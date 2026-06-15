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Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ СОЧ в ВСУ Реформы в армии
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Уже 80 рапортов за первые дни: Минобороны рассказало о результатах нового механизма возвращения бойцов из СОЧ

Возвращение из СЗЧ — Минобороны сообщило о первых успехах программы

Министерство обороны Украины сообщает о первых успехах нового механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ). Только за первые дни действия так называемого "окна возвращения" рапорты о возобновлении службы в частях подали уже 80 бойцов. 

Об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, цитирует Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

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Первые 22 бойца уже в строю

По словам Баника, новый упрощенный механизм, рассчитанный на 100-дневное "окно возможностей", заработал в субботу. На данный момент профильные цифровые сервисы ведомства зафиксировали следующие показатели:

  • Подано заявок: 80 военнослужащих официально выразили желание воспользоваться программой и самостоятельно выбрать себе новое место службы и командира.

  • Согласовано: 22 рапорта уже прошли полную верификацию и получили "зеленый свет" от командования бригад.

  • На линии фронта: Часть бойцов уже воспользовалась выделенным временем и физически прибыла в расположение новых воинских частей.

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"Наша задача не только заниматься мобилизацией новых людей и привлечением их в армию. Очевидно, нам нужно дать людям возможность вернуться из СОЧ в лучшие бригады для того, чтобы они понимали, что у них есть возможность хорошо продолжать службу", — подчеркнул Баник.

Ликвидация бюрократии

В Минобороны подробно объяснили, почему новая система оказалась привлекательной для военных. Отныне процесс очищен от бюрократических рисков:

  1. Военному больше не нужно обращаться в Военную службу правопорядка (ВСП) или в батальоны резерва.

  2. После получения электронной заявки от бойца, МОУ перенаправляет ее напрямую в бригаду. Командир подразделения оперативно подтверждает готовность принять человека.

  3. С момента согласования заявки военнослужащий имеет ровно 72 часа, чтобы самостоятельно прибыть в выбранную часть. На протяжении всего маршрута его сопровождает специальный call-центр поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внедрение системы возвращения из СОЧ на примере 3-го АК позволило вернуть до 80% военных, - 66 ОМБр

Рейтинг "еБали" и перечень элитных подразделений

Право принимать бойцов из СОЧ по этой программе на данный момент получили более 50 самых эффективных боевых подразделений Вооруженных сил Украины. Этот список не является постоянным — он будет обновляться ежемесячно на основе объективных внутренних показателей эффективности и лидерства во внутренней армейской программе оценки "єБали".

На первом этапе в ТОП-50 вошли такие соединения, как 3-я отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр), 93-я ОМБр "Холодный Яр", 92-я ОШБр, а также 63-я, 152-я, 95-я и 81-я бригады.

В Министерстве обороны текущий старт реформы называют "очень неплохим" и прогнозируют, что создание прозрачных и достойных условий позволит безболезненно вернуть в ряды Сил обороны "десятки тысяч" мотивированных людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СОЧ и неправильное обращение с оружием — самые распространенные правонарушения среди военных ВСУ, — Военная служба правопорядка

Автор: 

Минобороны (9661) военнослужащие (6526) СОЧ (173)
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Топ комментарии
+6
За даними, які публікувалися у 2025 році, з початку повномасштабної війни було відкрито майже 290 тисяч справ за СЗЧ і дезертирство.....
--------
80 людей "повернули" ПОТУЖНО! Впевнена всіх їх бусифікували...
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15.06.2026 17:11 Ответить
+5
В СЗЧ 300+ к народу и это только в ВСУ(дезертиры НГУ, ДПСУ, НП и специальной транспортной службы проходят по другому ведомству). Но все збс, 80 рапортов!
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15.06.2026 17:08 Ответить
+4
🤣Черги СЗЧшників на повернення??? Ну-ну, Бутусов продав сайт разом з журналістикою.
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15.06.2026 17:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В СЗЧ 300+ к народу и это только в ВСУ(дезертиры НГУ, ДПСУ, НП и специальной транспортной службы проходят по другому ведомству). Но все збс, 80 рапортов!
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15.06.2026 17:08 Ответить
Это за все время и приблизительно .Треть из них возвращается .Мне брат рассказывал у него в отделении двое таких было , а всего в роте шестеро. Четверо вернулись :двое в ту же самую часть, двое перевелись остальные дезертиры.
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15.06.2026 17:36 Ответить
А у моего брата в роте, только офицеров трое дезертировало(солдат и сержантов намного больше). Ни один не вернулся.
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15.06.2026 17:39 Ответить
Хреновое подразделение значит.
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15.06.2026 17:43 Ответить
Мехбригада.
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15.06.2026 17:44 Ответить
Кінець весни 2022 року, з роти 122 юніта лишилось 18, решта 200, всі вони пійшли в СЗЧ, згодом якимось чином 12 повернулися до війська, ті шестеро досі живі, ті хто повернувся всі 200! Бо СЗЧшник це клеймо на все життя, в підрозділі ти біла ворона тому 100% на посадки.
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15.06.2026 17:55 Ответить
За даними, які публікувалися у 2025 році, з початку повномасштабної війни було відкрито майже 290 тисяч справ за СЗЧ і дезертирство.....
--------
80 людей "повернули" ПОТУЖНО! Впевнена всіх їх бусифікували...
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15.06.2026 17:11 Ответить
Треть потом возврашается .Я лично знаю одного,который два года на передовой был потом не выдержал и ушел в сзч в Чехию выехал но долго не пробыл через полгода вернулся
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15.06.2026 17:42 Ответить
Вже й в армії "є Бали"
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15.06.2026 17:18 Ответить
80 із 100нь тисяч то дуже потужно
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15.06.2026 17:30 Ответить
Аж 80! Ога, і куди їх пошлють? Не нуль знову? Я думаю тоді ці 80 рапортів знову сзч будуть
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15.06.2026 17:34 Ответить
Есть механизем БОМБА, каждому возвернувшемуся по миллиону Евро и гражданство Швейцарии , сразу ВСЕ вернутся, даже те кто ещё не ушёл в СОЧ.
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15.06.2026 17:44 Ответить
🤣Черги СЗЧшників на повернення??? Ну-ну, Бутусов продав сайт разом з журналістикою.
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15.06.2026 17:49 Ответить
Так і за критику сайту, що про протилежну думку тут вже банять
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15.06.2026 17:54 Ответить
Тут вже всіх майже банять, за всі думки, крім старих ботів.
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15.06.2026 18:02 Ответить
Потім ці 80 , пошлють в м'ясні штурма десь в скелі і все, під прапорами лежать, не дивно що нема дурників вертатися с сзч...в епоху тотального переважання дронів, класичні штурмовики чи піхотинці це гарантована смерть.
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15.06.2026 18:04 Ответить
 
 