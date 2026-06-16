Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через застосунок "Армія+", - Федоров

За кілька днів роботи функції швидкого повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) у застосунку "Армія+" майже 200 військовослужбовців подали рапорти, а 51 із них –– погодили.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Повернення військових

За його словами, механізм швидкого повернення до служби через "Армія+" уже працює. Військовослужбовці можуть самостійно обрати новий підрозділ із переліку підрозділів Сил оборони, подати рапорт онлайн та отримати супровід на всіх етапах повернення.

"За декілька днів через Армія+ уже подано майже 200 рапортів на повернення із СЗЧ. Із них 51 погоджено, а військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах", - додав Федоров.

Один із таких військовослужбовців — воїн на позивний Гор. Під час перебування в СЗЧ він скористався механізмом повернення через "Армія+", обрав новий підрозділ та після погодження рапорту повернувся на службу. Про це він розповів у відео.

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Що передувало?

Нагадаємо, 12 червня Міноборони запустило нову програму: упродовж 100 днів — з 12 червня і до 20 вересня — військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися — у підрозділ, який оберуть самі та з відновленням виплат.

Напередодні міністр оборони Мстислав Банік повідомив, що за цей час подано 80 рапортів на переведення, 22 з яких погоджені.

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