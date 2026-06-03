РФ провалила весняну кампанію. Здобутки України в травні будуть більшими, ніж загарбання росіян, - Білецький. ВIДЕО

Командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький заявив про провальну весняну кампанію РФ та перспективи перелому у війні.

Про це він заявив в ефірі ТСН "Марафон. Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

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Білецький про ситуацію на фронті

Росія провалила зимову та весняну кампанії. За травень противник захопив найменше територій від 2023 року - приблизно 10 км². Здобутки України в травні будуть більшими, ніж здобутки росіян", - заявив бригадний генерал.

За його словами, брак успіхів на фронті росіяни намагаються компенсувати терором проти цивільного населення. Прикладом цього є останній масований обстріл українських міст.

Білецький також розповів про нарощування контролю Третього армійського корпусу над логістикою ворога на Луганщині. Зокрема вперше з часів АТО-ООС нашим військовим вдалося дотягнутися і до Ізвариного, розташованого на українсько-російському кордоні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Луганщина відтепер під контролем дронів Третього армійського корпусу, уражено логістику ворога.