Вже 80 рапортів за перші дні: Міноборони розповіло про результати нового механізму повернення бійців із СЗЧ

Міністерство оборони України звітує про перші успіхи нового механізму повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ). Лише за перші дні дії так званого "вікна повернення" рапорти на відновлення служби в частинах подали вже 80 бійців.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік, цитує Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

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Перші 22 бійці вже у строю

За словами Баніка, новий спрощений механізм, який розрахований на 100-денне "вікно можливостей", запрацював у суботу. Станом на зараз профільні цифрові сервіси відомства зафіксували наступні показники:

Подано заявок: 80 військовослужбовців офіційно виявили бажання скористатися програмою та самостійно обрати собі нове місце служби й командира.

Погоджено: 22 рапорти вже пройшли повну верифікацію та отримали "зелене світло" від командування бригад.

На лінії фронту: Частина бійців уже скористалася виділеним часом і фізично прибула до розташування нових військових частин.

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"Наша задача не лише займатися мобілізацією нових людей і залученням їх до війська. Вочевидь, нам треба дати людям можливість повернутися із СЗЧ в найкращі бригади для того, щоб вони розуміли, що в них є можливість добре продовжувати службу", - підкреслив Банік.

Ліквідація бюрократії

У Міноборони детально пояснили, чому нова система виявилася привабливою для військових. Відтепер процес очищений від бюрократичних ризиків:

Військовому більше не потрібно звертатися до Військової служби правопорядку (ВСП) чи до батальйонів резерву.. Після отримання електронної заявки від бійця, МОУ перенаправляє її напряму до бригади. Командир підрозділу оперативно підтверджує готовність прийняти людину. З моменту погодження заявки військовослужбовець має рівно 72 години, щоб самостійно прибути до обраної частини. Протягом усього маршруту його супроводжує спеціальний call-центр підтримки.

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Рейтинг "єБали" та перелік елітних підрозділів

Право приймати бійців із СЗЧ за цією програмою наразі отримали понад 50 найефективніших бойових підрозділів Збройних сил України. Цей список не є постійним — він оновлюватиметься щомісяця на основі об'єктивних внутрішніх показників ефективності та лідерства у внутрішній армійській програмі оцінювання "єБали".

На першому етапі до ТОП-50 увійшли такі з'єднання, як 3-тя окрема штурмова бригада (3 ОШБр), 93-тя ОМБр "Холодний Яр", 92-га ОШБр, а також 63-тя, 152-га, 95-та та 81-ша бригади.

У Міністерстві оборони поточний старт реформи називають "дуже непоганим" і прогнозують, що створення прозорих і поважних умов дозволить безболісно повернути до лав Сил оборони "десятки тисяч" мотивованих людей.

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