Операторы наземных роботов 66-й ОМБр успешно провели две эвакуационные миссии и спасли 4 раненых украинских бойцов. ВИДЕО
Экипажи наземных роботизированных комплексов роты беспилотных систем 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго за сутки эвакуировали четырех раненых украинских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такого результата удалось достичь всего за две эвакуационные миссии, которые проводились в условиях необходимости срочного спасения бойцов.
Благодаря оперативным действиям экипажей НРК всех раненых удалось безопасно доставить к медикам. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
В бригаде отмечают, что роботизированные комплексы все чаще выполняют самые сложные задачи на поле боя, помогая спасать жизни украинских защитников.
Видео украинские защитники опубликовали в соцсетях.
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