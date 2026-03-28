Последнюю семью с ребенком эвакуировали из прифронтовой Гонтаровки на Харьковщине
На днях из села Гонтаровка Старосалтовской громады на Харьковщине, где объявлена принудительная эвакуация детей, была эвакуирована последняя семья с ребенком.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Ребенка вместе с мамой эвакуировали в безопасное место", — сообщили в полиции.
Как отмечается, ранее сотрудники полиции неоднократно приезжали к указанной семье с целью эвакуации, разъясняли ответственность, риски и порядок проведения эвакуации.
На женщину составлен административный протокол
В отношении женщины составлен административный протокол по статье 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
