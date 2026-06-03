УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14473 відвідувача онлайн
Новини Відео Бої на сході України
918 8

РФ провалила весняну кампанію. Здобутки України в травні будуть більшими, ніж загарбання росіян, - Білецький. ВIДЕО

Командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький заявив про провальну весняну кампанію РФ та перспективи перелому у війні.

Про це він заявив в ефірі ТСН "Марафон. Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Білецький про ситуацію на фронті

Росія провалила зимову та весняну кампанії. За травень противник захопив найменше територій від 2023 року - приблизно 10 км². Здобутки України в травні будуть більшими, ніж здобутки росіян", - заявив бригадний генерал.

За його словами, брак успіхів на фронті росіяни намагаються компенсувати терором проти цивільного населення. Прикладом цього є останній масований обстріл українських міст.

Білецький також розповів про нарощування контролю Третього армійського корпусу над логістикою ворога на Луганщині. Зокрема вперше з часів АТО-ООС нашим військовим вдалося дотягнутися і до Ізвариного, розташованого на українсько-російському кордоні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Луганщина відтепер під контролем дронів Третього армійського корпусу, уражено логістику ворога.

Автор: 

Білецький Андрій (249) наступ (290) Третій армійський корпус (135)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дай Боже.
показати весь коментар
03.06.2026 12:28 Відповісти
тєлємарахвон головного мозку
показати весь коментар
03.06.2026 12:32 Відповісти
" Здобутки України в травні будуть більшими, ніж здобутки росіян" - уже июнь как-то.
показати весь коментар
03.06.2026 12:37 Відповісти
Прокормышь.
показати весь коментар
03.06.2026 12:39 Відповісти
Епаный Т9... прИкормышь.
показати весь коментар
03.06.2026 13:12 Відповісти
А в марте вообще до Ялты дойдем.
показати весь коментар
03.06.2026 12:48 Відповісти
👍😎
показати весь коментар
03.06.2026 13:29 Відповісти
 
 