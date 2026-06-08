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Новости Бои на востоке Украины
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Третий армейский корпус остановил наступление противника и стабилизировал фронт на самом длинном участке ЛБЗ, – заместитель начальника штаба Новицкий

третий армейский корпус

Третий армейский корпус под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого менее чем через год после развертывания на своем участке фронта стабилизировал ситуацию на самой длинной линии обороны и уничтожил все вражеские очаги проникновения.

Об этом заявил заместитель начальника штаба 3 АК Даниил Новицкий ("Борода"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Самая длинная полоса среди корпусов

"Ровно год назад мы получили участок, который сейчас составляет более 150 километров, и сейчас это самый большой участок. На данный момент это 12% от всей ЛБЗ. Самый длинный участок среди корпусов. Мы первый корпус, который смог вести в бой и полноценно развернуть свои боевые порядки в штатные подразделения", - рассказал "Борода".

Он подчеркнул, что обеспечение и подготовка распространяются не только на собственные подразделения, но и на смежные формирования, в частности 66-ю отдельную механизированную бригаду, 120-ю бригаду территориальной обороны и 3-й пограничный отряд. Отдельно Новицкий отметил активное сотрудничество со спецназом из ССО, СБУ, ГУР.

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Наступление РФ остановлено

Менее чем за год мы смогли остановить наступление противника. Против 3-го армейского корпуса стоят целых три армии РФ: 20-я и 25-я общевойсковые, а также 1-я танковая армия. Там, где до нашего прихода могли терять по 70 квадратных километров в месяц, сейчас не теряется ни одного метра. Улучшается тактическое положение. Мы смогли стабилизировать фронт, смогли полностью ликвидировать все районы инфильтрации в полосе корпуса. Когда-то они достигали до 10 километров вглубь. Сейчас все бригады стоят стойко", - заявил Новицкий.

Важной составляющей в этом стало создание огневого воздействия на противника, отметили в корпусе. "Борода" напомнил, что недавно бойцы корпуса нанесли удары по логистике россиян в Луганской области. По словам Новицкого, это "очень сильно наносит ущерб на оперативном уровне" оккупантам.

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Итоги за год

  • Подводя итоги за год, заместитель начальника штаба заявил о создании именно "устойчивой обороны".
  • В качестве примера он привел масштабное наступление россиян в марте текущего года, когда российские оккупанты на Лиманско-Боровском направлении осуществили крупнейшую попытку прорыва с начала боевых действий на этом участке.

"Совместными усилиями всех бригад и подразделений корпуса было уничтожено более 100 единиц вражеской техники с пехотой. Ни одна из них не прорвала фронт, все были уничтожены на подступах", – сказал "Борода".

  • Важной составляющей реформирования он назвал систему управления, штабную культуру.

"Что мы принесли с собой из опыта Третьей штурмовой бригады? Построили единую систему управления по стандартам ведущих стран Альянса. Не просто взяли их доктрины, а адаптировали их системы, их действия под современный фронт", – отметили в корпусе.

  • Как отметил Новицкий, были созданы объединенные штабы. То есть под каждую задачу создается боевой штаб, в котором у каждого свои роли (отдельные командные пункты, отдельные задачи, отдельные роли командования). Кроме того, 3 АК стал первым, кто внедрил во всех подразделениях battle captain (офицер, непосредственно руководящий боем).

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"И вот сейчас мы первый корпус, в котором полноценно заработал battle officer, это высшая ступень battle captain, который обобщает уже единую работу всех на уровне корпуса", – добавил Новицкий.

  • Кроме того, было значительно сокращено количество докладов, подаваемых подчиненным бригадам. По словам заместителя начальника штаба, около 32 докладов было оптимизировано за месяц, чтобы не превращать службу в "бумажную войну".

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Старих пердунів з генеральскими пагонами треба відправляти у відставку і давати дорогу молодим генералам.
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08.06.2026 12:12 Ответить
Сирка давно треба звільнити, його злочинні м'ясні штурми тільки ускладнюють все, скелю вже нагородив по десятому колу
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08.06.2026 12:33 Ответить
Це добре що є такий приклад, можна рівнятися... Бо в загальному в ЗСУ мрак в управлінні, тупі, пропиті, неадекватні часто дебільні "управлінці". Які посто по кругу змінюють частини, "золотий фонд", ніхто не може раз взяти і вигнати
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08.06.2026 12:30 Ответить
Рашист Рой ділиться здогадками:

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08.06.2026 12:34 Ответить
рашисти все ще воюють з фашистами, б'андерами, ж'идобандерівцями, москворотими ба'ндерівцями,
та іншими прапороносцями
(bandera з іспанської - прапор,
а ... puta - хло )

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08.06.2026 13:44 Ответить
Це той корпус, який забезпечений повністю і найкращим озброєнням ?
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08.06.2026 12:50 Ответить
Якби 73 відсотка мудрого наріда не обрали клоуна президентом України під час війни,то не треба було стабілізувати і звільняти свою країну і класти наікращих
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08.06.2026 13:06 Ответить
під керівництвом бригадного генерала Андрія Білецького

навіщо, щось ще писати?
там де білецький там виключно перемоги!
білецький врятує україну!

білецький майбутній президент україни!

ой,
чи притула?
бо, стерненко ген прокурор, то вже ясно!
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08.06.2026 13:19 Ответить
Треба зробити так,щоб УСІ корпуси мали таке ж озброєння та підтримку....А то дуже нагадує "стахановський рух"...
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08.06.2026 13:51 Ответить
 
 