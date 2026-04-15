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Воїни 66-ї ОМБр завдяки щільній "кіл-зоні" ліквідовують піхоту РФ ще під час наближення до переднього краю позицій. ВIДЕО
На Лиманському напрямку триває ліквідація російської піхоти в смузі відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник не полишає спроб накопичувати особовий склад і регулярно висуває нові групи до переднього краю.
Зазначається, що завдяки щільно вибудуваній "кіл-зоні" більшість окупантів знищуються ще на підходах до позицій Сил оборони.
Оператори другого механізованого батальйону "Онуки Адольфівни" оперативно виявляють будь-який рух противника та одразу завдають ударів по виявлених цілях.
Кадри ліквідації живої сили ворога опубліковані у соцмережах.
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