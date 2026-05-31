Бронетранспортер M113 прорвался сквозь рой FPV-дронов оккупантов и эвакуировал раненых бойцов полка "Луганск" под Константиновкой.
Эвакуационный бронетранспортер M113 Сил обороны Украины выдержал девять ударов российских FPV-дронов во время спасения раненых бойцов полка "Луганск" вблизи Константиновки в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные получили информацию о тяжелораненых сослуживцах, которые находились на позициях в "красной зоне".
Из-за сложной обстановки и угрозы новых атак было принято решение немедленно отправить на эвакуацию бронетранспортер M113.
Во время движения к позициям и возвращения с ранеными машина стала мишенью для российских операторов FPV-дронов.
Всего в бронетранспортер попали девять вражеских беспилотников, которые пытались сорвать эвакуацию и уничтожить экипаж.
Несмотря на многочисленные удары, M113 продолжил движение и смог вывезти раненых военнослужащих из опасного района.
После выхода из зоны боевых действий бойцов сразу передали медикам медицинской службы "Щит Жизни", которые стабилизировали их состояние и доставили в госпиталь.
Отмечается, что в настоящее время жизни раненых военных ничего не угрожает.
Кадры уникальной эвакуационной операции обнародовала объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль