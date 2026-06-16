Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через застосунок "Армія+", - Федоров
За кілька днів роботи функції швидкого повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) у застосунку "Армія+" майже 200 військовослужбовців подали рапорти, а 51 із них –– погодили.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Повернення військових
За його словами, механізм швидкого повернення до служби через "Армія+" уже працює. Військовослужбовці можуть самостійно обрати новий підрозділ із переліку підрозділів Сил оборони, подати рапорт онлайн та отримати супровід на всіх етапах повернення.
"За декілька днів через Армія+ уже подано майже 200 рапортів на повернення із СЗЧ. Із них 51 погоджено, а військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах", - додав Федоров.
Один із таких військовослужбовців — воїн на позивний Гор. Під час перебування в СЗЧ він скористався механізмом повернення через "Армія+", обрав новий підрозділ та після погодження рапорту повернувся на службу. Про це він розповів у відео.
Що передувало?
- Нагадаємо, 12 червня Міноборони запустило нову програму: упродовж 100 днів — з 12 червня і до 20 вересня — військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися — у підрозділ, який оберуть самі та з відновленням виплат.
- Напередодні міністр оборони Мстислав Банік повідомив, що за цей час подано 80 рапортів на переведення, 22 з яких погоджені.
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З Вами все ясно.
За кілька днів роботи функції швидкого повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) у застосунку "Армія+" майже 200 військовослужбовців подали рапорти.
Припустімо, що це по 100 на день. Щоб повернути 300 тисяч знадобиться 3 тисячі днів.
Такими темпами це приблизно 8 років.
Потужно!!!
а другій половині скажуть або в Скелю або наловіть кожен по 10 ухилєсів але так щоб обов'язково були побиті до півсмерті інакше не зараховується.