Третий армейский корпус под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого не просто удерживает оборону против России, но и начинает оттеснять кремлевские силы на 12,5 % фронта, который он контролирует.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, британская газета Independent посвятила корпусу статью.

Издание отмечает: успех корпуса в обороне Лимана имеет стратегическое значение для важнейших городов-крепостей Донецкой области — Славянска и Краматорска. В марте 2026 года войска РФ попытались прорваться к Лиману, но Третий корпус в течение четырех часов превратил штурм в провал.

Третья штурмовая, которая вместе с другими четырьмя бригадами входит в состав корпуса, действует вдоль 150-километровой линии фронта в районах Востока Украины, которых "больше всего хочет Путин".

Independent называет Андрея Билецкого одним из самых амбициозных и успешных военных командиров Украины. В марте 2026 года СБУ сорвала подготовку покушения РФ на генерала, который стал бы для Путина "особым призом".

В 2014 году он основал и стал первым командиром "Азова", с которым освободил Мариуполь и другие города в Донецкой области."Азов быстро развивался благодаря своим успехам на поле боя, достигнутым в сдерживании первых вторжений армии Владимира Путина в Украину, когда киевские войска были склеротичными, пронизанными российскими симпатиками и плохо управляемыми", — говорится в материале.

В 2022 году Билецкий сформировал новое подразделение, которое превратилось в Третью штурмовую бригаду — самую эффективную и многочисленную в Вооруженных силах. Сейчас в ней воюют около 10 000 военнослужащих, это вдвое больше, чем в обычной бригаде. Из них 90% — добровольцы.

Ключом к будущему войны Билецкий назвал наземные беспилотники. По его мнению, в скором времени 40% боев на передовой будут вести дистанционно управляемые боевые машины, оснащенные пулеметами и противотанковым оружием.

