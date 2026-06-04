Понад тисяча військових скористалися механізмом повернення до служби, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань повідомило про новий алгоритм, який дозволяє військовослужбовцям швидше повернутися до служби після самовільного залишення частини. Механізмом вже скористалися понад 1,7 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Йдеться про алгоритм, який дозволяє оперативно провести необхідні процесуальні дії для подальшого закриття кримінальних проваджень за відповідною статтею ККУ та сприяє швидкому поверненню військових у стрій.

Сотні звернень і спрощена процедура

За даними ДБР, механізм почав діяти у травні 2026 року, і вже за перший місяць ним скористалися понад 1,7 тисячі військовослужбовців або їхніх представників. Звернення надходять через гарячу лінію, пошту та онлайн-форму на сайті відомства. Усі заявки перебувають на різних етапах опрацювання.

Мета - повернення військових до служби

У відомстві наголошують, що новий підхід спрямований не на ускладнення процедур, а на допомогу тим, хто хоче повернутися до війська. Причинами СЗЧ часто називають бойову втому, поранення, психологічне виснаження чи сімейні обставини. У ДБР підкреслюють, що кожен військовослужбовець має можливість законно повернутися до строю та продовжити службу.

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