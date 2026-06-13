Возвращение из СОЧ через "Армия+": Федоров представил алгоритм

Начата комплексная трансформация системы военной службы, которая предусматривает новые контракты, четкие сроки службы, повышенные выплаты и больше справедливости для военнослужащих.

Об этом пишет в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возвращение из СОЧ

По его словам, важная часть этой реформы — fast track возвращения военнослужащих из СОЧ непосредственно в наиболее эффективные подразделения Сил обороны.

"Для тех, кто готов вернуться на службу, мы создали простой, быстрый и прозрачный механизм через Армия+. Военный может самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня, получить сопровождение на всех этапах и гарантии после возвращения.



Наша задача — дать мотивированным людям возможность вернуться на службу без лишней бюрократии и применить свой опыт там, где он будет наиболее полезен для обороны страны", — сообщает Федоров.

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Как воспользоваться программой?

Он также подробно рассказал о том, как воспользоваться программой до 20 сентября 2026 года.



Если самовольное оставление части зафиксировано до 12.06.2026 г., вы можете вернуться в строй через Армия+. Процедура доступна для военных ВСУ и ДССТ, для НГУ заработает в ближайшие дни.

Алгоритм возвращения через Армия+:

1️⃣ Проверка. В Армия ID появится строка "Зафиксировано отсутствие на службе".

2️⃣ Рапорт. В приложении перейдите в Сервисы → Рапорты → "Возвращение на службу после СОЧ".

3️⃣ Выбор в/ч. Выберите новую воинскую часть из списка своей структуры, укажите направление службы и опыт. Подпишите рапорт онлайн.

4️⃣ Связь. После проверки рапорта представители части свяжутся с вами для уточнения деталей.

5️⃣ Прибытие. После согласования в приложении появится статус "В пути". Это дает 5 дней на прибытие к новому месту службы.

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Для тех, кому нужна консультация на каждом этапе, — работает горячая линия Минобороны: 0 800 605 100 (ежедневно с 09:00 до 20:00).