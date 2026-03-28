Останню родину з дитиною евакуйовано з прифронтової Гонтарівки на Харківщині

​​Днями із села Гонтарівка Старосалтівської громади в Харківській області, де оголошена примусова евакуація дітей, евакуйовано останню родину з дитиною.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Дитину разом із мамою було евакуйовано у безпечне місце", - повідомили в поліції.

Як зазначається, раніше працівники поліції неодноразово приїжджали до зазначеної родини з метою евакуації, роз’яснювали відповідальність, ризики та порядок проведення евакуації.

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На жінку складено адмінпротокол

Щодо жінки складено адміністративний протокол за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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