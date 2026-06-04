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Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ
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Более тысячи военных воспользовались механизмом возвращения на службу, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

В ГБР запустили механизм возвращения военных из СЗЧ: уже сотни обращений
Фото: 72 ОМБр

Государственное бюро расследований сообщило о новом алгоритме, позволяющем военнослужащим быстрее вернуться к службе после самовольного оставления части. Этим механизмом уже воспользовались более 1,7 тыс. человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

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Речь идет об алгоритме, который позволяет оперативно провести необходимые процессуальные действия для дальнейшего закрытия уголовных производств по соответствующей статье УК и способствует быстрому возвращению военных в строй.

Алгоритм возвращения из СЗЧ

Сотни обращений и упрощенная процедура

По данным ГБР, механизм начал действовать в мае 2026 года, и уже за первый месяц им воспользовались более 1,7 тысячи военнослужащих или их представителей. Обращения поступают через горячую линию, почту и онлайн-форму на сайте ведомства. Все заявки находятся на разных этапах обработки.

Цель - возвращение военных на службу

В ведомстве отмечают, что новый подход направлен не на усложнение процедур, а на помощь тем, кто хочет вернуться в армию. Причинами СЗЧ часто называют боевую усталость, ранения, психологическое истощение или семейные обстоятельства. В ГБР подчеркивают, что каждый военнослужащий имеет возможность законно вернуться в строй и продолжить службу.

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военнослужащие (6487) ГБР (3441) СОЧ (166)
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кращим стимулом було б вказати статистику-скільки з них ще живі на цей час,в якому стані,і скільки часу на лвз після ротації....
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04.06.2026 10:11 Ответить
За 10+ років звернуться всі понад 300 тисяч які на сьогодні числяться дезертирами.
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04.06.2026 10:20 Ответить
Там мінімум половину батяня комбат прикопав в посадці, щоб не платити рідним і статистику не портити.
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04.06.2026 11:48 Ответить
Дуже "обнадійливо", поки 1,7к повернулися до служби, десь 10к звалили в СЗЧ) "Реформи" від Федорова вже працюють, особливо "яскраво працюють" в сфері ТЦК.
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04.06.2026 10:22 Ответить
нема ніяких реформ,є закручування гайок та відбір засобів до існування,які залишають лише одне-здатися і піти самому вмерти і тут без варианттів,те ж саме і з цівільними,вижити зможуть лише ті хто сам себе частково забезпечує,всі хто на соцдопомозі приречені,і це не стосується лише так званої еліти та ,,,правопохоронців,,
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04.06.2026 10:55 Ответить
1.7, хай 2тис повернулися..і пішло 10тисяч в сзч🤦 а може треба комплексно підходити до мобілізації не кількість а якість? І не всіх штурмовати окопи з посадками під суцільною кілзоною а розподілити по сотнях професій які потрібні і в зсу ? (Токарь, слюсар і тому подібне)
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04.06.2026 11:48 Ответить
 
 