Бронетранспортер M113 прорвався крізь рій FPV-дронів окупантів та евакуював поранених бійців полку "Луганськ" під Костянтинівкою. ВIДЕО

Евакуаційний бронетранспортер M113 Сил оборони України витримав дев’ять ударів російських FPV-дронів під час порятунку поранених бійців полку "Луганськ" поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові отримали інформацію про важкопоранених побратимів, які перебували на позиціях у "червоній зоні".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Через складну обстановку та загрозу нових атак було ухвалено рішення негайно відправити на евакуацію бронетранспортер M113.

Під час руху до позицій та повернення з пораненими машина стала ціллю для російських операторів FPV-дронів.

Загалом у бронетранспортер влучили дев’ять ворожих безпілотників, які намагалися зірвати евакуацію та знищити екіпаж.

Попри численні удари, M113 продовжив рух і зміг вивезти поранених військовослужбовців із небезпечної ділянки.

Після виходу із зони бойових дій бійців одразу передали медикам медичної служби "Щит Життя", які стабілізували їхній стан та доправили до госпіталю.

Зазначається, що наразі життю поранених військових нічого не загрожує.

Кадри унікальної евакуаційної операції оприлюднила об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

Дивіться також: Екіпажі НРК за п’ять днів врятували трьох поранених бійців. ВIДЕО

Дивіться також: Український Червоний Хрест продовжує евакуацію людей із прикордоння Харківщини. ВIДЕО