Оператори наземних роботів 66-ї ОМБр успішно провели дві евакуаційні місії та врятували чотирьох поранених українських бійців. ВIДЕО
Екіпажі наземних роботизованих комплексів роти безпілотних систем 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго за одну добу евакуювали чотирьох поранених українських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такого результату вдалося досягти лише за дві евакуаційні місії, які проводилися в умовах необхідності термінового порятунку бійців.
Завдяки оперативним діям екіпажів НРК усіх поранених вдалося безпечно доставити до медиків. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.
У бригаді наголошують, що роботизовані комплекси дедалі частіше виконують найскладніші завдання на полі бою, допомагаючи рятувати життя українських захисників.
Відео українські захисники опублікували у соцмережах.
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