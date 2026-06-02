Объявлена обязательная эвакуация из 7 населенных пунктов Богодуховского района в Харьковской области

Учитывая обстановку в сфере безопасности и систематические вражеские обстрелы, расширяется зона обязательной эвакуации на Золочевском направлении в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за угрозы обстрелов эвакуацию объявили еще в 7 населенных пунктах Богодуховского района

По его словам, соответствующее решение было принятона заседании Совета обороны области, которое прошло с участием военных, спасателей, представителей силовых структур и руководителей РГА.

Как отмечается, речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района: поселке Золочев и селах Писаревка, Гурьев, Лемищино, Малижино, Мерло, Морозова Долина.

"Нам предстоит вывезти в более безопасные населенные пункты 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей", - уточнил Синегубов.