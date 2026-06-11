Силы ТрО не используют в качестве "затычки" на фронте, - Гнатов
Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что Силы территориальной обороны стали полноценной боевой составляющей и не являются "второстепенными" подразделениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Liga.net.
По словам Гнатова, в начале полномасштабного вторжения подразделения территориальной обороны действительно уступали механизированным бригадам по уровню боевого опыта.
В то же время сейчас, подчеркнул он, говорить о какой-либо "меньшей ценности" этих сил некорректно, ведь ТрО стали полноценной частью Сил обороны Украины.
"Говорить о каких-то признаках неполноценности я бы точно не стал. Это серьезная сила и важная составляющая Сил обороны Украины", — отметил Гнатов.
Проблемы часто преувеличивают и искажают
Военный также подчеркнул, что информация о проблемах в подразделениях территориальной обороны нередко подается в искаженном или преувеличенном виде.
По его словам, успешные подразделения, которые эффективно выполняют боевые задачи, чаще становятся объектом информационных атак или гиперболизации отдельных инцидентов.
"Из собственного опыта: чем успешнее подразделение, чем устойчивее оно выполняет задачи, тем быстрее любое событие или проблема будет подхвачено, раздуто и искажено", — сказал он.
ВСУ - сложный организм
Гнатов подчеркнул, что в любом большом военном коллективе могут возникать отдельные проблемы или нарушения, однако они не определяют общее состояние системы.
"ВСУ — это огромный и очень сложный организм. Конечно, в каждом подразделении могут возникать свои нюансы. Но утверждать, что они приводят к критическому состоянию дел — явное преувеличение", — подчеркнул начальник Генштаба.
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https://interfax.com.ua/news/general/1174562.html Коли я прийняв бригаду, що я побачив? Комплектність бригади - 18% особового складу, включно з офіцерами, солдатами та сержантами. Повна відсутність звичайної техніки. Повна відсутність броньованої техніки. Слід зазначити, що бригада була переформатована літом 2025-го року з 125-ї бригади ТРО у важку механізовану бригаду, але крім змін на папері більше в цьому підрозділі не змінилося нічого", - заявив "Фока".
є такі знайомі - вже до майора "дослужились" - "патріоти" .. "Свобода або смерть!" - кричать вони сидячи в тилу і носять піксель
кидай бухать
А ви в якому званні та в якой в/ч на ЛБЗ?"
бувайте.. Ви хоча і пишете іноді адекватно ..але схоже неадекватні.
А ось шо ви у лавах бригади "кидай бухать" охоче вірю.
Та й це давно було всім відомо, ще коли неодноразово падала чергова "фортеця" і в оточенні залишалась якась бригада ТРО, бо помилок Маріуполя вирішили більше не допускати.
а) до Нового року (якщо не до Покрови);
б) десь на річці Волга (а може і на р. Урал).
Щоб не було зайвих запитань: служив в 114 ОбрТрО, зараз у відставці (за віком). Рідний батальйон на південному напрямку.