Более тысячи военных воспользовались механизмом возвращения на службу, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований сообщило о новом алгоритме, позволяющем военнослужащим быстрее вернуться к службе после самовольного оставления части. Этим механизмом уже воспользовались более 1,7 тыс. человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

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Речь идет об алгоритме, который позволяет оперативно провести необходимые процессуальные действия для дальнейшего закрытия уголовных производств по соответствующей статье УК и способствует быстрому возвращению военных в строй.

Сотни обращений и упрощенная процедура

По данным ГБР, механизм начал действовать в мае 2026 года, и уже за первый месяц им воспользовались более 1,7 тысячи военнослужащих или их представителей. Обращения поступают через горячую линию, почту и онлайн-форму на сайте ведомства. Все заявки находятся на разных этапах обработки.

Цель - возвращение военных на службу

В ведомстве отмечают, что новый подход направлен не на усложнение процедур, а на помощь тем, кто хочет вернуться в армию. Причинами СЗЧ часто называют боевую усталость, ранения, психологическое истощение или семейные обстоятельства. В ГБР подчеркивают, что каждый военнослужащий имеет возможность законно вернуться в строй и продолжить службу.

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