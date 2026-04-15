Зона обязательной и принудительной эвакуации расширена в Купянском районе, - ОВА
В Купянском районе Харьковской области расширили зону обязательной и принудительной эвакуации. Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
О каких громадах идет речь
Как отмечается, речь идет об эвакуации населения, а также принудительной эвакуации семей с детьми из 12 населенных пунктов Шевченковской громады. Всего из этого направления необходимо вывезти в более безопасные места 756 человек, в том числе 74 ребенка.
Также принято решение об обязательной принудительной эвакуации семей с детьми из 11 населенных пунктов Великобурлукской громады. Это 34 семьи, в которых воспитывается 54 ребенка.
Образование
Кроме того, был рассмотрен вопрос о расширении сети безопасных образовательных сред. Там, где особенности рельефа затрудняют строительство полноценных бомбоубежищ с функциями противорадиационной защиты, прорабатываются альтернативные решения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль