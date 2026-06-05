Билецкий: Каждый второй НРК украинской армии работает в Третьем корпусе

За год с момента развертывания Третьего армейского корпуса его наземные роботизированные комплексы (НРК) совершили около 20 тысяч рейсов, перевезли почти 4 тысячи тонн грузов и эвакуировали более 600 раненых.

Об этом в колонке для УП сообщил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

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НРК на фронте

По его словам, на отдельных участках логистика и эвакуация раненых осуществляются исключительно НРК. Ими же в апреле 2026 года корпус впервые эвакуировал гражданское лицо - 77-летнюю женщину, которая пыталась выбраться из зоны боевых действий.

Третий корпус создал первую в мире роту ударных НРК, открыл собственную школу подготовки операторов и первым в мире взял российских военных в плен с помощью только наземных роботов.

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Как использует Третий корпус

Гусеничный НРК с пулеметом M2 Browning полтора месяца самостоятельно, без людей, удерживал позиции.

"Каждый второй наземный роботизированный комплекс украинской армии работает в Третьем армейском корпусе. Заменяем солдат машинами везде, где это возможно", - написал Билецкий.

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