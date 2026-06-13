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Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ СЗЧ в ЗСУ
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Повернення із СЗЧ через "Армія+": Федоров представив алгоритм

Повернення із сзч онлайн

Розпочато комплексну трансформацію системи військової служби, яка передбачає нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені виплати та більше справедливості для військових.

Про це пише у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Повернення із СЗЧ

За його словами, важлива частина цієї реформи - fast track повернення військовослужбовців із СЗЧ безпосередньо до найефективніших підрозділів Сил оборони.

"Для тих, хто готовий повернутися до служби, ми створили простий, швидкий і прозорий механізм через Армія+. Військовий може самостійно обрати новий підрозділ із переліку, отримати супровід на всіх етапах та гарантії після повернення.

Наше завдання - дати мотивованим людям можливість повернутися до служби без зайвої бюрократії та застосувати свій досвід там, де він буде найбільш корисним обороні країни", - інформує Федоров.

Також читайте: Понад тисяча військових скористалися механізмом повернення до служби, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Як скористатися програмою?

Він також детально розповів про те, як скористатися програмою до 20 вересня 2026 року.

Якщо самовільне залишення частини зафіксували до 12.06.2026 р., ви можете повернутися у стрій через Армія+. Процедура доступна для військових ЗСУ та ДССТ, для НГУ запрацює найближчими днями.

Алгоритм повернення через Армія+:

1️⃣ Перевірка. В Армія ID з’явиться стрічка "Зафіксовано відсутність на службі".
2️⃣ Рапорт. У застосунку перейдіть у Сервіси → Рапорти → "Повернення на службу після СЗЧ".
3️⃣ Вибір в/ч. Оберіть нову військову частину зі списку своєї структури, вкажіть напрям служби та досвід. Підпишіть рапорт онлайн.
4️⃣ Зв’язок. Після перевірки рапорту представниками частини з вами зв’яжуться для уточнення деталей.
5️⃣ Прибуття. Після погодження в застосунку з’явиться статус "У дорозі". Це дає 5 днів на прибуття до нового місця служби.

Також читайте: Генштаб ЗСУ спростив повернення військових після СЗЧ

Для тих, кому потрібна консультація на кожному етапі, - працює гаряча лінія Міноборони: 0 800 605 100 (щодня з 09:00 до 20:00).

Автор: 

військовослужбовці (5222) Федоров Михайло (1130) СЗЧ (172)
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Топ коментарі
+6
Ну що поробиш, патріоти не вічні. А бідні люди не мають що захищати, в них немає фабрик, заводів і пароходів, кого змогли вивези, кого не змогли, якось тут перебудуть. Ну не хочуть прості люди помирати за чиїсь багатства і ніхто, і ніяк їх не мотивував тому і ідуть в сзч. Патріотизм вже не спрацьовує тому, що всі побачили хто і як, і чим дихає. А свої багатства нехай захищають ті, кому вони належать
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13.06.2026 13:26 Відповісти
+4
Хто повірить в цю дурню. Було вже повернення з сзч, всі в "Скелі" опинились... Де поділись ЗЕлені "рекрутингові центри", що гарантували контрак і посаду? Набирали кухарів, діловодів, які в підсумку стали штурмовиками, а конракт 2 роки виявилось під час військового стану автоматично подовжується. ЗЕскоти хочуть вдруге на"бать
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13.06.2026 13:30 Відповісти
+4
Бо дурні не розуміли,що під керівництвом потужного ЗЕ країна приречена
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13.06.2026 13:42 Відповісти
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Ідея непогана, але щоб це знову не було обманом, я знаю по собі, в СЗЧ не був, але перевестися в іншу частину, яка мною зацікавилася, не можу, бо прямим текстом командування говорить, через наш труп
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13.06.2026 13:18 Відповісти
Крім як через сзч, або хабар перевестися без згоди неможливо. Армія + не працює. За місяць можна лише 5 раз написати про перевод. А там будуть писати два раза що не так щось там написано. Потім напишуть відмовлено. Так що цей рік точно будете у своїй теперішній частині. Ха ха ха.
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13.06.2026 14:26 Відповісти
Ну що поробиш, патріоти не вічні. А бідні люди не мають що захищати, в них немає фабрик, заводів і пароходів, кого змогли вивези, кого не змогли, якось тут перебудуть. Ну не хочуть прості люди помирати за чиїсь багатства і ніхто, і ніяк їх не мотивував тому і ідуть в сзч. Патріотизм вже не спрацьовує тому, що всі побачили хто і як, і чим дихає. А свої багатства нехай захищають ті, кому вони належать
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13.06.2026 13:26 Відповісти
Хто повірить в цю дурню. Було вже повернення з сзч, всі в "Скелі" опинились... Де поділись ЗЕлені "рекрутингові центри", що гарантували контрак і посаду? Набирали кухарів, діловодів, які в підсумку стали штурмовиками, а конракт 2 роки виявилось під час військового стану автоматично подовжується. ЗЕскоти хочуть вдруге на"бать
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13.06.2026 13:30 Відповісти
"найефективнішіші підрозділи" - це полки Сирського, особливо Скеля. Не треба паніки: ЛОХ - не мамонт, ЛОХ - не вимре!
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13.06.2026 14:34 Відповісти
Мотивувати помирати за чиїсь багатства - цікаво яким чин
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13.06.2026 13:33 Відповісти
А, тоді, чому, коли в 2022 році, Україна вийшла з Стамбульських перемовин, вся країни в тилу аплодувала?
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13.06.2026 13:37 Відповісти
Бо дурні не розуміли,що під керівництвом потужного ЗЕ країна приречена
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13.06.2026 13:42 Відповісти
А тепер пожинаємо плоди і тепер дійсно всі приречені
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13.06.2026 13:47 Відповісти
Чому в 2022 році були черги у воєнкомати а зараз ловлять за ноги тягнуть?
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13.06.2026 13:47 Відповісти
Тому що хто хотів пішов, та й на підприємства повістки приносили, а люди не бігли, тому що думали, що не надовго, а тепер всі сидять на дупі, і головне, щоб не я.
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13.06.2026 13:56 Відповісти
Про які Стамбульські домовленості йде мова ?
Де можна ознайомитися з ними і хто їх підписував ?
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13.06.2026 13:47 Відповісти
Агрохімія, алкаш корнієнко та Коля Каклета. Присутня була Богуцька та Безвугла.
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13.06.2026 13:49 Відповісти
Ще один патріот виповз домовлятися не можна, бо то капітуляція, але воювати то нехай інші, і я для війни ненароджений, мене такі бісять, в мене 2 знайомих таких були, в 2025 мобілізували, так вони в СЗЧ звалили патріоти.
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13.06.2026 14:03 Відповісти
Федорову непогано самому було б піти послужити
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13.06.2026 13:53 Відповісти
 
 