Оголошено обов’язкову евакуацію із 7 населених пунктів Богодухівського району на Харківщині

Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, розширються зона обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку у Харківській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Через загрозу обстрілів евакуацію оголосили ще у 7 населених пунктах Богодухівського району

За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, яке провели за участі військових, рятувальників, представників силових структур і керівників РВА.

Як зазначається, йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району: селища Золочів та села Писарівка, Гур'їв, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина.

Серед мешканців, яких планують вивезти у безпечніші райони, понад 1700 дітей та 311 маломобільних осіб

"Маємо вивезти в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей", - уточнив Синєгубов.

Агов, експерди усіх мастей, блогери-журналізди, бізнес-мени та бізнес-ляді ! Усі ті , хто так бідкається нестачею робочих рук в Україні і не може дочекатися іноземних трудових мігрантів! Робоча сила їде до вас! Зустрічайте! Пропонуйте житло та роботу!
