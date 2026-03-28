РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7950 посетителей онлайн
Новости Эвакуация на Харьковщине
Последнюю семью с ребенком эвакуировали из прифронтовой Гонтаровки на Харьковщине

На днях из села Гонтаровка Старосалтовской громады на Харьковщине, где объявлена принудительная эвакуация детей, была эвакуирована последняя семья с ребенком.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Ребенка вместе с мамой эвакуировали в безопасное место", — сообщили в полиции.

Как отмечается, ранее сотрудники полиции неоднократно приезжали к указанной семье с целью эвакуации, разъясняли ответственность, риски и порядок проведения эвакуации.

На женщину составлен административный протокол

В отношении женщины составлен административный протокол по статье 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автор: 

эвакуация Харьковская область Чугуевский район Гонтаровка
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому постійно, кожну неділю якесь нове село опиняється в прифронтовій зоні.Або ми повільно відступаємо,або хтось бреше у вечірніх відосиках.Он у нас вже з'явився Константинівський рубіж,а в кілометрі і Краматорськ.А це практично край Донецької обл.
показать весь комментарий
28.03.2026 22:38 Ответить
Там 20 километров до линии фронта. Но дроны могут долететь. Примерно такое же расстояние от линии фронта до Харькова. Но дроны могут долетать.
показать весь комментарий
28.03.2026 23:05 Ответить
 
 