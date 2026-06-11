Сили ТрО не використовують як "затикання" на фронті, - Гнатов

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Сили територіальної оборони стали повноцінною бойовою складовою і не є "меншовартісними" підрозділами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.

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За словами Гнатова, на старті повномасштабного вторгнення підрозділи територіальної оборони справді поступалися механізованим бригадам за рівнем бойового досвіду.

Водночас наразі, наголосив він, говорити про будь-яку "меншовартість" цих сил некоректно, адже ТрО стали повноцінною частиною Сил оборони України.

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"Говорити про якісь ознаки меншовартості я б точно не став. Це серйозна сила і важлива складова Сил оборони України", - зазначив Гнатов.

Проблеми часто перебільшують і спотворюють

Військовий також наголосив, що інформація про проблеми в підрозділах територіальної оборони нерідко подається у викривленому або перебільшеному вигляді.

За його словами, успішні підрозділи, які ефективно виконують бойові завдання, частіше стають об’єктом інформаційних атак або гіперболізації окремих інцидентів.

"З власного досвіду: чим успішніший підрозділ, чим стійкіше він виконує завдання, тим швидше будь-яка подія або проблема буде підхоплена, роздута й перекручена", - сказав він.

ЗСУ - складний організм

Гнатов наголосив, що в будь-якому великому військовому колективі можуть виникати окремі проблеми чи порушення, однак вони не визначають загальний стан системи.

"ЗСУ - це величезний і дуже складний організм. Звісно, у кожному підрозділі можуть виникати свої нюанси. Але стверджувати, що вони призводять до критичного стану справ - явне перебільшення", - підкреслив начальник Генштабу.

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