Воины 66-й ОМБр благодаря плотной "килл-зоне" ликвидируют пехоту РФ еще во время приближения к переднему краю позиций. ВИДЕО

На Лиманском направлении продолжается уничтожение российских пехотных подразделений в зоне ответственности 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник не прекращает попыток наращивать личный состав и регулярно выдвигает новые группы на передовую.

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Отмечается, что благодаря плотно выстроенной "килл-зоне" большинство оккупантов уничтожаются еще на подходах к позициям Сил обороны.

Операторы второго механизированного батальона "Внуки Адольфины" оперативно выявляют любое движение противника и сразу наносят удары по обнаруженным целям.

Кадры ликвидации живой силы врага опубликованы в соцсетях.

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