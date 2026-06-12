Минобороны рассказало о реформе армии: новая контрактная система, повышенные зарплаты, возвращение из СОЧ

В Украине официально объявлено о начале самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренная процедура возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на передовую.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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"По поручению Президента Украины Правительство, Верховная Рада Украины, Министерство обороны, Генеральный штаб и Министерство финансов совместно начинают крупнейшую трансформацию военной службы в истории государства. Правительство сегодня приняло пакет постановлений, который запускает первый этап этой трансформации", — написал он.

Три типа новых контрактов и гарантированная отсрочка

Главное изменение — ликвидация "бессрочной" службы во время военного положения. Теперь как гражданские лица, так и действующие военные (или лица с боевым опытом) могут выбрать четкий срок службы:

Пехотно-штурмовой контракт: рассчитан на 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военнослужащих и от 6 месяцев для ветеранов, которые уже были уволены ранее. Боевой контракт: на 24 месяца для дефицитных и технологических специальностей (пилоты БПЛА, операторы наземных роботизированных комплексов, артиллеристы, специалисты РЭБ). Базовый контракт: на 24 месяца для других направлений с гарантированной возможностью занимать исключительно тыловые должности.

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Каждый такой контракт предусматривает гарантированную отсрочку не менее чем на 6 месяцев после его завершения.

Время отдыха будет рассчитываться по формуле: один месяц на "нуле" (на передовой) приравнивается к 3 месяцам будущей отсрочки. Например, отслужив 10 месяцев (из них 4 месяца на передовой), штурмовик получит 1,5 года гарантированной гражданской жизни. Также будет учитываться весь предыдущий опыт службы с 2022 года.

Самые высокие в мире зарплаты для пехоты

Государство кардинально пересматривает систему финансирования передовой. Поскольку пехота несет наибольшие риски, ее выплаты станут беспрецедентными:

Штурмовики и пехота: Будут получать в среднем 300 тысяч гривен (~$7 000) в месяц. Максимальная планка за выполнение самых сложных задач составит 460 тысяч гривен .

Тыл: Минимальное денежное обеспечение военных в тылу повышается до 30 тысяч гривен .

Командиры: Впервые существенно растут выплаты для управленческого звена (командиры подразделений, начальники штаба, заместители) — их оклады увеличиваются вдвое (плюс боевые). Так, командир корпуса будет получать около 230 тысяч гривен в месяц.

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Для контроля за справедливостью боевых выплат и мониторинга реальной физической нагрузки на первой линии фронта внедряется цифровая система Mission Control.

Цифровизация через "Армию+", fast track для СОЧ и интернациональный легион

Реформа также устраняет основные бюрократические препятствия в армии:

Автоматические переводы: Через приложение "Армия+" запускается упрощенная процедура смены подразделения в пределах одного армейского корпуса без согласований с десятками начальников. Сейчас стартует бета-тест.

Fast track для СОЧ: Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть, получат возможность вернуться на службу онлайн (через "Армию+") или офлайн непосредственно в топ-50 самых эффективных боевых бригад в обход длительных бюрократических процедур.

Рынок рекрутинга иностранцев: Украина официально открывает рынок найма иностранных граждан для боевых подразделений. Цель Генерального штаба — заполнить иностранными добровольцами от 30% до 50% должностей в штурмовых и пехотных частях, чтобы сохранить жизни украинцев.

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Федоров добавил, что для тех бойцов, которые находятся на передовой дольше всех и имеют наибольшее суммарное время боевых выходов, до конца 2026 года начнется процесс постепенной демобилизации (увольнения со службы).

Глава Минобороны подчеркнул, что это лишь первый этап изменений, а вторым шагом станет полная и комплексная трансформация системы ТЦК, гражданского рекрутинга и мобилизационных процессов.