Independent: Корпус Билецкого держит оборону в районах на Востоке, которых больше всего хочет Путин
Третий армейский корпус под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого не просто удерживает оборону против России, но и начинает оттеснять кремлевские силы на 12,5 % фронта, который он контролирует.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, британская газета Independent посвятила корпусу статью.
Издание отмечает: успех корпуса в обороне Лимана имеет стратегическое значение для важнейших городов-крепостей Донецкой области — Славянска и Краматорска. В марте 2026 года войска РФ попытались прорваться к Лиману, но Третий корпус в течение четырех часов превратил штурм в провал.
Третья штурмовая, которая вместе с другими четырьмя бригадами входит в состав корпуса, действует вдоль 150-километровой линии фронта в районах Востока Украины, которых "больше всего хочет Путин".
Independent называет Андрея Билецкого одним из самых амбициозных и успешных военных командиров Украины. В марте 2026 года СБУ сорвала подготовку покушения РФ на генерала, который стал бы для Путина "особым призом".
В 2014 году он основал и стал первым командиром "Азова", с которым освободил Мариуполь и другие города в Донецкой области."Азов быстро развивался благодаря своим успехам на поле боя, достигнутым в сдерживании первых вторжений армии Владимира Путина в Украину, когда киевские войска были склеротичными, пронизанными российскими симпатиками и плохо управляемыми", — говорится в материале.
В 2022 году Билецкий сформировал новое подразделение, которое превратилось в Третью штурмовую бригаду — самую эффективную и многочисленную в Вооруженных силах. Сейчас в ней воюют около 10 000 военнослужащих, это вдвое больше, чем в обычной бригаде. Из них 90% — добровольцы.
Ключом к будущему войны Билецкий назвал наземные беспилотники. По его мнению, в скором времени 40% боев на передовой будут вести дистанционно управляемые боевые машины, оснащенные пулеметами и противотанковым оружием.
Сьогодні українцям намагаються продати новий образ Андрія Білецького - мудрого командира та рятівника фронту. Але за фасадом патріотичних гасел ховається історія системних провокацій, втеч з поля бою та відвертої роботи на дискредитацію української держави. Країна, що стікає кров'ю, більше не має права вірити у створені піарниками міфи.
ІЛОВАЙСЬКА КАТАСТРОФА: ПРАВДА ПРО ТРУСІСТЬ ТА ЗРАДУ
Іловайськ став першим великим військовим шрамом на тілі ******** України. І саме Білецький став одним із головних архітекторів того жаху, що стався з нашими добровольцями. Поки пропаганда РФ через структури Нацкорпусу роками намагалася покласти провину на Порошенка, факти та свідчення очевидців на ТСК кажуть про інше.
Ані Порошенко, ані Генштаб не керували тактичним оточенням - це була зона відповідальності МВС та добробатів. Сам Білецький у той час звинувачував Корбана в плануванні операції, але головна провина за оточення лежить саме на ньому. В ході тривалого розслідування прокурори Зеленського так і не змогли довести вину Порошенка чи Муженка в Іловайській трагедії.
Хронологія оточення та роль Азову:
- 10 серпня 2014 року: Добровольчі батальйони (Донбас, Азов, Шахтарськ, Дніпро-1) розпочинають операцію з оточення Іловайська.
- 18 серпня 2014 року: Українські сили закріплюються у місті. За планом, батальйон Азов мав тримати стратегічно важливі фланги та забезпечувати прикриття.
- 19-20 серпня 2014 року: Андрій Білецький раптово, без узгодження зі штабом АТО та суміжними підрозділами, знімає свій батальйон з позицій і виводить його до Маріуполя.
- 24 серпня 2014 року: Через оголені Азовом фланги російські регулярні війська безперешкодно замикають кільце.
Свідчення очевидців та координаторів:
Геннадій Корбан (ексзаступник голови Дніпропетровської ОДА):
Коли почалися важкі бої, Азов просто розвернувся і поїхав на Маріуполь. Вони відмовилися виконувати поставлені завдання. Це стало однією з причин того, що інші хлопці опинилися в мишоловці
Джерело: Інтерв'ю виданню ГОРДОН, Хто винен в Іловайську, 29.08.2019.
Віктор Муженко (екс-начальник Генштабу):
Батальйон МВС Азов зайшов в Іловайськ і вийшов, не попередивши штаб АТО. Це була ініціатива керівництва МВС. Там були добровольчі батальйони, які ні Генеральному штабу, ні штабу АТО не підпорядковувались узагалі.
Джерело: BBC News Україна, інтерв'ю від 29.08.2015.
Юрій Береза (командир батальйону Дніпро-1):
Коли Азов і Шахтарськ пішли, наше становище стало критичним. Ми залишилися оголеними з одного флангу. Це був удар у спину для тих, хто тримав місто.
Джерело: Стенограма засідання ТСК ВРУ щодо Іловайська, жовтень 2014.
Семен Семенченко (командир батальйону Донбас):
Азов і Шахтарськ відійшли до Маріуполя нібито за доукомплектуванням, але назад вони так і не повернулися.
Джерело: Інтерв'ю LB.ua, вересень 2014.
Всеволод Стеблюк (начальник медслужби батальйону Миротворець):
Під Іловайськом зібрались усі добровольчі батальйони, крім Азову і Айдару... Кажуть, що Білецький сам приймав рішення, що в той час треба звідти відійти. Але там в оточенні опинилися всі інші.
Результат самовільного виходу Азову: втрата контролю над залізничним депо, деморалізація інших бійців та повне оголення флангів.
ЯК БІЛЕЦЬКИЙ ВИПРАВДОВУВАВСЯ ТА ЗВИНУВАЧУВАВ КОРБАНА
Щоб прикрити власну втечу, Білецький роками просував наратив про «політичну авантюру» керівництва Дніпропетровщини:
«Це була операція, спланована в кабінетах Дніпропетровської ОДА. Корбан малював стрілочки на карті, яка не мала нічого спільного з реальністю... Це була піар-акція, за яку заплатили життями бійців».
«В Іловайську не було військового сенсу. Командування здійснювалося людьми, які не мали стосунку до армії - цивільними з Дніпра».
Джерело: Інтерв'ю Андрія Білецького для видання «Цензор.НЕТ» та в ефірах ток-шоу, 2015-2016 рр.
ЩО ВСТАНОВИЛО СЛІДСТВО ПРИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ
У серпні 2020 року Офіс Генерального прокурора України спільно з СБУ оприлюднив офіційні результати розслідування. Слідство НЕ ВСТАНОВИЛО провини чи недбалості з боку Генштабу (Муженка) або Порошенка. В матеріалах слідства містяться численні докази, що оточення стало можливим через самовільні дії добробатів (зокрема втечу Азову) та вторгнення РФ.
Джерело: Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора, 21.08.2020.
ПІАР-АРМІЯ ЗАМІСТЬ СПРАВЖНЬОЇ ВІЙНИ
Поки звичайні бригади ЗСУ потерпають від нестачі людей, Білецький утримує на військових посадах величезний штат професійних піарників. Це ціла фабрика з виробництва контенту для створення політичного рейтингу білого вождя. Військові посади використовуються для легалізації медіа-десанту, який займається виключно картинкою.
Джерело: Бабель, Як працює медіа-машина 3-ї штурмової бригади, 14.12.2023.
АВДІЇВКА: ПОВТОРЕННЯ ГАНЕБНОГО ІЛОВАЙСЬКОГО СЦЕНАРІЮ
Минуло 10 років, але методи не змінилися. Коли під Авдіївкою почав сипатися фронт, підрозділ Білецького знову відступив без узгодження з суміжниками, підігравши Кремлю.
- ПЕРЕДЧАСНИЙ ВІДХІД: 3-тя ОШБр обрала тактику відступу, не виконавши наказ про відновлення контролю та стабілізацію флангів.
- ВТЕЧА ПІД ВИГЛЯДОМ МАНЕВРУ: Командир батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук в інтерв'ю Українській Правді фактично визнав, що їхній відступ межував із панічною втечею і був передчасним.
- ПЕРЕХОВУВАННЯ ПО ПІДВАЛАХ: Поки інші бригади билися на вулицях, медійні підрозділи переховувалися в підвалах Коксохіму.
- ЗАГИБЕЛЬ СУМІЖНИКІВ: Через те, що 3-тя ОШБр не втримала фланги, 110-та ОМБр зазнала нищівних втрат. Поранені бійці на позиції Зеніт опинилися в оточенні та були розстріляні росіянами.
Військовослужбовець 110-ї ОМБр (позиція Зеніт):
Нам обіцяли, що фланг прикриють і дадуть коридор для виходу. Але підтримки не було. Суміжні підрозділи відкотилися, залишилися в повному кільці. Ті, хто був поранений, лишилися там назавжди.
Джерело: Слідство.Інфо, Розстріл поранених на Зеніті, 18.02.2024.
Джерело: DeepState, Аналітична записка, 20.02.2024.
Джерело: Цензор.НЕТ, Чому посипався фронт в Авдіївці, 22.02.2024.
РОКИ РОБОТИ НА КРЕМЛЬ: ВІД 2008 ДО МЕДВЕДЧУКА
Провокації Білецького завжди дивним чином збігалися з інтересами РФ:
2008 РІК: Організація маршів із неонацистською символікою на честь дня УПА разом з прокремлівськими неонацистськими організаціями (УНТП, СПАС, Братство) для створення картинки фашистської України.
(Джерело: Народний оглядач: «Роздуми справжнього націоналіста», ar25.org, 18.10.2008).
2010 рік Інтерв'ю Білецького редактору сайту «АртПолітІнфо» Юрію Горському - одному з керівників неонацистів «Російського маршу», пов'язаному з ідеологом «русского мира» Олександром Дугіним, де він відкрито визнає, що його організації є нациками, які бачать в російських націоналістах братів і прагнуть створення конфедерації з РФ
(Джерело: Билецкий о социал-национализме и расовой теории. Відео на censor.net).
БАНКОВА 2013: Провокація з бульдозером 1 грудня за участі СНА і Патріоту (засновник Білецький). Відео події дало привід РФ обвинуватити Майдан у фашизмі та виправдати репресії.
(Джерело: BBC News Україна, 05.12.2013).
ПОТЯГИ НА КРИМ 2014:
Заяви заступника Білецького по організації Патріот в ефірі Zik, одразу після втечі Януковича, про відправку потягів з бандерівцями до Криму, які Кремль використав як привід для початку війни та анексії півострову. (Джерело: Громадське, Аналіз пропагандистських кліше, 2014).
[28.04.2026 22:55] NL: 🥀Піар-генерал Зеленського та Іловайська трагедія. Як Андрій Білецький допоміг Кремлю створити котел.
