Зону обов’язкової та примусової евакуації розширено в Куп’янському районі, - ОВА
У Куп’янському районі Харківської області розширили зону обов’язкової та примусової евакуації. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Про які громади йдеться
Як зазначається, йдеться про евакуацію населення, а також примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом з цього напрямку потрібно вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, зокрема 74 дитини.
Також ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин із дітьми з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Це 34 родини, у яких виховується 54 дитини.
Освіта
Крім того, було розглянуто питання розширення мережі безпечних освітніх середовищ. Там, де особливості рельєфу ускладнюють будівництво повноцінних бомбосховищ із функціями протирадіаційного захисту, опрацьовуються альтернативні рішення.
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