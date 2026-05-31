Луганщина відтепер під контролем дронів Третього армійського корпусу, уражено логістику ворога, - Білецький. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової завдали ударів по логістиці окупантів на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до самого КПП "Ізварине" - це понад 205 км углиб території, контрольованої ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Третього армійського корпусу.

"У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка - тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу", - заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Як зазначається, успішну технологічну операцію спланував і очолив друг Схід - командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганщини.

Також дивіться: Оператори наземних роботів підрозділу NC13 підірвали підземне укриття з рашистами всередині.

У 2022 році він десантувався в оточений Маріуполь, а після завершення його оборони самотужки вийшов на підконтрольну територію, за що отримав звання Героя України.

Білецький Андрій (248) дрони (8293) Луганська область (4918) Третій армійський корпус (133)
З Богом!...
31.05.2026 14:14 Відповісти
Вірю, колись під повний контроль стане логістика московії.
31.05.2026 14:16 Відповісти
Ти ще що за вівця з Мюнхена? Тобі Петя в ліфчик насрав,чи що?
31.05.2026 15:07 Відповісти
31.05.2026 14:14 Відповісти
31.05.2026 14:16 Відповісти
‼️❤️🇪🇺🇺🇦💯⚔️⚔️⚒🤝👌👏👍✌️✊💪🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
31.05.2026 14:39 Відповісти
Героям слава !!
31.05.2026 14:45 Відповісти
Слава Героїчним Силам Оборони України!
❤️🖤💙💛💪
31.05.2026 14:52 Відповісти
от вам націоналісти,
а не пєтіна срака в Лондоні,
яку ви обціловуєте
31.05.2026 14:59 Відповісти
Зеленський ставить командирами націоналістів?
31.05.2026 15:03 Відповісти
31.05.2026 15:07 Відповісти
Підкацапниця дурнувата.... Стикався з нею кілька разів, на форумі... "Дурна, шо сало без хліба..."
31.05.2026 18:58 Відповісти
......................................
31.05.2026 18:56 Відповісти
Десь в середині цього літа Трамп буде просити Зеленського щоб тей дав дозвіл Путіну з'їздити відвідати Кабаєву і кабайонишів.
31.05.2026 15:00 Відповісти
 
 