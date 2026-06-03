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Новости Видео Бои на востоке Украины
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РФ провалила весеннюю кампанию. Достижения Украины в мае будут больше, чем завоевания россиян, - Билецкий. ВИДЕО

Командующий Третьим армейским корпусом бригадный генерал Андрей Билецкий заявил о провале весенней кампании РФ и перспективах перелома в войне.

Об этом он заявил в эфире ТСН "Марафон. Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ.

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Билецкий о ситуации на фронте

Россия провалила зимнюю и весеннюю кампании. За май противник захватил меньше всего территорий с 2023 года — примерно 10 км². Достижения Украины в мае будут больше, чем достижения россиян", — заявил бригадный генерал.

По его словам, отсутствие успехов на фронте россияне пытаются компенсировать террором против гражданского населения. Примером этого является последний массированный обстрел украинских городов.

Билецкий также рассказал о наращивании контроля Третьего армейского корпуса над логистикой врага в Луганской области. В частности, впервые со времен АТО-ООС нашим военным удалось дотянуться и до Изварино, расположенного на украинско-российской границе.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Луганская область отныне находится под контролем дронов Третьего армейского корпуса, нанесено поражение логистике врага.

Автор: 

Билецкий Андрей (276) наступление (269) Третий армейский корпус (132)
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Дай Боже.
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03.06.2026 12:28 Ответить
тєлємарахвон головного мозку
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03.06.2026 12:32 Ответить
" Здобутки України в травні будуть більшими, ніж здобутки росіян" - уже июнь как-то.
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03.06.2026 12:37 Ответить
Прокормышь.
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03.06.2026 12:39 Ответить
А в марте вообще до Ялты дойдем.
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03.06.2026 12:48 Ответить
 
 