Оголошено обов’язкову евакуацію із 7 населених пунктів Богодухівського району на Харківщині
Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, розширються зона обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку у Харківській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Через загрозу обстрілів евакуацію оголосили ще у 7 населених пунктах Богодухівського району
За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, яке провели за участі військових, рятувальників, представників силових структур і керівників РВА.
Як зазначається, йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району: селища Золочів та села Писарівка, Гур'їв, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина.
Серед мешканців, яких планують вивезти у безпечніші райони, понад 1700 дітей та 311 маломобільних осіб
"Маємо вивезти в більш безпечні населені пункти 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей", - уточнив Синєгубов.
