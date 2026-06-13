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Возвращение из СОЧ через "Армия+": Федоров представил алгоритм

Возвращение из СЗЧ онлайн

Начата комплексная трансформация системы военной службы, которая предусматривает новые контракты, четкие сроки службы, повышенные выплаты и больше справедливости для военнослужащих.

Об этом пишет в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возвращение из СОЧ

По его словам, важная часть этой реформы — fast track возвращения военнослужащих из СОЧ непосредственно в наиболее эффективные подразделения Сил обороны.

"Для тех, кто готов вернуться на службу, мы создали простой, быстрый и прозрачный механизм через Армия+. Военный может самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня, получить сопровождение на всех этапах и гарантии после возвращения.

Наша задача — дать мотивированным людям возможность вернуться на службу без лишней бюрократии и применить свой опыт там, где он будет наиболее полезен для обороны страны", — сообщает Федоров.

Читайте также: Более тысячи военных воспользовались механизмом возвращения на службу, — ГБР. ИНФОГРАФИКА

Как воспользоваться программой?

Он также подробно рассказал о том, как воспользоваться программой до 20 сентября 2026 года.

Если самовольное оставление части зафиксировано до 12.06.2026 г., вы можете вернуться в строй через Армия+. Процедура доступна для военных ВСУ и ДССТ, для НГУ заработает в ближайшие дни.

Алгоритм возвращения через Армия+:

1️⃣ Проверка. В Армия ID появится строка "Зафиксировано отсутствие на службе".
2️⃣ Рапорт. В приложении перейдите в Сервисы → Рапорты → "Возвращение на службу после СОЧ".
3️⃣ Выбор в/ч. Выберите новую воинскую часть из списка своей структуры, укажите направление службы и опыт. Подпишите рапорт онлайн.
4️⃣ Связь. После проверки рапорта представители части свяжутся с вами для уточнения деталей.
5️⃣ Прибытие. После согласования в приложении появится статус "В пути". Это дает 5 дней на прибытие к новому месту службы.

Читайте также: Генштаб ВСУ упростил возвращение военных после СОЧ

Для тех, кому нужна консультация на каждом этапе, — работает горячая линия Минобороны: 0 800 605 100 (ежедневно с 09:00 до 20:00).

Автор: 

военнослужащие (6520) Федоров Михаил (701) СОЧ (172)
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Топ комментарии
+14
Ну що поробиш, патріоти не вічні. А бідні люди не мають що захищати, в них немає фабрик, заводів і пароходів, кого змогли вивези, кого не змогли, якось тут перебудуть. Ну не хочуть прості люди помирати за чиїсь багатства і ніхто, і ніяк їх не мотивував тому і ідуть в сзч. Патріотизм вже не спрацьовує тому, що всі побачили хто і як, і чим дихає. А свої багатства нехай захищають ті, кому вони належать
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13.06.2026 13:26 Ответить
+10
Хто повірить в цю дурню. Було вже повернення з сзч, всі в "Скелі" опинились... Де поділись ЗЕлені "рекрутингові центри", що гарантували контрак і посаду? Набирали кухарів, діловодів, які в підсумку стали штурмовиками, а конракт 2 роки виявилось під час військового стану автоматично подовжується. ЗЕскоти хочуть вдруге на"бать
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13.06.2026 13:30 Ответить
+8
Мотивувати помирати за чиїсь багатства - цікаво яким чин
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13.06.2026 13:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ідея непогана, але щоб це знову не було обманом, я знаю по собі, в СЗЧ не був, але перевестися в іншу частину, яка мною зацікавилася, не можу, бо прямим текстом командування говорить, через наш труп
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13.06.2026 13:18 Ответить
Крім як через сзч, або хабар перевестися без згоди неможливо. Армія + не працює. За місяць можна лише 5 раз написати про перевод. А там будуть писати два раза що не так щось там написано. Потім напишуть відмовлено. Так що цей рік точно будете у своїй теперішній частині. Ха ха ха.
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13.06.2026 14:26 Ответить
Знаю, сам на лікуванні зараз довгий час, сама ВЛК повторно відправила на лікування, то моя рота рве і мечем, при чому ще не знає, що мені готують рекомендаційний лист в інший підрозділ
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13.06.2026 14:41 Ответить
Є так зване внутрішне сзч, коли бійці переходять в хорошу частину де в них друзі чи знайомі, просто солдат їде наприклад в місто якесь близьке до його частини типо до стоматолога і там машина з іншої частини просто забирає його до себе , майже без речей, всі речі чому по новому видають, таких випадків тисячі і тисячі.
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13.06.2026 14:49 Ответить
І, як вони його поставлять на посаду без відповідних документів, це байки?
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13.06.2026 14:51 Ответить
Там все роблять, не переживай, якщо є схеми по включення чи виключення з всяких оберігів і резервів то є і така схема, повір...
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13.06.2026 14:53 Ответить
Я не переживаю, сам перевестися не можу, і всю процедуру знаю дуже добре
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13.06.2026 14:54 Ответить
Ну що поробиш, патріоти не вічні. А бідні люди не мають що захищати, в них немає фабрик, заводів і пароходів, кого змогли вивези, кого не змогли, якось тут перебудуть. Ну не хочуть прості люди помирати за чиїсь багатства і ніхто, і ніяк їх не мотивував тому і ідуть в сзч. Патріотизм вже не спрацьовує тому, що всі побачили хто і як, і чим дихає. А свої багатства нехай захищають ті, кому вони належать
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13.06.2026 13:26 Ответить
Вони банально хочуть жити і це правильно і цілком природньо, не природньо те що є бовдури м'ясні командири які уявили себе богами і посилають на завідомо смертельні штурма, чому до сих пір це є в епоху тотальної кількості дронів?! Чому не засуджено жодного подібного командира за безглузду втрату особового складу?! Дуже багато чому.
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13.06.2026 14:51 Ответить
Хто повірить в цю дурню. Було вже повернення з сзч, всі в "Скелі" опинились... Де поділись ЗЕлені "рекрутингові центри", що гарантували контрак і посаду? Набирали кухарів, діловодів, які в підсумку стали штурмовиками, а конракт 2 роки виявилось під час військового стану автоматично подовжується. ЗЕскоти хочуть вдруге на"бать
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13.06.2026 13:30 Ответить
"найефективнішіші підрозділи" - це полки Сирського, особливо Скеля. Не треба паніки: ЛОХ - не мамонт, ЛОХ - не вимре!
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13.06.2026 14:34 Ответить
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13.06.2026 17:04 Ответить
Мотивувати помирати за чиїсь багатства - цікаво яким чин
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13.06.2026 13:33 Ответить
А, тоді, чому, коли в 2022 році, Україна вийшла з Стамбульських перемовин, вся країни в тилу аплодувала?
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13.06.2026 13:37 Ответить
Бо дурні не розуміли,що під керівництвом потужного ЗЕ країна приречена
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13.06.2026 13:42 Ответить
А тепер пожинаємо плоди і тепер дійсно всі приречені
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13.06.2026 13:47 Ответить
Чому в 2022 році були черги у воєнкомати а зараз ловлять за ноги тягнуть?
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13.06.2026 13:47 Ответить
Тому що хто хотів пішов, та й на підприємства повістки приносили, а люди не бігли, тому що думали, що не надовго, а тепер всі сидять на дупі, і головне, щоб не я.
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13.06.2026 13:56 Ответить
Ні. Не тому. А тому що пройшов перший переляк у крутьків та кварталу95, і вони почали впроваджувати в армії схеми для збагачення, почали красти та прилаштовуватись подалі від фронту.
Почали продавати бронювання, відпустки, інвалідності.
Хто захоче йти гинути за цю падлоту?
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13.06.2026 15:54 Ответить
Красти почали і командири підрозділів по мінімуму але красти, красти із общака на який скидувались люди на потреби підрозділу, вводити липові бойові бр і дерибанити ці кошти, війна стала засобом збагачення, але народ на любу домовленість з кацапами і доме реагує, як капітуляцію не думаючи про майбутнє держави.
Саме так, продовження війни, це смерть і каліцтво людей та знищення країни.
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13.06.2026 16:06 Ответить
люди йшли і думали що їх поміняють через рік ( як при баригі проклятому ) і вони повернуться , але ж новий незламний вождь усім сказав що він не лох !! і заміни ненада , у них достатньо арміїї.. і він крим звільнять буде і до кордонів 91 року буде воювати .... але ж .. далі всі знають що було і є
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13.06.2026 17:40 Ответить
Про які Стамбульські домовленості йде мова ?
Де можна ознайомитися з ними і хто їх підписував ?
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13.06.2026 13:47 Ответить
Агрохімія, алкаш корнієнко та Коля Каклета. Присутня була Богуцька та Безвугла.
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13.06.2026 13:49 Ответить
Ще один патріот виповз домовлятися не можна, бо то капітуляція, але воювати то нехай інші, і я для війни ненароджений, мене такі бісять, в мене 2 знайомих таких були, в 2025 мобілізували, так вони в СЗЧ звалили патріоти.
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13.06.2026 14:03 Ответить
Відповідай на питання, бот
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13.06.2026 17:14 Ответить
А, чому тоді від нас скривають Стамбульски умови від кацапії, вам в голову не приходило, що там умови більш менш нормальні, і набагато, кращі за нинішні
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13.06.2026 17:24 Ответить
Ти не можеш відповісти на питання, російський бот. На Цензорі вас багато.
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13.06.2026 17:30 Ответить
Яке питання, я не знаю, що було в Стамбулі, як і ти, що ти від мене хочеш, якщо відповіді, де я, то в армії
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13.06.2026 17:37 Ответить
Федорову непогано самому було б піти послужити
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13.06.2026 13:53 Ответить
У него ВУС как у Зегевары- деловод. При деле).
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13.06.2026 15:34 Ответить
Вам віри нема, обіцяйте хоч золоті гори, діаметрально роблять все протилежне, спочатку створіть такі умови за яких не хочеться йти в сзч, а потім про щось балакайте.
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13.06.2026 14:47 Ответить
А дебіли зелені все продовжують вірити про каву у криму - три роки нема кому захищатись - бо першочергове завдання зеленского-дерьмака - то знищення патріотичної меньшості, котру ці два пі...ста знищили у голих полях без окопів, без зброї, без ракет та арти та мінометів. Постачаючи патріотам браковані снаряди, міни, броніки, аптечки.... та все - бо треба слати по два міліони доларів шо годинно на моцкву. Сотні тисяч українців полягли у війні з рашистами з вірою шо прийдуть послідовники та будуть боронити Україну. А ніхріна ніхто не прийде. Ці два поца зробили все щоб знищити добровольців.
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13.06.2026 16:36 Ответить
Адмін урочисто передав Цензор на ктсорм в Лахту. Нормально, Бутусова ж нема, щоб контролював.
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13.06.2026 17:11 Ответить
*аутсорс
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13.06.2026 17:13 Ответить
 
 