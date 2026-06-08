Третій армійський корпус зупинив наступ противника і стабілізував фронт на найдовшій ділянці ЛБЗ, - заступник начштабу Новицький

Третій армійський корпус під керівництвом бригадного генерала Андрія Білецького менш ніж за рік після розгортання на своїй ділянці фронту стабілізував ситуацію на найдовшій лінії оборони та знищив усі ворожі осередки інфільтрації.

Про це заявив заступник начальника штабу 3 АК Данило Новицький (Борода), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Найдовша смуга серед корпусів

"Рівно рік тому ми отримали смугу, яка наразі понад 150 кілометрів, і зараз це найбільша смуга. Наразі це 12% від всієї ЛБЗ. Найдовша смуга серед корпусів. Ми перший корпус, який зміг вести в бій та повноцінно розгорнути свої бойові порядки в штатні підрозділи", - розповів Борода.

Він наголосив, що забезпечення та підготовка поширюються не лише на власні підрозділи, а й на суміжні формування, зокрема 66-ту окрему механізовану бригаду, 120-ту бригаду територіальної оборони та 3-й прикордонний загін. Окремо Новицький відзначив активну співпрацю із спецпризначення із ССО, СБУ, ГУР.

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Наступ РФ зупинено

Менш ніж за рік ми змогли зупинити наступ противника. Проти 3-го армійського корпусу стоять цілих три армії РФ: 20-та і 25-та загальновійськові, а також 1-ша танкова армія. Там, де до нашого приходу могли втрачати по 70 квадратних кілометрів на місяць, наразі не втрачається жодного метра. Покращується тактичне положення. Ми змогли стабілізувати фронт, змогли повністю ліквідувати всі райони інфільтрації в смузі корпусу. Колись вони досягали до 10 кілометрів вглибину. Наразі всі бригади стоять стійко", - заявив Новицький.

Важливою складовою у цьому стало створення вогняного впливу на противника, відзначили у корпусі. Борода нагадав, що нещодавно бійці корпусу завдали ударів по логістиці росіян в Луганській області. За словами Новицького, це "дуже сильно наносить шкоду на оперативному рівні" окупантам.

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Підсумки за рік

Підбиваючи підсумки за рік, заступник начштабу заявив про створення саме "сталої оборони".

Як приклад він навів масштабний наступ росіян у березні поточного року, коли російські окупанти на Лимансько-Борівському напрямку здійснили найбільшу спробу прориву з початку бойових дій на цій ділянці.

"Спільними зусиллями всіх бригад і підрозділів корпусу було знищено понад 100 одиниць ворожої техніки з піхотою. Жодна з них не прорвала фронт, всі були знищені на підступах", – сказав Борода.

Важливою складовою реформування він назвав систему управління, штабну культуру.

"Що ми принесли з собою на досвіді Третьої штурмової бригади? Побудували єдину систему управління за стандартами провідних країн Альянсу. Не просто взяли їхні доктрини, а адаптували їхні системи, їхні дії під сучасний фронт", – зазначили у корпусі.

Як зазначив Новицький, було створено об’єднані штаби. Тобто створюється під кожну задачу бойовий штаб, в якому у кожного свої ролі (окремі командні пункти, окремі завдання, окремі ролі командування). Крім того, 3 АК став першим, хто впровали в усіх підрозділах battle capitan (офіцер, який безпосередньо керує боєм).

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"І ось наразі ми перший корпус, в якому повноцінно запрацював battle officer, це вища ступінь battle capitan, який узагальнює вже єдину роботу всіх на рівні корпусу", – додав Новицький.