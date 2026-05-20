Сирський відзначив Третій корпус: Єдиний у ЗСУ воює своїми бригадами в одній смузі

Сили оборони України наразі на другому етапі реформи корпусів — формуються підрозділи корпусного комплекту, щоб сформовані рік тому зʼєднання мали бойові спроможності і вогневу міць проводити операції корпусного рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Мілітарному повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський пояснив, що корпусна реформа розбита на три етапи. На першому прибрали тимчасові органи управління (ОТУ та ОСУВ — ред.), створили замість них управління корпусів, які прийняли підпорядковані ним війська. Зараз триває другий етап — формуються корпусні комплекти.

"Кожний корпус має певний стандартний корпусний набір: обовʼязково артилерійська бригада, зенітно-ракетний полк, батальйон, а в перспективі — полки безпілотних систем, розвідувальні батальйони, батальйони підтримки. Тобто, комплект, який забезпечить спроможності корпусу проводити корпусні операції. Ось для чого ця реформа", — пояснив Головком.

На третьому етапі усі корпуси мають керувати своїми бригадами. За словами Сирського, це неможливо зробити зараз, коли лінія активного фронту складає 1200 кілометрів і має тенденцію до збільшення через загрозу РФ з півночі, з території Білорусі.

Водночас Сирський відзначив Третій армійський корпус, яким командує бригадний генерал Андрій Білецький. Він наразі єдиний у ЗСУ, який зібрав усі підпорядковані бригади і воює ними у своїй смузі відповідальності.

"Третій корпус воює своїм комплектом повністю. Деякі корпуси — де на 50%, 70%, 40% укомплектовані і мають в підпорядкуванні свої частини", — сказав Головком.

Лиманський напрямок, за який відповідає Третій корпус, він назвав одним з пріоритетних для противника, де він намагається вести інтенсивні наступальні дії. Такими ж є Покровський, Очеретинський, Олександрівський, Костянтинівський і частково — Купʼянський.

Нагадаємо, Білецький повідомляв, що Третій корпус сформували на основі Третьої штурмової бригади та лінійних бригад, які стояли поруч з нею на лінії зіткнення. Нині корпус тримає найбільшу ділянку фронту серед всіх корпусів, її протяжність — близько 150 кілометрів.