Потери у нас уменьшились втрое, а у РФ выросли в пять раз, - командир 60-й ОМБр о присоединении к 3-му АК

После изменения подходов к ведению боя и интеграции в Третий армейский корпус 60-й ОМБр удалось существенно сократить собственные потери и остановить продвижение российских войск на своем участке фронта.

Об этом рассказал командир 60-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Рогозюк, говорится в материале Цензор.НЕТ "Как работает корпусная система на войне: опыт 3-го АК".

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Он отметил, что когда был создан Третий армейский корпус, 60-я ОМБр присоединилась к нему одновременно с Третьей отдельной штурмовой бригадой, которая формировала его управление. В состав сил и средств корпуса также вошли 63-я, 53-я, 125-я бригады и ряд других подразделений.

"После того, как я принял бригаду, первоочередной задачей было полностью изменить то, как она ведет бой, особенно когда противник наступает. Поэтому были приняты решения привлечь в команду специалистов из Третьего армейского корпуса и Третьей отдельной штурмовой бригады, которые сейчас возглавили ключевые направления. Было полностью пересмотрено взаимодействие артиллерии и беспилотного компонента, чем мы значительно повысили эффективность поражения противника", - пояснил Рогозюк.

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Командир подчеркнул, что это дало результаты.

"Мы начали сохранять нашу пехоту: на переднем крае у нас потери уменьшились втрое. В то же время более чем в пять раз мы увеличили потери врага на участке, за который отвечает 60-я ОМБр, благодаря чему темпы продвижения противника за месяц снизились. А за два месяца мы полностью остановили его продвижение по полосе бригады. Но не ценой жизни солдат", - рассказал он.

Также с помощью нового подхода к батальону беспилотных систем, который также возглавили специалисты из корпуса, выросшие в Третьей штурмовой, с нуля возродили роту наземных роботизированных комплексов, которая сейчас входит в десятку лучших.

"А по количеству выполненных миссий и перевезенного груза мы входим в пятерку лучших среди Вооруженных Сил Украины. Также мы чрезвычайно повысили эффективность артиллерии – примерно в три раза. Все это показало свой результат. Поэтому люди, которые ранее ушли в СЗЧ, увидели: теперь бригада работает по-другому. С сменой руководителей, с восстановлением сержантского корпуса, с правильным отношением к сержантам и к личному составу в целом все начало меняться", – добавил Рогозюк.

Подробнее о корпусной системе в ВСУ и опыте 3-го АК читайте по ссылке.

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