Последнюю семью с ребенком эвакуировали из прифронтовой Гонтаровки на Харьковщине

На днях из села Гонтаровка Старосалтовской громады на Харьковщине, где объявлена принудительная эвакуация детей, была эвакуирована последняя семья с ребенком.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Ребенка вместе с мамой эвакуировали в безопасное место", — сообщили в полиции.

Как отмечается, ранее сотрудники полиции неоднократно приезжали к указанной семье с целью эвакуации, разъясняли ответственность, риски и порядок проведения эвакуации.

Читайте также: Более тысячи жителей остаются в Купянской общине, но связь с ними отсутствует, — МВА

На женщину составлен административный протокол

В отношении женщины составлен административный протокол по статье 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Смотрите также: Отец в Купянске скрывал 13-летнего сына от принудительной эвакуации, согласился на выезд только после уничтожения дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж