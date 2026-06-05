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Новости Наземные роботизированные комплексы НРК
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Билецкий: Каждый второй НРК украинской армии работает в Третьем корпусе

білецький

За год с момента развертывания Третьего армейского корпуса его наземные роботизированные комплексы (НРК) совершили около 20 тысяч рейсов, перевезли почти 4 тысячи тонн грузов и эвакуировали более 600 раненых.

Об этом в колонке для УП сообщил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

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НРК на фронте

По его словам, на отдельных участках логистика и эвакуация раненых осуществляются исключительно НРК. Ими же в апреле 2026 года корпус впервые эвакуировал гражданское лицо - 77-летнюю женщину, которая пыталась выбраться из зоны боевых действий.

Третий корпус создал первую в мире роту ударных НРК, открыл собственную школу подготовки операторов и первым в мире взял российских военных в плен с помощью только наземных роботов.

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Как использует Третий корпус

  • Гусеничный НРК с пулеметом M2 Browning полтора месяца самостоятельно, без людей, удерживал позиции.

"Каждый второй наземный роботизированный комплекс украинской армии работает в Третьем армейском корпусе. Заменяем солдат машинами везде, где это возможно", - написал Билецкий.

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Автор: 

Билецкий Андрей (277) Третий армейский корпус (135) НРК наземный роботизированный комплекс (128)
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Топ комментарии
+7
Удачливый бригадный генерал Билецкий. Из 20-ти корпусов СОУ, чудесным образом, половина НРК именного в его корпусе.
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05.06.2026 18:56 Ответить
+7
гімноїд зелений
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05.06.2026 19:03 Ответить
+5
Навіщо тоді до сих пір зграї цкунів бусярять?? Он вже роботи їздять.
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05.06.2026 19:04 Ответить
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Удачливый бригадный генерал Билецкий. Из 20-ти корпусов СОУ, чудесным образом, половина НРК именного в его корпусе.
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05.06.2026 18:56 Ответить
А інші військові лапу сосуть. І головне шо він вважає шо так і повинно бути. Лідер партії і соц опросах рейтінг має. Маразм зелених.
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05.06.2026 19:15 Ответить
Благодаря выдающейся харизме и профессионализму командира 3-го корпуса, он еще и единственный, полностью укомплектованный. Это вам не это.
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05.06.2026 19:20 Ответить
👍👍👍
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05.06.2026 19:00 Ответить
Треба йти до 1-го.
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05.06.2026 19:02 Ответить
гімноїд зелений
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05.06.2026 19:03 Ответить
Навіщо тоді до сих пір зграї цкунів бусярять?? Он вже роботи їздять.
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05.06.2026 19:04 Ответить
Прикормленное.
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05.06.2026 19:07 Ответить
Дослужився до Генерала. Хто тут є генералом? Досить ображати нормальних військових. Крапка.
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05.06.2026 19:16 Ответить
Сырский дослужился на два звания выше. Точка.
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05.06.2026 19:26 Ответить
Треба робити роботизоване антитцк яке буде бусярити цкунів на фронт.
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05.06.2026 19:17 Ответить
А де зараз цей розробник рнк,як з ним обійшлася зевлада,ген.Біл.скромно замовчує.
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05.06.2026 19:53 Ответить
І де зараз цей розробник рнк,ген.Біл. в курсі?
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05.06.2026 19:56 Ответить
Про автора рнк текст не проходить
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05.06.2026 20:00 Ответить
 
 