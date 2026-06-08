Третий армейский корпус остановил наступление противника и стабилизировал фронт на самом длинном участке ЛБЗ, – заместитель начальника штаба Новицкий

Третий армейский корпус под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого менее чем через год после развертывания на своем участке фронта стабилизировал ситуацию на самой длинной линии обороны и уничтожил все вражеские очаги проникновения.

Об этом заявил заместитель начальника штаба 3 АК Даниил Новицкий ("Борода"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Самая длинная полоса среди корпусов

"Ровно год назад мы получили участок, который сейчас составляет более 150 километров, и сейчас это самый большой участок. На данный момент это 12% от всей ЛБЗ. Самый длинный участок среди корпусов. Мы первый корпус, который смог вести в бой и полноценно развернуть свои боевые порядки в штатные подразделения", - рассказал "Борода".

Он подчеркнул, что обеспечение и подготовка распространяются не только на собственные подразделения, но и на смежные формирования, в частности 66-ю отдельную механизированную бригаду, 120-ю бригаду территориальной обороны и 3-й пограничный отряд. Отдельно Новицкий отметил активное сотрудничество со спецназом из ССО, СБУ, ГУР.

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Наступление РФ остановлено

Менее чем за год мы смогли остановить наступление противника. Против 3-го армейского корпуса стоят целых три армии РФ: 20-я и 25-я общевойсковые, а также 1-я танковая армия. Там, где до нашего прихода могли терять по 70 квадратных километров в месяц, сейчас не теряется ни одного метра. Улучшается тактическое положение. Мы смогли стабилизировать фронт, смогли полностью ликвидировать все районы инфильтрации в полосе корпуса. Когда-то они достигали до 10 километров вглубь. Сейчас все бригады стоят стойко", - заявил Новицкий.

Важной составляющей в этом стало создание огневого воздействия на противника, отметили в корпусе. "Борода" напомнил, что недавно бойцы корпуса нанесли удары по логистике россиян в Луганской области. По словам Новицкого, это "очень сильно наносит ущерб на оперативном уровне" оккупантам.

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Итоги за год

Подводя итоги за год, заместитель начальника штаба заявил о создании именно "устойчивой обороны".

В качестве примера он привел масштабное наступление россиян в марте текущего года, когда российские оккупанты на Лиманско-Боровском направлении осуществили крупнейшую попытку прорыва с начала боевых действий на этом участке.

"Совместными усилиями всех бригад и подразделений корпуса было уничтожено более 100 единиц вражеской техники с пехотой. Ни одна из них не прорвала фронт, все были уничтожены на подступах", – сказал "Борода".

Важной составляющей реформирования он назвал систему управления, штабную культуру.

"Что мы принесли с собой из опыта Третьей штурмовой бригады? Построили единую систему управления по стандартам ведущих стран Альянса. Не просто взяли их доктрины, а адаптировали их системы, их действия под современный фронт", – отметили в корпусе.

Как отметил Новицкий, были созданы объединенные штабы. То есть под каждую задачу создается боевой штаб, в котором у каждого свои роли (отдельные командные пункты, отдельные задачи, отдельные роли командования). Кроме того, 3 АК стал первым, кто внедрил во всех подразделениях battle captain (офицер, непосредственно руководящий боем).

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"И вот сейчас мы первый корпус, в котором полноценно заработал battle officer, это высшая ступень battle captain, который обобщает уже единую работу всех на уровне корпуса", – добавил Новицкий.