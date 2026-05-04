Independent: Корпус Білецького тримає оборону в районах на Сході, яких найбільше прагне Путін

Третій армійський корпус під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького не просто стримує оборону проти Росії, а й починає відтісняти кремлівські сили назад на 12,5% фронту, які він контролює.

Як інформує Цензор.НЕТ, британський Independent присвятив корпусу статтю.

Видання наголошує: успіх корпусу в обороні Лимана має стратегічне значення для найважливіших міст-фортець Донеччини — Слов'янська та Краматорська. У березні 2026 року війська РФ спробували прорватись до Лимана, але Третій корпус протягом чотирьох годин перетворив штурм на провал.

Третя штурмова, яка разом із іншими чотирма бригадами входить до складу корпусу, діє вздовж 150-кілометрової лінії фронту в районах Сходу України, яких "найбільше прагне Путін".

Independent називає Андрія Білецького одним з найамбітніших та найуспішніших військових командирів України. В березні 2026 року СБУ зірвала підготовку замаху РФ на генерала, який став би для Путіна "особливим призом".

У 2014 році він заснував і став першим командиром Азову, з яким звільнив Маріуполь та інші міста на Донеччині. "Азов швидко розвивався завдяки своїм успіхам на полі бою, досягнутим у стримуванні перших вторгнень армії Володимира Путіна в Україну, коли київські війська були склеротичними, пронизаними російськими симпатиками та погано керованими", — йдеться у матеріалі.

У 2022 році Білецький сформував новий підрозділ, який перетворився на Третю штурмову бригаду — найефективнішу і найчисельнішу у Збройних силах. Зараз у ній воюють близько 10 000 військовослужбовців, це вдвічі більше, ніж у звичайній бригаді. З них 90% — добровольці.

Ключем до майбутнього війни Білецький назвав наземні безпілотники. На його думку, незабаром 40% боїв на передовій вестимуть дистанційно керовані бойові машини, оснащені кулеметами та протитанковою зброєю.

Топ коментарі
Корпус Білецького

отакої!
у білецького свій особистий корпус?
пвк білецького?

а, починав з хрюшек, з якими бігав за папєрєднікам.....
04.05.2026 16:26 Відповісти
Раз тримає фронт - значить вміє - і солдати в нього навчені
04.05.2026 16:31 Відповісти
Ото немає армії...сирський, білецький...
На що ви ЗСУ перетворили
04.05.2026 16:36 Відповісти
Хрюша не проминув хрюкнути в сторону Білецького. Якийсь відчутно мацкоський Хліба !!!
04.05.2026 16:39 Відповісти
🥀Піар-генерал Зеленського та Іловайська трагедія. Як Андрій Білецький допоміг Кремлю створити котел.

Сьогодні українцям намагаються продати новий образ Андрія Білецького - мудрого командира та рятівника фронту. Але за фасадом патріотичних гасел ховається історія системних провокацій, втеч з поля бою та відвертої роботи на дискредитацію української держави. Країна, що стікає кров'ю, більше не має права вірити у створені піарниками міфи.

ІЛОВАЙСЬКА КАТАСТРОФА: ПРАВДА ПРО ТРУСІСТЬ ТА ЗРАДУ
Іловайськ став першим великим військовим шрамом на тілі ******** України. І саме Білецький став одним із головних архітекторів того жаху, що стався з нашими добровольцями. Поки пропаганда РФ через структури Нацкорпусу роками намагалася покласти провину на Порошенка, факти та свідчення очевидців на ТСК кажуть про інше.

Ані Порошенко, ані Генштаб не керували тактичним оточенням - це була зона відповідальності МВС та добробатів. Сам Білецький у той час звинувачував Корбана в плануванні операції, але головна провина за оточення лежить саме на ньому. В ході тривалого розслідування прокурори Зеленського так і не змогли довести вину Порошенка чи Муженка в Іловайській трагедії.

Хронологія оточення та роль Азову:
- 10 серпня 2014 року: Добровольчі батальйони (Донбас, Азов, Шахтарськ, Дніпро-1) розпочинають операцію з оточення Іловайська.
- 18 серпня 2014 року: Українські сили закріплюються у місті. За планом, батальйон Азов мав тримати стратегічно важливі фланги та забезпечувати прикриття.
- 19-20 серпня 2014 року: Андрій Білецький раптово, без узгодження зі штабом АТО та суміжними підрозділами, знімає свій батальйон з позицій і виводить його до Маріуполя.
- 24 серпня 2014 року: Через оголені Азовом фланги російські регулярні війська безперешкодно замикають кільце.

Свідчення очевидців та координаторів:

Геннадій Корбан (ексзаступник голови Дніпропетровської ОДА):
Коли почалися важкі бої, Азов просто розвернувся і поїхав на Маріуполь. Вони відмовилися виконувати поставлені завдання. Це стало однією з причин того, що інші хлопці опинилися в мишоловці

Джерело: Інтерв'ю виданню ГОРДОН, Хто винен в Іловайську, 29.08.2019.

Віктор Муженко (екс-начальник Генштабу):
Батальйон МВС Азов зайшов в Іловайськ і вийшов, не попередивши штаб АТО. Це була ініціатива керівництва МВС. Там були добровольчі батальйони, які ні Генеральному штабу, ні штабу АТО не підпорядковувались узагалі.

Джерело: BBC News Україна, інтерв'ю від 29.08.2015.

Юрій Береза (командир батальйону Дніпро-1):
Коли Азов і Шахтарськ пішли, наше становище стало критичним. Ми залишилися оголеними з одного флангу. Це був удар у спину для тих, хто тримав місто.

Джерело: Стенограма засідання ТСК ВРУ щодо Іловайська, жовтень 2014.

Семен Семенченко (командир батальйону Донбас):
Азов і Шахтарськ відійшли до Маріуполя нібито за доукомплектуванням, але назад вони так і не повернулися.

Семен Семенченко (командир батальйону Донбас):
Азов і Шахтарськ відійшли до Маріуполя нібито за доукомплектуванням, але назад вони так і не повернулися.

Джерело: Інтерв'ю LB.ua, вересень 2014.

Всеволод Стеблюк (начальник медслужби батальйону Миротворець):
Під Іловайськом зібрались усі добровольчі батальйони, крім Азову і Айдару... Кажуть, що Білецький сам приймав рішення, що в той час треба звідти відійти. Але там в оточенні опинилися всі інші.
Результат самовільного виходу Азову: втрата контролю над залізничним депо, деморалізація інших бійців та повне оголення флангів.

ЯК БІЛЕЦЬКИЙ ВИПРАВДОВУВАВСЯ ТА ЗВИНУВАЧУВАВ КОРБАНА

Щоб прикрити власну втечу, Білецький роками просував наратив про «політичну авантюру» керівництва Дніпропетровщини:
«Це була операція, спланована в кабінетах Дніпропетровської ОДА. Корбан малював стрілочки на карті, яка не мала нічого спільного з реальністю... Це була піар-акція, за яку заплатили життями бійців».
«В Іловайську не було військового сенсу. Командування здійснювалося людьми, які не мали стосунку до армії - цивільними з Дніпра».

Джерело: Інтерв'ю Андрія Білецького для видання «Цензор.НЕТ» та в ефірах ток-шоу, 2015-2016 рр.
04.05.2026 18:14 Відповісти
"але головна провина за оточення лежить саме на ньому."
Боже, яке кончене.
Нагадую, Азов І Білецький під Іловайськом взагалі не були присутніми, але дешева ботня намагається перевести стрілки з головнокомандувача і призначених них керівників на Білецького, який командував одним батом, який був на той час під Маріуполем, а не Іловайськом.
05.05.2026 10:23 Відповісти
Яким це чином Білецький з тебе, Хрюша, починав?
І яке моральне право ти взагалі маєш відкривати свою пащю на тих, завдяки кому ти ще живий і маєш можливість гадити в інтернеті?
04.05.2026 16:40 Відповісти
За цією логікою ми живі у першу чергу завдяки Зе...
04.05.2026 17:26 Відповісти
Ми живі завдяки захисникам України. І Білецький - один з цих захисників, причому дуже ефективний.
04.05.2026 17:27 Відповісти
А Сирський ефективний?
04.05.2026 20:22 Відповісти
Свинособакам чомусь не смішно.
04.05.2026 16:43 Відповісти
Пора дать Билецкому 25% фронта, для бодрых интервью и вообще.
04.05.2026 16:26 Відповісти
О щось давно не було його чути, тобто можна з його бравурних вигуків зробити висновки що третя штурмова тримає оррків путіна?
04.05.2026 16:30 Відповісти
Болт с завода имени товарища Петровского путину-*****, в рот чтобы голова не качалась а ни то что он там хочет.. как говорится, нравится-не нравится...
04.05.2026 16:43 Відповісти
Я суджу по своїм знайомим.Як і більшість галичан сьогодні за одного,завтра за другого,галасливі,шумні,сильно залежні від громадської думки особливо ті що з села...Так от,ті які за Білецького вони роками за Білецького і нікого іншого знати не хочуть.Електорат невеликий,але такий ядрьоний,твердий,при чому там нема тих вусатих меркантильних патріотів,які у верхівки Свободи.Повторюю - у верхівки...
04.05.2026 17:07 Відповісти
Якби всі бригади були схожі на корпус Білецького, то б військові ЗСУ вже мили чоботи у Москві-ріка.
04.05.2026 17:35 Відповісти
там дуже брудна вода, вона годиться лише для примусового купання болотян московитських
04.05.2026 18:15 Відповісти
[28.04.2026 22:53] NL: Цікаво, що на виборах 2019 року Нацкорпус і сам Білецький, отримуючи кошти від Коломойського забули про свою попередню версію (винна Дніпропетровська ОВА, яку в 2014 очолював Коломойський) та розпочали компанію огидної інформаційної брехні і звинувачували в Іловайську Порошенко і Генштаб. Цей клоун, який вдає з себе націоналіста на каналах медведчука і регіоналів під час виборів 2019 року брехав більше аніж навіть кремлівська пропаганда.

ЩО ВСТАНОВИЛО СЛІДСТВО ПРИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

У серпні 2020 року Офіс Генерального прокурора України спільно з СБУ оприлюднив офіційні результати розслідування. Слідство НЕ ВСТАНОВИЛО провини чи недбалості з боку Генштабу (Муженка) або Порошенка. В матеріалах слідства містяться численні докази, що оточення стало можливим через самовільні дії добробатів (зокрема втечу Азову) та вторгнення РФ.

Джерело: Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора, 21.08.2020.

ПІАР-АРМІЯ ЗАМІСТЬ СПРАВЖНЬОЇ ВІЙНИ

Поки звичайні бригади ЗСУ потерпають від нестачі людей, Білецький утримує на військових посадах величезний штат професійних піарників. Це ціла фабрика з виробництва контенту для створення політичного рейтингу білого вождя. Військові посади використовуються для легалізації медіа-десанту, який займається виключно картинкою.

Джерело: Бабель, Як працює медіа-машина 3-ї штурмової бригади, 14.12.2023.

АВДІЇВКА: ПОВТОРЕННЯ ГАНЕБНОГО ІЛОВАЙСЬКОГО СЦЕНАРІЮ

Минуло 10 років, але методи не змінилися. Коли під Авдіївкою почав сипатися фронт, підрозділ Білецького знову відступив без узгодження з суміжниками, підігравши Кремлю.

- ПЕРЕДЧАСНИЙ ВІДХІД: 3-тя ОШБр обрала тактику відступу, не виконавши наказ про відновлення контролю та стабілізацію флангів.
- ВТЕЧА ПІД ВИГЛЯДОМ МАНЕВРУ: Командир батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук в інтерв'ю Українській Правді фактично визнав, що їхній відступ межував із панічною втечею і був передчасним.
- ПЕРЕХОВУВАННЯ ПО ПІДВАЛАХ: Поки інші бригади билися на вулицях, медійні підрозділи переховувалися в підвалах Коксохіму.
- ЗАГИБЕЛЬ СУМІЖНИКІВ: Через те, що 3-тя ОШБр не втримала фланги, 110-та ОМБр зазнала нищівних втрат. Поранені бійці на позиції Зеніт опинилися в оточенні та були розстріляні росіянами.

Військовослужбовець 110-ї ОМБр (позиція Зеніт):
Нам обіцяли, що фланг прикриють і дадуть коридор для виходу. Але підтримки не було. Суміжні підрозділи відкотилися, залишилися в повному кільці. Ті, хто був поранений, лишилися там назавжди.

Джерело: Слідство.Інфо, Розстріл поранених на Зеніті, 18.02.2024.

Джерело: DeepState, Аналітична записка, 20.02.2024.

Джерело: Цензор.НЕТ, Чому посипався фронт в Авдіївці, 22.02.2024.

РОКИ РОБОТИ НА КРЕМЛЬ: ВІД 2008 ДО МЕДВЕДЧУКА

Провокації Білецького завжди дивним чином збігалися з інтересами РФ:

2008 РІК: Організація маршів із неонацистською символікою на честь дня УПА разом з прокремлівськими неонацистськими організаціями (УНТП, СПАС, Братство) для створення картинки фашистської України.

2008 РІК: Організація маршів із неонацистською символікою на честь дня УПА разом з прокремлівськими неонацистськими організаціями (УНТП, СПАС, Братство) для створення картинки фашистської України.

(Джерело: Народний оглядач: «Роздуми справжнього націоналіста», ar25.org, 18.10.2008).

2010 рік Інтерв'ю Білецького редактору сайту «АртПолітІнфо» Юрію Горському - одному з керівників неонацистів «Російського маршу», пов'язаному з ідеологом «русского мира» Олександром Дугіним, де він відкрито визнає, що його організації є нациками, які бачать в російських націоналістах братів і прагнуть створення конфедерації з РФ

(Джерело: Билецкий о социал-национализме и расовой теории. Видео: https://censor.net/.../biletskiyi_o_sotsialnatsionalizme... (https://censor.net/ua/b1103294https://censor.net/ua/blogs/1103294/biletskiyi_o_sotsialnatsionalizme_i_rasovoyi_teorii_video?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExd2U4VzljeFpDNjVMQTNhOXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7FNLdbvv1VufNYJwYQb5MV0EEM0KA2pM1V_-5Uv8VQ0KsuMYqhBMuqwKeb_g_aem_8FIdsGii3BiJISORIbI6AA)).

БАНКОВА 2013: Провокація з бульдозером 1 грудня за участі СНА і Патріоту (засновник Білецький). Відео події дало привід РФ обвинуватити Майдан у фашизмі та виправдати репресії.

(Джерело: BBC News Україна, 05.12.2013).

ПОТЯГИ НА КРИМ 2014:

Заяви заступника Білецького по організації Патріот в ефірі Zik, одразу після втечі Януковича, про відправку потягів з бандерівцями до Криму, які Кремль використав як привід для початку війни та анексії півострову. (Джерело: Громадське, Аналіз пропагандистських кліше, 2014).
Потрібно остерігатися вбивств, скоєних російськими агентами.
Кар'єрист , пристосуванець, жадібний , тупий , брехун, сцикливий , корупціонер , істота без совісті ... ---білецький .
