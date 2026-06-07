Военные 57-й ОМПБр эвакуировали двух малолетних детей из зоны боевых действий на Волчанском направлении. ВИДЕО

Офицеры службы гражданско-военного сотрудничества 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко эвакуировали двух малолетних детей из зоны боевых действий на Волчанском направлении.

Кадры спасения детей бригада опубликовала на своем YouTube-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детей вывозят из прифронтовой зоны уже во второй раз

"Двое мальчиков 2019 и 2021 годов рождения находились в зоне боевых действий вместе с бабушкой и отцом. Важно отметить, что мальчиков фактически вывозят из прифронтовой зоны во второй раз: ранее семью уже эвакуировали, однако впоследствии родители забирали детей и возвращались обратно", — рассказали военные.

Сопровождать мальчиков согласилась их бабушка, тогда как отец отказался.

"За три года моей работы в гражданско-военном сотрудничестве такой случай у меня впервые. Сообщив ребятам о необходимости эвакуировать детей, я даже не услышал вопроса, куда мы едем. Все были готовы и настроены", - рассказал начальник секции ГВС на псевдо Тихий.

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Детей передали представителям ювенальной превенции

После эвакуации детей вместе с бабушкой передали представителям ювенальной превенции ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Бригада в очередной раз хочет подчеркнуть, что пребывание в населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация, недопустимо. Для родителей или законных представителей, которые подвергают детей опасности в зоне боевых действий, также предусмотрена законом уголовная ответственность. Мы призываем жителей прифронтовых населенных пунктов не медлить с эвакуацией и не подвергать себя и своих детей смертельной опасности", — заявили в 57-й бригаде.

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