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Новини Реформи в армії
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Сили ТрО не використовують як "затикання" на фронті, - Гнатов

андрій,гнатов

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Сили територіальної оборони стали повноцінною бойовою складовою і не є "меншовартісними" підрозділами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.

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За словами Гнатова, на старті повномасштабного вторгнення підрозділи територіальної оборони справді поступалися механізованим бригадам за рівнем бойового досвіду.

Водночас наразі, наголосив він, говорити про будь-яку "меншовартість" цих сил некоректно, адже ТрО стали повноцінною частиною Сил оборони України.

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"Говорити про якісь ознаки меншовартості я б точно не став. Це серйозна сила і важлива складова Сил оборони України", - зазначив Гнатов.

Проблеми часто перебільшують і спотворюють

Військовий також наголосив, що інформація про проблеми в підрозділах територіальної оборони нерідко подається у викривленому або перебільшеному вигляді.

За його словами, успішні підрозділи, які ефективно виконують бойові завдання, частіше стають об’єктом інформаційних атак або гіперболізації окремих інцидентів.

"З власного досвіду: чим успішніший підрозділ, чим стійкіше він виконує завдання, тим швидше будь-яка подія або проблема буде підхоплена, роздута й перекручена", - сказав він.

ЗСУ - складний організм

Гнатов наголосив, що в будь-якому великому військовому колективі можуть виникати окремі проблеми чи порушення, однак вони не визначають загальний стан системи.

"ЗСУ - це величезний і дуже складний організм. Звісно, у кожному підрозділі можуть виникати свої нюанси. Але стверджувати, що вони призводять до критичного стану справ - явне перебільшення", - підкреслив начальник Генштабу.

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Автор: 

тероборона (411) Гнатов Андрій (44)
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Топ коментарі
+10
Ви задаєте дуже незручні запитання.
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11.06.2026 14:07 Відповісти
+9
а як їх використовують?
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11.06.2026 13:59 Відповісти
+6
Звісно не використовують для затикання, їх використовують для канібалізації в інтересах тих кого використовують для затикання...
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11.06.2026 14:02 Відповісти
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а як їх використовують?
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11.06.2026 13:59 Відповісти
Ви задаєте дуже незручні запитання.
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11.06.2026 14:07 Відповісти
переформатовують у важку бригаду (може сам Гнатов і переформатував).. але є нюанс
https://interfax.com.ua/news/general/1174562.html Коли я прийняв бригаду, що я побачив? Комплектність бригади - 18% особового складу, включно з офіцерами, солдатами та сержантами. Повна відсутність звичайної техніки. Повна відсутність броньованої техніки. Слід зазначити, що бригада була переформатована літом 2025-го року з 125-ї бригади ТРО у важку механізовану бригаду, але крім змін на папері більше в цьому підрозділі не змінилося нічого", - заявив "Фока".
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11.06.2026 14:24 Відповісти
Звісно не використовують для затикання, їх використовують для канібалізації в інтересах тих кого використовують для затикання...
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11.06.2026 14:02 Відповісти
реально виникає питання -а для чого їх використовують ... для ухиляння від армії ?

є такі знайомі - вже до майора "дослужились" - "патріоти" .. "Свобода або смерть!" - кричать вони сидячи в тилу і носять піксель
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11.06.2026 14:06 Відповісти
А ви в якому званні та в якой в/ч на ЛБЗ?
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11.06.2026 14:14 Відповісти
в якой ))

кидай бухать
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11.06.2026 14:20 Відповісти
" Старый зольдат

А ви в якому званні та в якой в/ч на ЛБЗ?"

бувайте.. Ви хоча і пишете іноді адекватно ..але схоже неадекватні.
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11.06.2026 14:32 Відповісти
Вибачте але такого військового звання як у вас "в який" нема.
А ось шо ви у лавах бригади "кидай бухать" охоче вірю.
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11.06.2026 14:33 Відповісти
дивіться вище.. реакція бачу у Вас заторможена.
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11.06.2026 14:34 Відповісти
Ви самі то розуміте шо ви пишите?
То якесь дивне звання собі присвовли то ... Ну, шо до назви бригади, з огляду на ваші відповіді можу і погодиться.
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11.06.2026 15:32 Відповісти
гуляй. не части з видіаленнями
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11.06.2026 15:33 Відповісти
Тобто, по сути вам нема чого сказати? Ані за ваше дивне воінське звання ані за в/ч з неменш дивною назвою?
То ви балабол чи ви 3,14здобол?
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11.06.2026 15:52 Відповісти
Таких в тилах сидять зазвичай або в штабах папірці перекладають ні разу навіть на третій лінії не був, або кухня/комора і кричить що я воював!🤦
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11.06.2026 14:24 Відповісти
та вже УБД мають .. побули десь неподалік в штабі пару тижнів - і всьо
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11.06.2026 14:26 Відповісти
Козловський і Вакарчук взагалі там не були, і убд є і офіційне звільнення с зсу! он концерти гримлять майже кожен день, прості солдати хто не може демобілізувалися робіть по прикладу цих двох! У вас все вийде!
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11.06.2026 14:29 Відповісти
Дири може і не затикають, але раздерібаніли самих мотівованих побатальоно і додалит до інших бригад, а ті їх не шкодують.
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11.06.2026 14:17 Відповісти
Ними (і не тільки ними, майже 90 відсотків бусифікованих) затикають дірки (читай, пройо**и командування) на фронті, можеш вибрати будь яку спеціальність в розподільчому центрі конкретної бригади чи корпусу, в кінці все рівно тебе запишуть або штурмовиком або піхотою.
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11.06.2026 14:23 Відповісти
Дірки затикають виловленими на вулицях старими,хворими та бідними!
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11.06.2026 14:28 Відповісти
А потім ще й дивуються "а чого це ви не хочете йти?" Коли 6 з 10 вже під прапорами лежать, а всього два чи три місяці пройшло..і ви вірите ішаку який казав що в нас прямих втрат 55000??
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11.06.2026 14:39 Відповісти
А с цих бусифікованих мабуть і багато б талановитих з руками інженерів чи програмістів було, могли би програмне забезпечення на дрони розробляти чи плати паяти.. скільки таких рукастих загинуло з за пройо**Ів командування у якості затикачів дірок , одному богу відомо...
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11.06.2026 14:42 Відповісти
Читаю этого очередного патриота и понимаю что его ждёт неплохая должность кабмине. Говорить и строить предложения уже умеет, да и принципы информационной политики он уже явно понимает неплохо)
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11.06.2026 14:45 Відповісти
Значить затикають.
Та й це давно було всім відомо, ще коли неодноразово падала чергова "фортеця" і в оточенні залишалась якась бригада ТРО, бо помилок Маріуполя вирішили більше не допускати.
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11.06.2026 14:58 Відповісти
Коменти - АГОНЬ! Коментатори: кожен другий - головнокомандувач ЗСУ (потенційно), кожен третій - верговний головнокомандувач (перспективно). Дайте шанс оцим алексам, кексам, etc. покерувати армією - і війна закінчиться
а) до Нового року (якщо не до Покрови);
б) десь на річці Волга (а може і на р. Урал).
Щоб не було зайвих запитань: служив в 114 ОбрТрО, зараз у відставці (за віком). Рідний батальйон на південному напрямку.
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11.06.2026 15:13 Відповісти
Бо мають право. "єдиним джерелом влади в Україні є народ". Конституція, ст.5
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11.06.2026 16:05 Відповісти
А Верховний Головнокомандувач має нести відповідальність за це, чи він тільки для зачитування позитивних новин?
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11.06.2026 15:31 Відповісти
А вони більше ні на що й не здатні!
В тих ТрО 55+!
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11.06.2026 16:08 Відповісти
 
 