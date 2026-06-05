Білецький: Кожен другий НРК української армії працює у Третьому корпусі

Протягом року з моменту розгортання Третього армійського корпусу його наземні роботизовані комплекси (НРК) виконали близько 20 тисяч рейсів, перевезли майже 4 тисячі тонн вантажів та евакуювали понад 600 поранених.

Про це у колонці для УП повідомив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

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НРК на фронті

За його словами, на окремих ділянках логістика та евакуація поранених здійснюються виключно НРК. Ними ж у квітні 2026 року корпус вперше евакуював цивільну особу — 77-річну жінку, яка намагалася вибратися із зони бойових дій.

Третій корпус створив першу у світі роту ударних НРК, відкрив власну школу підготовки операторів і першим у світі взяв російських військових у полон за допомогою лише наземних роботів.

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Як використовує Третій корпус

Гусеничний НРК з кулеметом M2 Browning півтора місяця самостійно, без людей, утримував позиції.

"Кожен другий наземний роботизований комплекс української армії працює у Третьому армійському корпусі. Замінюємо солдатів машинами всюди, де це можливо", - написав Білецький.

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