Силы ТрО не используют в качестве "затычки" на фронте, - Гнатов

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что Силы территориальной обороны стали полноценной боевой составляющей и не являются "второстепенными" подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Liga.net.

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По словам Гнатова, в начале полномасштабного вторжения подразделения территориальной обороны действительно уступали механизированным бригадам по уровню боевого опыта.

В то же время сейчас, подчеркнул он, говорить о какой-либо "меньшей ценности" этих сил некорректно, ведь ТрО стали полноценной частью Сил обороны Украины.

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"Говорить о каких-то признаках неполноценности я бы точно не стал. Это серьезная сила и важная составляющая Сил обороны Украины", — отметил Гнатов.

Проблемы часто преувеличивают и искажают

Военный также подчеркнул, что информация о проблемах в подразделениях территориальной обороны нередко подается в искаженном или преувеличенном виде.

По его словам, успешные подразделения, которые эффективно выполняют боевые задачи, чаще становятся объектом информационных атак или гиперболизации отдельных инцидентов.

"Из собственного опыта: чем успешнее подразделение, чем устойчивее оно выполняет задачи, тем быстрее любое событие или проблема будет подхвачено, раздуто и искажено", — сказал он.

ВСУ - сложный организм

Гнатов подчеркнул, что в любом большом военном коллективе могут возникать отдельные проблемы или нарушения, однако они не определяют общее состояние системы.

"ВСУ — это огромный и очень сложный организм. Конечно, в каждом подразделении могут возникать свои нюансы. Но утверждать, что они приводят к критическому состоянию дел — явное преувеличение", — подчеркнул начальник Генштаба.

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