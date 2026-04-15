Зону обов’язкової та примусової евакуації розширено в Куп’янському районі, - ОВА

У Куп’янському районі Харківської області розширили зону обов’язкової та примусової евакуації. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Про які громади йдеться

Як зазначається, йдеться про евакуацію населення, а також примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом з цього напрямку потрібно вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, зокрема 74 дитини.

Також ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин із дітьми з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Це 34 родини, у яких виховується 54 дитини.

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Освіта

Крім того, було розглянуто питання розширення мережі безпечних освітніх середовищ. Там, де особливості рельєфу ускладнюють будівництво повноцінних бомбосховищ із функціями протирадіаційного захисту, опрацьовуються альтернативні рішення.

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