3 825 16

Бронетранспортер M113 прорвався крізь рій FPV-дронів окупантів та евакуював поранених бійців полку "Луганськ" під Костянтинівкою. ВIДЕО

Евакуаційний бронетранспортер M113 Сил оборони України витримав дев’ять ударів російських FPV-дронів під час порятунку поранених бійців полку "Луганськ" поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові отримали інформацію про важкопоранених побратимів, які перебували на позиціях у "червоній зоні".

Через складну обстановку та загрозу нових атак було ухвалено рішення негайно відправити на евакуацію бронетранспортер M113.

Під час руху до позицій та повернення з пораненими машина стала ціллю для російських операторів FPV-дронів.

Загалом у бронетранспортер влучили дев’ять ворожих безпілотників, які намагалися зірвати евакуацію та знищити екіпаж.

Попри численні удари, M113 продовжив рух і зміг вивезти поранених військовослужбовців із небезпечної ділянки.

Після виходу із зони бойових дій бійців одразу передали медикам медичної служби "Щит Життя", які стабілізували їхній стан та доправили до госпіталю.

Зазначається, що наразі життю поранених військових нічого не загрожує.

Кадри унікальної евакуаційної операції оприлюднила об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

армія рф поранення евакуація Донецька область ЗСУ дрони Краматорський район Костянтинівка
Нігуя собі бронік
31.05.2026 13:06 Відповісти
Куди зкидуватись ще на такі машинки???
31.05.2026 13:11 Відповісти
наши умнички, вот мы своих не бросаем
31.05.2026 13:15 Відповісти
Мляяя !!! Оце мехвод красава !!! РЕСПЕКТИЩЕ ТА ПОВАГА БРАТИКУ !!!
31.05.2026 13:15 Відповісти
Мехводу взагалі героя треба дати..таке вирулювати..
31.05.2026 13:28 Відповісти
Зрозуміла, на лють тупо донатити. Там розберуться.
31.05.2026 13:19 Відповісти
Не думали орки-діди 50 років тому, коли почали забудовувати багатоповерхівками міста Донбасу, що вони стануть нашими фортецями проти їх озвірілих орків-онуків.
31.05.2026 13:22 Відповісти
дякуємо конструкторам, виробникам, поставщикам.... чудова машина з в,язкою алюмінієвою бронею, вдосконаленою нашими, чудовими людьми.
31.05.2026 13:31 Відповісти
Респект!...
31.05.2026 13:32 Відповісти
Респект Воїнам!
31.05.2026 13:41 Відповісти
ДЯКУЮ ВАМ ХЛОПЦІ !!!
31.05.2026 14:14 Відповісти
А "старічок" часів В'єтнаму АРС М113 ще себе показав. Що й казати, Гамериканська якість. Ну і, звісно, мехвод красава, зі сталевими "шарами"
31.05.2026 14:27 Відповісти
кацапи своїх евакуйовують ослами, чи рачки-так дешевше)
31.05.2026 14:28 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ
31.05.2026 14:45 Відповісти
Мех вод Герой !!! ❤️ Слава ЗСУ !!! ❤️ 🇺🇦 ...
31.05.2026 15:15 Відповісти
 
 