Луганщина відтепер під контролем дронів Третього армійського корпусу, уражено логістику ворога, - Білецький. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової завдали ударів по логістиці окупантів на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до самого КПП "Ізварине" - це понад 205 км углиб території, контрольованої ворогом.

"У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка - тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу", - заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Як зазначається, успішну технологічну операцію спланував і очолив друг Схід - командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганщини.

У 2022 році він десантувався в оточений Маріуполь, а після завершення його оборони самотужки вийшов на підконтрольну територію, за що отримав звання Героя України.