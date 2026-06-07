Військові 57-ї ОМПБр евакуювали двох малолітніх дітей із кіл-зони на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Офіцери цивільно-військового співробітництва 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка евакуювали двох малолітніх дітей із кіл-зони на Вовчанському напрямку.

Кадри порятунку дітей бригада опублікувала на своєму ютуб-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дітей вивозять із прифронтової зони вже вдруге

"Двоє хлопчиків 2019 та 2021 років народження перебували у зоні бойових дій разом із бабусею та батьком. Важливо зауважити, що хлопчиків фактично вивозять із прифронтової зони вдруге: раніше родину вже евакуювали, проте згодом батьки забирали дітей та повертались назад", - розповіли військові.

Супроводжувати хлопчиків погодилася їхня бабуся, тоді як батько відмовився.

"За три роки моєї роботи в цивільно-військовому співробітництві цей випадок у мене вперше. Повідомивши хлопцям про необхідність евакуювати дітей, я навіть не почув запитання, куди ми їдемо. Всі були готові та налаштовані", - розповів начальник секції ЦВС на псевдо Тихий.

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Дітей передали представникам ювенальної превенції

Після евакуації дітей разом із бабусею передали представникам ювенальної превенції ГУ Нацполіції в Харківський області.

"Бригада вкотре хоче наголосити, що перебування у населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація, є неприпустимим. Для батьків або законних представників, які наражають дітей на небезпеку в зоні бойових дій, також передбачена законом кримінальна відповідальність. Ми закликаємо мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією та не наражати себе і своїх дітей на смертельну небезпеку", - заявили у 57-ій бригаді.

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