Третій армійський корпус під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького не просто стримує оборону проти Росії, а й починає відтісняти кремлівські сили назад на 12,5% фронту, які він контролює.

Як інформує Цензор.НЕТ, британський Independent присвятив корпусу статтю.

Видання наголошує: успіх корпусу в обороні Лимана має стратегічне значення для найважливіших міст-фортець Донеччини — Слов'янська та Краматорська. У березні 2026 року війська РФ спробували прорватись до Лимана, але Третій корпус протягом чотирьох годин перетворив штурм на провал.

Третя штурмова, яка разом із іншими чотирма бригадами входить до складу корпусу, діє вздовж 150-кілометрової лінії фронту в районах Сходу України, яких "найбільше прагне Путін".

Independent називає Андрія Білецького одним з найамбітніших та найуспішніших військових командирів України. В березні 2026 року СБУ зірвала підготовку замаху РФ на генерала, який став би для Путіна "особливим призом".

У 2014 році він заснував і став першим командиром Азову, з яким звільнив Маріуполь та інші міста на Донеччині. "Азов швидко розвивався завдяки своїм успіхам на полі бою, досягнутим у стримуванні перших вторгнень армії Володимира Путіна в Україну, коли київські війська були склеротичними, пронизаними російськими симпатиками та погано керованими", — йдеться у матеріалі.

У 2022 році Білецький сформував новий підрозділ, який перетворився на Третю штурмову бригаду — найефективнішу і найчисельнішу у Збройних силах. Зараз у ній воюють близько 10 000 військовослужбовців, це вдвічі більше, ніж у звичайній бригаді. З них 90% — добровольці.

Ключем до майбутнього війни Білецький назвав наземні безпілотники. На його думку, незабаром 40% боїв на передовій вестимуть дистанційно керовані бойові машини, оснащені кулеметами та протитанковою зброєю.

