Операторы наземных роботов 66-й ОМБр успешно провели две эвакуационные миссии и спасли 4 раненых украинских бойцов. ВИДЕО

Экипажи наземных роботизированных комплексов роты беспилотных систем 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго за сутки эвакуировали четырех раненых украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такого результата удалось достичь всего за две эвакуационные миссии, которые проводились в условиях необходимости срочного спасения бойцов.

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Благодаря оперативным действиям экипажей НРК всех раненых удалось безопасно доставить к медикам. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В бригаде отмечают, что роботизированные комплексы все чаще выполняют самые сложные задачи на поле боя, помогая спасать жизни украинских защитников.

Видео украинские защитники опубликовали в соцсетях.

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