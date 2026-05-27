Екіпажі НРК за п’ять днів врятували трьох поранених бійців. ВIДЕО

Воїни 66-ї механізованої бригади імені князя Мстислава встановили новий рекорд із евакуації поранених за допомогою наземних роботизованих комплексів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили на офіційному каналі бригади.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За п’ять днів екіпажі роти наземних безпілотних систем провели три поспіль успішні евакуації поранених військових.

У бригаді наголосили, що це стало новим рекордом підрозділу.

"Там, де є бодай найменші шанси на порятунок побратима, наші оператори зроблять усе, що в їхніх силах. Не шкодуючи жодної техніки, б’ємося за кожного", – заявили військові.

У бригаді також повідомили, що вже другий місяць поспіль 66-та ОМБр входить до лідерів системи Delta за ефективністю застосування наземних роботизованих комплексів серед підрозділів Сил оборони України.

Наземні роботизовані комплекси дедалі частіше використовують для евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту, де ризик для медиків та евакуаційних груп є надзвичайно високим.

Читайте: Оператори наземних роботів підрозділу NC13 підірвали підземне укриття з рашистами всередині. ВIДЕО