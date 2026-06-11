Внедрение системы возвращения из СОЧ на примере 3-го АК позволило вернуть до 80% военных, - 66 ОМБр

В 66-й ОМБр сообщили об изменениях в организации боевой деятельности, подготовке военнослужащих и функционировании беспилотных подразделений после включения в состав Третьего армейского корпуса.

Об этом рассказал начальник БпС 66-й ОМБр им. князя М. Хороброго Егор Щербина, говорится в материале Цензор.НЕТ "Как работает корпусная система на войне: опыт 3-го АК".

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Что известно?

"Сначала представители Третьего армейского корпуса приезжали к нам и смотрели, как на данный момент построена работа, чтобы понять, какая у нас точка "А" — то есть отправная позиция. Изучали наши проблемные моменты, а также то, где что-то настроено лучше, где определенные процессы оптимизированы. Исходя из этого, они определяли проблемы, которые не позволяют нам быстро развиваться или замедляли процессы, и начали точечно на них влиять.

Из таких направлений можно упомянуть Battle Captain — это настройка работы дежурных в батальонах. Что касается них, то изменения были и в нашей беспилотной составляющей. В каждом батальоне поставили дежурных разведки и ударных экипажей, чтобы оптимизировать работу. Систему Battle Captain интегрировали на разных уровнях — как на батальонном, так и на бригадном", — рассказал он.

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СОЧ

Далее, говорит Щербина, внедряли систему возвращения из СОЧ.

"Мы на примере Третьего армейского корпуса реализовали это у себя, что сегодня позволило нам возвращать в бригаду около 80 процентов людей, совершивших самовольное оставление части.

После вхождения в подчинение у нас выросло обеспечение именно беспилотной составляющей. Что касается артиллерийских боеприпасов, не могу сказать с абсолютной точностью, но, насколько мне известно, количество снарядов также выросло", — отметил он.

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По словам Щербины, командир корпуса Андрей Билецкий дал командиру бригады возможность в течение 7–14 дней подготовить и адаптировать людей в подразделениях перед тем, как они выходили на позиции.

"Это был один из ключевых моментов, ведь когда мы только вошли в корпус, он своим резервом перекрыл определенные направления и дал нам возможность провести адаптацию вновь прибывших военнослужащих. На данный момент эта система продолжает работать. В некоторых случаях времени на адаптацию бывает даже больше — в зависимости от подготовки к специализированным операциям.

Их сержантские школы помогли нам организовать работу, сформировать планы учений, объяснить нашим сержантам, как они должны организовывать работу, планировать учения, какие у них функции. Таким образом разграничили, где их ответственность, а где – командиров батальонов, чтобы была четкая градация обязанностей в подразделениях и, соответственно, более высокая эффективность работы.

У нас появилась горизонтальная поддержка именно на уровне учений. То есть заместителю начальника отдела подготовки, заместителю командира бригады, который отвечает за это направление, стало намного проще решать определенные рабочие вопросы, касающиеся учебного процесса на уровне корпуса. Люди, занимающие там соответствующие должности, открыты к взаимодействию, постоянно готовы помогать, решать определенные вопросы на своем уровне, чтобы ускорять процесс подготовки наших военнослужащих", – подытожил он.

Подробнее о корпусной системе в ВСУ и опыте 3-го АК читайте по ссылке.

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