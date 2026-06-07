Оператори наземних роботів 66-ї ОМБр успішно провели дві евакуаційні місії та врятували чотирьох поранених українських бійців. ВIДЕО

Екіпажі наземних роботизованих комплексів роти безпілотних систем 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго за одну добу евакуювали чотирьох поранених українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такого результату вдалося досягти лише за дві евакуаційні місії, які проводилися в умовах необхідності термінового порятунку бійців.

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Завдяки оперативним діям екіпажів НРК усіх поранених вдалося безпечно доставити до медиків. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

У бригаді наголошують, що роботизовані комплекси дедалі частіше виконують найскладніші завдання на полі бою, допомагаючи рятувати життя українських захисників.

Відео українські захисники опублікували у соцмережах.

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