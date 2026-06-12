Минобороны рассказало о реформе армии: новая контрактная система, повышенные зарплаты, возвращение из СОЧ
В Украине официально объявлено о начале самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренная процедура возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на передовую.
Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"По поручению Президента Украины Правительство, Верховная Рада Украины, Министерство обороны, Генеральный штаб и Министерство финансов совместно начинают крупнейшую трансформацию военной службы в истории государства. Правительство сегодня приняло пакет постановлений, который запускает первый этап этой трансформации", — написал он.
Три типа новых контрактов и гарантированная отсрочка
Главное изменение — ликвидация "бессрочной" службы во время военного положения. Теперь как гражданские лица, так и действующие военные (или лица с боевым опытом) могут выбрать четкий срок службы:
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Пехотно-штурмовой контракт: рассчитан на 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военнослужащих и от 6 месяцев для ветеранов, которые уже были уволены ранее.
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Боевой контракт: на 24 месяца для дефицитных и технологических специальностей (пилоты БПЛА, операторы наземных роботизированных комплексов, артиллеристы, специалисты РЭБ).
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Базовый контракт: на 24 месяца для других направлений с гарантированной возможностью занимать исключительно тыловые должности.
Каждый такой контракт предусматривает гарантированную отсрочку не менее чем на 6 месяцев после его завершения.
Время отдыха будет рассчитываться по формуле: один месяц на "нуле" (на передовой) приравнивается к 3 месяцам будущей отсрочки. Например, отслужив 10 месяцев (из них 4 месяца на передовой), штурмовик получит 1,5 года гарантированной гражданской жизни. Также будет учитываться весь предыдущий опыт службы с 2022 года.
Самые высокие в мире зарплаты для пехоты
Государство кардинально пересматривает систему финансирования передовой. Поскольку пехота несет наибольшие риски, ее выплаты станут беспрецедентными:
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Штурмовики и пехота: Будут получать в среднем 300 тысяч гривен (~$7 000) в месяц. Максимальная планка за выполнение самых сложных задач составит 460 тысяч гривен.
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Тыл: Минимальное денежное обеспечение военных в тылу повышается до 30 тысяч гривен.
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Командиры: Впервые существенно растут выплаты для управленческого звена (командиры подразделений, начальники штаба, заместители) — их оклады увеличиваются вдвое (плюс боевые). Так, командир корпуса будет получать около 230 тысяч гривен в месяц.
Для контроля за справедливостью боевых выплат и мониторинга реальной физической нагрузки на первой линии фронта внедряется цифровая система Mission Control.
Цифровизация через "Армию+", fast track для СОЧ и интернациональный легион
Реформа также устраняет основные бюрократические препятствия в армии:
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Автоматические переводы: Через приложение "Армия+" запускается упрощенная процедура смены подразделения в пределах одного армейского корпуса без согласований с десятками начальников. Сейчас стартует бета-тест.
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Fast track для СОЧ: Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть, получат возможность вернуться на службу онлайн (через "Армию+") или офлайн непосредственно в топ-50 самых эффективных боевых бригад в обход длительных бюрократических процедур.
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Рынок рекрутинга иностранцев: Украина официально открывает рынок найма иностранных граждан для боевых подразделений. Цель Генерального штаба — заполнить иностранными добровольцами от 30% до 50% должностей в штурмовых и пехотных частях, чтобы сохранить жизни украинцев.
Федоров добавил, что для тех бойцов, которые находятся на передовой дольше всех и имеют наибольшее суммарное время боевых выходов, до конца 2026 года начнется процесс постепенной демобилизации (увольнения со службы).
Глава Минобороны подчеркнул, что это лишь первый этап изменений, а вторым шагом станет полная и комплексная трансформация системы ТЦК, гражданского рекрутинга и мобилизационных процессов.
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Усі минулі п**рєзи - то в минулому житті і неправда
Ги...ги... проаналізуемо
один корпус в українській армії зазвичай ≈ 20-40 тис. військових, але може бути і менше або більше залежно від задач і укомплектованості.
чисельність працівників АТ «Укрпошта» 31 700 працівників
зарплата генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського виглядає ≈ 970 тис. грн на місяць
Знов якось не дуже потужно для війскових
Мені цікаво, звідки вони збираються гроші брати на такі зарплати? Невже свої видатки уріжуть?) Чи може попросять скинутись "воєнкомів-мілліонерів"?