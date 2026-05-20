Сырский отметил Третий корпус: Единственный в ВСУ воюет своими бригадами в одной полосе
Силы обороны Украины в настоящее время находятся на втором этапе реформы корпусов - формируются подразделения корпусного комплекта, чтобы сформированные год назад соединения обладали боевыми возможностями и огневой мощью для проведения операций корпусного уровня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Милитарному" сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сырский пояснил, что корпусная реформа разбита на три этапа. На первом убрали временные органы управления (ОТГ и ОСГВ - ред.), создали вместо них управления корпусов, которые приняли подчиненные им войска. Сейчас продолжается второй этап - формируются корпусные комплекты.
"Каждый корпус имеет определенный стандартный корпусной набор: обязательно артиллерийская бригада, зенитно-ракетный полк, батальон, а в перспективе - полки беспилотных систем, разведывательные батальоны, батальоны поддержки. То есть, комплект, который обеспечит способность корпуса проводить корпусные операции. Вот для чего нужна эта реформа", - пояснил Головком.
На третьем этапе все корпуса должны управлять своими бригадами. По словам Сырского, это невозможно сделать сейчас, когда линия активного фронта составляет 1200 километров и имеет тенденцию к увеличению из-за угрозы со стороны РФ с севера, с территории Беларуси.
В то же время Сырский отметил Третий армейский корпус, которым командует бригадный генерал Андрей Билецкий. Он пока единственный в ВСУ, кто собрал все подчиненные бригады и воюет ими в своей зоне ответственности.
"Третий корпус воюет своим комплектом полностью. Некоторые корпуса - на 50%, 70%, 40% укомплектованы и имеют в подчинении свои части", - сказал "Головком".
Лиманское направление, за которое отвечает Третий корпус, он назвал одним из приоритетных для противника, где тот пытается вести интенсивные наступательные действия. Такими же являются Покровское, Очеретинское, Александровское, Константиновское и частично - Купянское.
Напомним, Билецкий сообщал, что Третий корпус сформировали на основе Третьей штурмовой бригады и линейных бригад, которые стояли рядом с ней на линии соприкосновения. Сейчас корпус удерживает самый большой участок фронта среди всех корпусов, его протяженность - около 150 километров.
А яка ж падлюка, млять, розриває всі інші корпуси, бригади, батальйони та навіть взводи, передаючи їх у підпорядкування тим же штурмовим полкам?!
Божечки. А хто там у нас дивним чином за добу до повномасштабного вторгнення розформував військкомати і створив ТЦК? ТЦК комплектуванням НГ не займаються.