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Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ СЗЧ в ЗСУ Реформи в армії
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Вже 80 рапортів за перші дні: Міноборони розповіло про результати нового механізму повернення бійців із СЗЧ

Повернення із СЗЧ - Міноборони повідомило про перші успіхи програми

Міністерство оборони України звітує про перші успіхи нового механізму повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ). Лише за перші дні дії так званого "вікна повернення" рапорти на відновлення служби в частинах подали вже 80 бійців. 

Про це на брифінгу заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік, цитує Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

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Перші 22 бійці вже у строю

За словами Баніка, новий спрощений механізм, який розрахований на 100-денне "вікно можливостей", запрацював у суботу. Станом на зараз профільні цифрові сервіси відомства зафіксували наступні показники:

  • Подано заявок: 80 військовослужбовців офіційно виявили бажання скористатися програмою та самостійно обрати собі нове місце служби й командира.

  • Погоджено: 22 рапорти вже пройшли повну верифікацію та отримали "зелене світло" від командування бригад.

  • На лінії фронту: Частина бійців уже скористалася виділеним часом і фізично прибула до розташування нових військових частин.

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"Наша задача не лише займатися мобілізацією нових людей і залученням їх до війська. Вочевидь, нам треба дати людям можливість повернутися із СЗЧ в найкращі бригади для того, щоб вони розуміли, що в них є можливість добре продовжувати службу", - підкреслив Банік.

Ліквідація бюрократії

У Міноборони детально пояснили, чому нова система виявилася привабливою для військових. Відтепер процес очищений від бюрократичних ризиків:

  1. Військовому більше не потрібно звертатися до Військової служби правопорядку (ВСП) чи до батальйонів резерву..

  2. Після отримання електронної заявки від бійця, МОУ перенаправляє її напряму до бригади. Командир підрозділу оперативно підтверджує готовність прийняти людину.

  3. З моменту погодження заявки військовослужбовець має рівно 72 години, щоб самостійно прибути до обраної частини. Протягом усього маршруту його супроводжує спеціальний call-центр підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впровадження системи повернення із СЗЧ на прикладі 3-го АК дозволило повертати до 80% військових, - 66 ОМБр

Рейтинг "єБали" та перелік елітних підрозділів

Право приймати бійців із СЗЧ за цією програмою наразі отримали понад 50 найефективніших бойових підрозділів Збройних сил України. Цей список не є постійним — він оновлюватиметься щомісяця на основі об'єктивних внутрішніх показників ефективності та лідерства у внутрішній армійській програмі оцінювання "єБали".

На першому етапі до ТОП-50 увійшли такі з'єднання, як 3-тя окрема штурмова бригада (3 ОШБр), 93-тя ОМБр "Холодний Яр", 92-га ОШБр, а також 63-тя, 152-га, 95-та та 81-ша бригади.

У Міністерстві оборони поточний старт реформи називають "дуже непоганим" і прогнозують, що створення прозорих і поважних умов дозволить безболісно повернути до лав Сил оборони "десятки тисяч" мотивованих людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СЗЧ і неправильне поводження зі зброєю - найпоширеніші правопорушення серед військових ЗСУ, - Військова служба правопорядку

Автор: 

Міноборони (7878) військовослужбовці (5231) СЗЧ (173)
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Топ коментарі
+6
За даними, які публікувалися у 2025 році, з початку повномасштабної війни було відкрито майже 290 тисяч справ за СЗЧ і дезертирство.....
--------
80 людей "повернули" ПОТУЖНО! Впевнена всіх їх бусифікували...
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15.06.2026 17:11 Відповісти
+5
В СЗЧ 300+ к народу и это только в ВСУ(дезертиры НГУ, ДПСУ, НП и специальной транспортной службы проходят по другому ведомству). Но все збс, 80 рапортов!
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15.06.2026 17:08 Відповісти
+4
🤣Черги СЗЧшників на повернення??? Ну-ну, Бутусов продав сайт разом з журналістикою.
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15.06.2026 17:49 Відповісти
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В СЗЧ 300+ к народу и это только в ВСУ(дезертиры НГУ, ДПСУ, НП и специальной транспортной службы проходят по другому ведомству). Но все збс, 80 рапортов!
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15.06.2026 17:08 Відповісти
Это за все время и приблизительно .Треть из них возвращается .Мне брат рассказывал у него в отделении двое таких было , а всего в роте шестеро. Четверо вернулись :двое в ту же самую часть, двое перевелись остальные дезертиры.
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15.06.2026 17:36 Відповісти
А у моего брата в роте, только офицеров трое дезертировало(солдат и сержантов намного больше). Ни один не вернулся.
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15.06.2026 17:39 Відповісти
Хреновое подразделение значит.
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15.06.2026 17:43 Відповісти
Мехбригада.
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15.06.2026 17:44 Відповісти
Кінець весни 2022 року, з роти 122 юніта лишилось 18, решта 200, всі вони пійшли в СЗЧ, згодом якимось чином 12 повернулися до війська, ті шестеро досі живі, ті хто повернувся всі 200! Бо СЗЧшник це клеймо на все життя, в підрозділі ти біла ворона тому 100% на посадки.
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15.06.2026 17:55 Відповісти
За даними, які публікувалися у 2025 році, з початку повномасштабної війни було відкрито майже 290 тисяч справ за СЗЧ і дезертирство.....
--------
80 людей "повернули" ПОТУЖНО! Впевнена всіх їх бусифікували...
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15.06.2026 17:11 Відповісти
Треть потом возврашается .Я лично знаю одного,который два года на передовой был потом не выдержал и ушел в сзч в Чехию выехал но долго не пробыл через полгода вернулся
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15.06.2026 17:42 Відповісти
Вже й в армії "є Бали"
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15.06.2026 17:18 Відповісти
80 із 100нь тисяч то дуже потужно
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15.06.2026 17:30 Відповісти
Аж 80! Ога, і куди їх пошлють? Не нуль знову? Я думаю тоді ці 80 рапортів знову сзч будуть
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15.06.2026 17:34 Відповісти
Есть механизем БОМБА, каждому возвернувшемуся по миллиону Евро и гражданство Швейцарии , сразу ВСЕ вернутся, даже те кто ещё не ушёл в СОЧ.
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15.06.2026 17:44 Відповісти
🤣Черги СЗЧшників на повернення??? Ну-ну, Бутусов продав сайт разом з журналістикою.
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15.06.2026 17:49 Відповісти
Так і за критику сайту, що про протилежну думку тут вже банять
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15.06.2026 17:54 Відповісти
Тут вже всіх майже банять, за всі думки, крім старих ботів.
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15.06.2026 18:02 Відповісти
Потім ці 80 , пошлють в м'ясні штурма десь в скелі і все, під прапорами лежать, не дивно що нема дурників вертатися с сзч...в епоху тотального переважання дронів, класичні штурмовики чи піхотинці це гарантована смерть.
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15.06.2026 18:04 Відповісти
Ну так и не возвращайся в штурмовики иди дронщиком вакансий полно.Тем более если говорят что кацапы привозят машину пушечного мяса ,а наши грузовик дронов.Но вы ухылесы и дронщиками не пойдете бо сцыкотно ,а только придумывать будете разные оправдания своей трусости
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15.06.2026 18:20 Відповісти
 
 