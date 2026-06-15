Уже 80 рапортов за первые дни: Минобороны рассказало о результатах нового механизма возвращения бойцов из СОЧ

Министерство обороны Украины сообщает о первых успехах нового механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ). Только за первые дни действия так называемого "окна возвращения" рапорты о возобновлении службы в частях подали уже 80 бойцов.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, цитирует Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

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Первые 22 бойца уже в строю

По словам Баника, новый упрощенный механизм, рассчитанный на 100-дневное "окно возможностей", заработал в субботу. На данный момент профильные цифровые сервисы ведомства зафиксировали следующие показатели:

Подано заявок: 80 военнослужащих официально выразили желание воспользоваться программой и самостоятельно выбрать себе новое место службы и командира.

Согласовано: 22 рапорта уже прошли полную верификацию и получили "зеленый свет" от командования бригад.

На линии фронта: Часть бойцов уже воспользовалась выделенным временем и физически прибыла в расположение новых воинских частей.

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"Наша задача не только заниматься мобилизацией новых людей и привлечением их в армию. Очевидно, нам нужно дать людям возможность вернуться из СОЧ в лучшие бригады для того, чтобы они понимали, что у них есть возможность хорошо продолжать службу", — подчеркнул Баник.

Ликвидация бюрократии

В Минобороны подробно объяснили, почему новая система оказалась привлекательной для военных. Отныне процесс очищен от бюрократических рисков:

Военному больше не нужно обращаться в Военную службу правопорядка (ВСП) или в батальоны резерва. После получения электронной заявки от бойца, МОУ перенаправляет ее напрямую в бригаду. Командир подразделения оперативно подтверждает готовность принять человека. С момента согласования заявки военнослужащий имеет ровно 72 часа, чтобы самостоятельно прибыть в выбранную часть. На протяжении всего маршрута его сопровождает специальный call-центр поддержки.

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Рейтинг "еБали" и перечень элитных подразделений

Право принимать бойцов из СОЧ по этой программе на данный момент получили более 50 самых эффективных боевых подразделений Вооруженных сил Украины. Этот список не является постоянным — он будет обновляться ежемесячно на основе объективных внутренних показателей эффективности и лидерства во внутренней армейской программе оценки "єБали".

На первом этапе в ТОП-50 вошли такие соединения, как 3-я отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр), 93-я ОМБр "Холодный Яр", 92-я ОШБр, а также 63-я, 152-я, 95-я и 81-я бригады.

В Министерстве обороны текущий старт реформы называют "очень неплохим" и прогнозируют, что создание прозрачных и достойных условий позволит безболезненно вернуть в ряды Сил обороны "десятки тысяч" мотивированных людей.

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