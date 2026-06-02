Через загрозу обстрілів у Слов’янську можуть розширити примусову евакуацію дітей. ВIДЕО

У Слов’янську можуть розширити зону примусової евакуації дітей разом із батьками через зростання безпекових ризиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, із районів громади, де у березні цього року запровадили примусову евакуацію дітей, вже вивезли всіх неповнолітніх.

Наразі у Слов’янській громаді проживають близько 43 тисяч людей, серед яких 3900 дітей.

Влада розглядає нові райони для евакуації

За словами Вадима Ляха, безпекова ситуація у місті продовжує погіршуватися, тому місцева влада разом із військовими обговорює можливість розширення зони евакуації.

"У тих районах, де оголосили евакуацію, дітей вивезли. Тобто за два місяці, коли вона розпочалася, всі виїхали. Зараз вже на часі і застосувати до інших мікрорайонів, де теж небезпечно. Зараз з військовими обговорюємо цю проблему", – зазначив Лях.

Остаточне рішення щодо розширення примусової евакуації наразі не ухвалене.

