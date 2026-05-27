Экипажи НРК за пять дней спасли трех раненых бойцов

Военнослужащие 66-й механизированной бригады имени князя Мстислава установили новый рекорд по эвакуации раненых с помощью наземных роботизированных комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на официальном канале бригады.

За пять дней экипажи роты наземных беспилотных систем провели три успешные эвакуации раненых военных подряд.

В бригаде подчеркнули, что это стало новым рекордом подразделения.

"Там, где есть хотя бы малейшие шансы на спасение побратима, наши операторы сделают все, что в их силах. Не жалея ни одной техники, мы боремся за каждого", – заявили военные.

В бригаде также сообщили, что уже второй месяц подряд 66-я ОМБр входит в число лидеров системы Delta по эффективности применения наземных роботизированных комплексов среди подразделений Сил обороны Украины.

Наземные роботизированные комплексы все чаще используют для эвакуации раненых из опасных участков фронта, где риск для медиков и эвакуационных групп чрезвычайно высок.

