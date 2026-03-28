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Останню родину з дитиною евакуйовано з прифронтової Гонтарівки на Харківщині
Днями із села Гонтарівка Старосалтівської громади в Харківській області, де оголошена примусова евакуація дітей, евакуйовано останню родину з дитиною.
Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Дитину разом із мамою було евакуйовано у безпечне місце", - повідомили в поліції.
Як зазначається, раніше працівники поліції неодноразово приїжджали до зазначеної родини з метою евакуації, роз’яснювали відповідальність, ризики та порядок проведення евакуації.
На жінку складено адмінпротокол
Щодо жінки складено адміністративний протокол за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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