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Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ СЗЧ в ЗСУ
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Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через застосунок "Армія+", - Федоров

сзч

За кілька днів роботи функції швидкого повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) у застосунку "Армія+" майже 200 військовослужбовців подали рапорти, а 51 із них –– погодили.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Повернення військових

За його словами, механізм швидкого повернення до служби через "Армія+" уже працює. Військовослужбовці можуть самостійно обрати новий підрозділ із переліку підрозділів Сил оборони, подати рапорт онлайн та отримати супровід на всіх етапах повернення.

"За декілька днів через Армія+ уже подано майже 200 рапортів на повернення із СЗЧ. Із них 51 погоджено, а військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах", - додав Федоров.

Один із таких військовослужбовців — воїн на позивний Гор. Під час перебування в СЗЧ він скористався механізмом повернення через "Армія+", обрав новий підрозділ та після погодження рапорту повернувся на службу. Про це він розповів у відео.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 12 червня Міноборони запустило нову програму: упродовж 100 днів — з 12 червня і до 20 вересня — військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися — у підрозділ, який оберуть самі та з відновленням виплат.
  • Напередодні міністр оборони Мстислав Банік повідомив, що за цей час подано 80 рапортів на переведення, 22 з яких погоджені. 

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Автор: 

військовослужбовці (5236) ЗСУ (8843) Федоров Михайло (1134) СЗЧ (174)
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Топ коментарі
+9
фьйодоров клінічний дебіл якщо намагаєтсья піаритись на поверненні 200 людей )))
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16.06.2026 19:32 Відповісти
+8
Это те, которые в Скеле после пыток подписывают всё, что дают?
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16.06.2026 19:26 Відповісти
+5
В сзч скільки? Кажуть вже 300+ тисяч, це пісчинка в пустелі 200 рапортів і я щось думаю що вони поїдуть відразу на нуль в окопи , чего не пощастить відразу в скелю, ну і тут або : знову сзч чи 200.
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16.06.2026 19:37 Відповісти
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Это те, которые в Скеле после пыток подписывают всё, что дают?
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16.06.2026 19:26 Відповісти
Якщо військовослужбовець СЗЧ не бажає в "Скелю", він може обрати інший підрозділ. Ті хто буде зволікати, продовжать службу в штурмових підрозділах.
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16.06.2026 19:58 Відповісти
Там не ти обираєш а тебе обирають, можуть як м'ячик для пінг понга перекидати
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16.06.2026 20:00 Відповісти
Запропену це опзЖопам, вівцям народу, голосу олігархів - УСІЙ антинародній полюції, разом з суддями, прокурорами і КУЧІ позитиффних ******** і дЕфективних менеджерів на дерибані бюджету
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16.06.2026 20:07 Відповісти


Дивлюсь на ваш допис... Реєстрація у Вас зовсім свіжа, щелепа російськомовна, пропаганда прокремлівська. Повний неджентельментський набір...
З Вами все ясно.
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16.06.2026 21:00 Відповісти
А скільки це в відсотках від загальної кількості? 🤔
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16.06.2026 19:26 Відповісти
Це вимірюється в потужності, а не відсотках
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16.06.2026 20:14 Відповісти
200 з пів мільйона?
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16.06.2026 19:29 Відповісти
300 втікло-200 прийшло-рехформа
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16.06.2026 19:40 Відповісти
Кажуть вже до 600 тисяч йде, неї**йово, це як 1.5 Житомира.
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16.06.2026 19:41 Відповісти
насправді 800 тис.
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16.06.2026 20:14 Відповісти
Загальна кількість відкритих кримінальних справ за весь період повномасштабного вторгнення (з 2022 року по першу половину 2026 року) наближається до позначки 300 тисяч.

За кілька днів роботи функції швидкого повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) у застосунку "Армія+" майже 200 військовослужбовців подали рапорти.

Припустімо, що це по 100 на день. Щоб повернути 300 тисяч знадобиться 3 тисячі днів.
Такими темпами це приблизно 8 років.
Потужно!!!
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16.06.2026 19:29 Відповісти
фьйодоров клінічний дебіл якщо намагаєтсья піаритись на поверненні 200 людей )))
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16.06.2026 19:32 Відповісти
без сумніву
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16.06.2026 19:40 Відповісти
Та он просто застосунок пиарит. Жди в ближайшее время кучу новостей про этому застосунку. А повод то такое, любой пойдет.
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16.06.2026 19:44 Відповісти
В сзч скільки? Кажуть вже 300+ тисяч, це пісчинка в пустелі 200 рапортів і я щось думаю що вони поїдуть відразу на нуль в окопи , чего не пощастить відразу в скелю, ну і тут або : знову сзч чи 200.
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16.06.2026 19:37 Відповісти
Оце тут рай для російських ботів поплюжити нову реформу та розповсюджувати сумниви. Чим потужніше горить москва, тим голосніше скулеж
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16.06.2026 19:53 Відповісти
Очень аргументировано, Василиса. Лучше сходи займи очередь за бензином, пока он еще есть на заправках Москвы
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16.06.2026 20:29 Відповісти
Так зеленский все робив та робить для тих ботів - він персонально виправдовував війну рашистів проти України - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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16.06.2026 20:10 Відповісти
та які окопи, половину розстріляють на місці.
а другій половині скажуть або в Скелю або наловіть кожен по 10 ухилєсів але так щоб обов'язково були побиті до півсмерті інакше не зараховується.
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16.06.2026 20:03 Відповісти
Потужно. Залишилося ще 299 799.5
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16.06.2026 20:17 Відповісти
Майже означає, що втекла тільки половина ухилянта, а половина залишилася
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16.06.2026 20:20 Відповісти
хвьодоров, а почему вся влада, в том числе и ты, всё сделала для того, что бы они сбегали?
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16.06.2026 20:27 Відповісти
 
 