УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12368 відвідувачів онлайн
Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ
455 3

Понад тисяча військових скористалися механізмом повернення до служби, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

У ДБР запустили механізм повернення військових із СЗЧ: вже сотні звернень
Фото: 72 ОМБр

Державне бюро розслідувань повідомило про новий алгоритм, який дозволяє військовослужбовцям швидше повернутися до служби після самовільного залишення частини. Механізмом вже скористалися понад 1,7 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Йдеться про алгоритм, який дозволяє оперативно провести необхідні процесуальні дії для подальшого закриття кримінальних проваджень за відповідною статтею ККУ та сприяє швидкому поверненню військових у стрій.

Алгоритм повернення з СЗЧ

Сотні звернень і спрощена процедура

За даними ДБР, механізм почав діяти у травні 2026 року, і вже за перший місяць ним скористалися понад 1,7 тисячі військовослужбовців або їхніх представників. Звернення надходять через гарячу лінію, пошту та онлайн-форму на сайті відомства. Усі заявки перебувають на різних етапах опрацювання.

Мета - повернення військових до служби

У відомстві наголошують, що новий підхід спрямований не на ускладнення процедур, а на допомогу тим, хто хоче повернутися до війська. Причинами СЗЧ часто називають бойову втому, поранення, психологічне виснаження чи сімейні обставини. У ДБР підкреслюють, що кожен військовослужбовець має можливість законно повернутися до строю та продовжити службу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ спростив повернення військових після СЗЧ

Автор: 

військовослужбовці (5190) ДБР (3946) СЗЧ (166)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кращим стимулом було б вказати статистику-скільки з них ще живі на цей час,в якому стані,і скільки часу на лвз після ротації....
показати весь коментар
04.06.2026 10:11 Відповісти
За 10+ років звернуться всі понад 300 тисяч які на сьогодні числяться дезертирами.
показати весь коментар
04.06.2026 10:20 Відповісти
Дуже "обнадійливо", поки 1,7к повернулися до служби, десь 10к звалили в СЗЧ) "Реформи" від Федорова вже працюють, особливо "яскраво працюють" в сфері ТЦК.
показати весь коментар
04.06.2026 10:22 Відповісти
 
 