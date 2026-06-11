Сили ТрО не використовують як "затикання" на фронті, - Гнатов
Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Сили територіальної оборони стали повноцінною бойовою складовою і не є "меншовартісними" підрозділами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
За словами Гнатова, на старті повномасштабного вторгнення підрозділи територіальної оборони справді поступалися механізованим бригадам за рівнем бойового досвіду.
Водночас наразі, наголосив він, говорити про будь-яку "меншовартість" цих сил некоректно, адже ТрО стали повноцінною частиною Сил оборони України.
"Говорити про якісь ознаки меншовартості я б точно не став. Це серйозна сила і важлива складова Сил оборони України", - зазначив Гнатов.
Проблеми часто перебільшують і спотворюють
Військовий також наголосив, що інформація про проблеми в підрозділах територіальної оборони нерідко подається у викривленому або перебільшеному вигляді.
За його словами, успішні підрозділи, які ефективно виконують бойові завдання, частіше стають об’єктом інформаційних атак або гіперболізації окремих інцидентів.
"З власного досвіду: чим успішніший підрозділ, чим стійкіше він виконує завдання, тим швидше будь-яка подія або проблема буде підхоплена, роздута й перекручена", - сказав він.
ЗСУ - складний організм
Гнатов наголосив, що в будь-якому великому військовому колективі можуть виникати окремі проблеми чи порушення, однак вони не визначають загальний стан системи.
"ЗСУ - це величезний і дуже складний організм. Звісно, у кожному підрозділі можуть виникати свої нюанси. Але стверджувати, що вони призводять до критичного стану справ - явне перебільшення", - підкреслив начальник Генштабу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://interfax.com.ua/news/general/1174562.html Коли я прийняв бригаду, що я побачив? Комплектність бригади - 18% особового складу, включно з офіцерами, солдатами та сержантами. Повна відсутність звичайної техніки. Повна відсутність броньованої техніки. Слід зазначити, що бригада була переформатована літом 2025-го року з 125-ї бригади ТРО у важку механізовану бригаду, але крім змін на папері більше в цьому підрозділі не змінилося нічого", - заявив "Фока".
є такі знайомі - вже до майора "дослужились" - "патріоти" .. "Свобода або смерть!" - кричать вони сидячи в тилу і носять піксель
кидай бухать
А ви в якому званні та в якой в/ч на ЛБЗ?"
бувайте.. Ви хоча і пишете іноді адекватно ..але схоже неадекватні.
А ось шо ви у лавах бригади "кидай бухать" охоче вірю.
То якесь дивне звання собі присвовли то ... Ну, шо до назви бригади, з огляду на ваші відповіді можу і погодиться.
іаленнями
То ви балабол чи ви 3,14здобол?
Та й це давно було всім відомо, ще коли неодноразово падала чергова "фортеця" і в оточенні залишалась якась бригада ТРО, бо помилок Маріуполя вирішили більше не допускати.
а) до Нового року (якщо не до Покрови);
б) десь на річці Волга (а може і на р. Урал).
Щоб не було зайвих запитань: служив в 114 ОбрТрО, зараз у відставці (за віком). Рідний батальйон на південному напрямку.
В тих ТрО 55+!