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Новости Реформы в армии
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Силы ТрО не используют в качестве "затычки" на фронте, - Гнатов

андрей,гнатов

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что Силы территориальной обороны стали полноценной боевой составляющей и не являются "второстепенными" подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Liga.net.

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По словам Гнатова, в начале полномасштабного вторжения подразделения территориальной обороны действительно уступали механизированным бригадам по уровню боевого опыта.

В то же время сейчас, подчеркнул он, говорить о какой-либо "меньшей ценности" этих сил некорректно, ведь ТрО стали полноценной частью Сил обороны Украины.

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"Говорить о каких-то признаках неполноценности я бы точно не стал. Это серьезная сила и важная составляющая Сил обороны Украины", — отметил Гнатов.

Проблемы часто преувеличивают и искажают

Военный также подчеркнул, что информация о проблемах в подразделениях территориальной обороны нередко подается в искаженном или преувеличенном виде.

По его словам, успешные подразделения, которые эффективно выполняют боевые задачи, чаще становятся объектом информационных атак или гиперболизации отдельных инцидентов.

"Из собственного опыта: чем успешнее подразделение, чем устойчивее оно выполняет задачи, тем быстрее любое событие или проблема будет подхвачено, раздуто и искажено", — сказал он.

ВСУ - сложный организм

Гнатов подчеркнул, что в любом большом военном коллективе могут возникать отдельные проблемы или нарушения, однако они не определяют общее состояние системы.

"ВСУ — это огромный и очень сложный организм. Конечно, в каждом подразделении могут возникать свои нюансы. Но утверждать, что они приводят к критическому состоянию дел — явное преувеличение", — подчеркнул начальник Генштаба.

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Автор: 

тероборона (365) Андрей Гнатов (44)
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Топ комментарии
+8
а як їх використовують?
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11.06.2026 13:59 Ответить
+7
Ви задаєте дуже незручні запитання.
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11.06.2026 14:07 Ответить
+6
реально виникає питання -а для чого їх використовують ... для ухиляння від армії ?

є такі знайомі - вже до майора "дослужились" - "патріоти" .. "Свобода або смерть!" - кричать вони сидячи в тилу і носять піксель
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11.06.2026 14:06 Ответить
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а як їх використовують?
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11.06.2026 13:59 Ответить
Ви задаєте дуже незручні запитання.
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11.06.2026 14:07 Ответить
переформатовують у важку бригаду (може сам Гнатов і переформатував).. але є нюанс
https://interfax.com.ua/news/general/1174562.html Коли я прийняв бригаду, що я побачив? Комплектність бригади - 18% особового складу, включно з офіцерами, солдатами та сержантами. Повна відсутність звичайної техніки. Повна відсутність броньованої техніки. Слід зазначити, що бригада була переформатована літом 2025-го року з 125-ї бригади ТРО у важку механізовану бригаду, але крім змін на папері більше в цьому підрозділі не змінилося нічого", - заявив "Фока".
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11.06.2026 14:24 Ответить
Звісно не використовують для затикання, їх використовують для канібалізації в інтересах тих кого використовують для затикання...
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11.06.2026 14:02 Ответить
реально виникає питання -а для чого їх використовують ... для ухиляння від армії ?

є такі знайомі - вже до майора "дослужились" - "патріоти" .. "Свобода або смерть!" - кричать вони сидячи в тилу і носять піксель
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11.06.2026 14:06 Ответить
А ви в якому званні та в якой в/ч на ЛБЗ?
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11.06.2026 14:14 Ответить
в якой ))

кидай бухать
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11.06.2026 14:20 Ответить
" Старый зольдат

А ви в якому званні та в якой в/ч на ЛБЗ?"

бувайте.. Ви хоча і пишете іноді адекватно ..але схоже неадекватні.
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11.06.2026 14:32 Ответить
Вибачте але такого військового звання як у вас "в який" нема.
А ось шо ви у лавах бригади "кидай бухать" охоче вірю.
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11.06.2026 14:33 Ответить
дивіться вище.. реакція бачу у Вас заторможена.
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11.06.2026 14:34 Ответить
Таких в тилах сидять зазвичай або в штабах папірці перекладають ні разу навіть на третій лінії не був, або кухня/комора і кричить що я воював!🤦
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11.06.2026 14:24 Ответить
та вже УБД мають .. побули десь неподалік в штабі пару тижнів - і всьо
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11.06.2026 14:26 Ответить
Козловський і Вакарчук взагалі там не були, і убд є і офіційне звільнення с зсу! он концерти гримлять майже кожен день, прості солдати хто не може демобілізувалися робіть по прикладу цих двох! У вас все вийде!
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11.06.2026 14:29 Ответить
Дири може і не затикають, але раздерібаніли самих мотівованих побатальоно і додалит до інших бригад, а ті їх не шкодують.
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11.06.2026 14:17 Ответить
Ними (і не тільки ними, майже 90 відсотків бусифікованих) затикають дірки (читай, пройо**и командування) на фронті, можеш вибрати будь яку спеціальність в розподільчому центрі конкретної бригади чи корпусу, в кінці все рівно тебе запишуть або штурмовиком або піхотою.
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11.06.2026 14:23 Ответить
Дірки затикають виловленими на вулицях старими,хворими та бідними!
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11.06.2026 14:28 Ответить
А потім ще й дивуються "а чого це ви не хочете йти?" Коли 6 з 10 вже під прапорами лежать, а всього два чи три місяці пройшло..і ви вірите ішаку який казав що в нас прямих втрат 55000??
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11.06.2026 14:39 Ответить
А с цих бусифікованих мабуть і багато б талановитих з руками інженерів чи програмістів було, могли би програмне забезпечення на дрони розробляти чи плати паяти.. скільки таких рукастих загинуло з за пройо**Ів командування у якості затикачів дірок , одному богу відомо...
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11.06.2026 14:42 Ответить
Читаю этого очередного патриота и понимаю что его ждёт неплохая должность кабмине. Говорить и строить предложения уже умеет, да и принципы информационной политики он уже явно понимает неплохо)
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11.06.2026 14:45 Ответить
Значить затикають.
Та й це давно було всім відомо, ще коли неодноразово падала чергова "фортеця" і в оточенні залишалась якась бригада ТРО, бо помилок Маріуполя вирішили більше не допускати.
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11.06.2026 14:58 Ответить
Коменти - АГОНЬ! Коментатори: кожен другий - головнокомандувач ЗСУ (потенційно), кожен третій - верговний головнокомандувач (перспективно). Дайте шанс оцим алексам, кексам, etc. покерувати армією - і війна закінчиться
а) до Нового року (якщо не до Покрови);
б) десь на річці Волга (а може і на р. Урал).
Щоб не було зайвих запитань: служив в 114 ОбрТрО, зараз у відставці (за віком). Рідний батальйон на південному напрямку.
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11.06.2026 15:13 Ответить
 
 