Через загрозу обстрілів у Слов’янську можуть розширити примусову евакуацію дітей. ВIДЕО

У Слов’янську можуть розширити зону примусової евакуації дітей разом із батьками через зростання безпекових ризиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, із районів громади, де у березні цього року запровадили примусову евакуацію дітей, вже вивезли всіх неповнолітніх.

Наразі у Слов’янській громаді проживають близько 43 тисяч людей, серед яких 3900 дітей.

Влада розглядає нові райони для евакуації

За словами Вадима Ляха, безпекова ситуація у місті продовжує погіршуватися, тому місцева влада разом із військовими обговорює можливість розширення зони евакуації.

"У тих районах, де оголосили евакуацію, дітей вивезли. Тобто за два місяці, коли вона розпочалася, всі виїхали. Зараз вже на часі і застосувати до інших мікрорайонів, де теж небезпечно. Зараз з військовими обговорюємо цю проблему", – зазначив Лях.

Остаточне рішення щодо розширення примусової евакуації наразі не ухвалене.

Потрібна націоналізація пустих квартир та будинків і масове переселення ВСІХ громадян України з зони бойових дій!
02.06.2026 10:37 Відповісти
Щось телебачення розповсюджує російське ІПСО. Яка евакуація? Подивіться відоси Найпотужнішого Лідолра світу, номінанта на премію миру Гундоса, то ми кожного дня звільняємо окуповані території і ворог ось-ось побіжить. В нього не залишилося бензину і солярки і олігархи сьогодні, або завтра мають вбити Пуйла. То вони мають проводити евакуацію, а не ми.
02.06.2026 10:50 Відповісти
Податкова и полиция уже сбежали?Если да,то город к сдаче подготовлен.
02.06.2026 11:30 Відповісти
Ні, забігли далеко ті, що розміновували Чонгар і виводили наших військових з підготовлених фортифікацій. Вони встигли обікрвасти ці міста і купити своїм дітям та дружинам квартири і будинки в ЄС, а ви тут співайте оди зеленій владі. Чомусь самі владні клерки не захотіли жити в країні зелених мрій. А отримувати снаряди, дрони і ракетіи на свої голови залишилися ті, кого влада обікрала.
02.06.2026 11:40 Відповісти
 
 