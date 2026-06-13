Повернення із СЗЧ через "Армія+": Федоров представив алгоритм

Розпочато комплексну трансформацію системи військової служби, яка передбачає нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені виплати та більше справедливості для військових.

Про це пише у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повернення із СЗЧ

За його словами, важлива частина цієї реформи - fast track повернення військовослужбовців із СЗЧ безпосередньо до найефективніших підрозділів Сил оборони.

"Для тих, хто готовий повернутися до служби, ми створили простий, швидкий і прозорий механізм через Армія+. Військовий може самостійно обрати новий підрозділ із переліку, отримати супровід на всіх етапах та гарантії після повернення.



Наше завдання - дати мотивованим людям можливість повернутися до служби без зайвої бюрократії та застосувати свій досвід там, де він буде найбільш корисним обороні країни", - інформує Федоров.

Також читайте: Понад тисяча військових скористалися механізмом повернення до служби, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Як скористатися програмою?

Він також детально розповів про те, як скористатися програмою до 20 вересня 2026 року.



Якщо самовільне залишення частини зафіксували до 12.06.2026 р., ви можете повернутися у стрій через Армія+. Процедура доступна для військових ЗСУ та ДССТ, для НГУ запрацює найближчими днями.

Алгоритм повернення через Армія+:

1️⃣ Перевірка. В Армія ID з’явиться стрічка "Зафіксовано відсутність на службі".

2️⃣ Рапорт. У застосунку перейдіть у Сервіси → Рапорти → "Повернення на службу після СЗЧ".

3️⃣ Вибір в/ч. Оберіть нову військову частину зі списку своєї структури, вкажіть напрям служби та досвід. Підпишіть рапорт онлайн.

4️⃣ Зв’язок. Після перевірки рапорту представниками частини з вами зв’яжуться для уточнення деталей.

5️⃣ Прибуття. Після погодження в застосунку з’явиться статус "У дорозі". Це дає 5 днів на прибуття до нового місця служби.

Також читайте: Генштаб ЗСУ спростив повернення військових після СЗЧ

Для тих, кому потрібна консультація на кожному етапі, - працює гаряча лінія Міноборони: 0 800 605 100 (щодня з 09:00 до 20:00).