше доїти солдат бо апетити виростуть..
показать весь комментарий
12.06.2026 18:16 Ответить
Це не реформа. це шоу. жоден найманець не захистить батьківщину, поки весь народ не буде долучин до захисту. Нажаль це неможливо при президенті Зеленському
показать весь комментарий
12.06.2026 18:16 Ответить
То чого ти досі не в окопі? Бурятів чекаєш?
показать весь комментарий
12.06.2026 18:23 Ответить
Ці "реформи" обіцяють кожен рік... Активно піарять чергові "контракти". Але, кількість СЗЧ продовжує зростати.

Мені цікаво, звідки вони збираються гроші брати на такі зарплати? Невже свої видатки уріжуть?) Чи може попросять скинутись "воєнкомів-мілліонерів"?
показать весь комментарий
12.06.2026 18:24 Ответить
Це локшина, кожен рік вундервафлі.
показать весь комментарий
12.06.2026 18:24 Ответить
 
 