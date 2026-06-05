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Новини Наземні роботизовані комплекси НРК
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Білецький: Кожен другий НРК української армії працює у Третьому корпусі

білецький

Протягом року з моменту розгортання Третього армійського корпусу його наземні роботизовані комплекси (НРК) виконали близько 20 тисяч рейсів, перевезли майже 4 тисячі тонн вантажів та евакуювали понад 600 поранених.

Про це у колонці для УП повідомив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

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НРК на фронті

За його словами, на окремих ділянках логістика та евакуація поранених здійснюються виключно НРК. Ними ж у квітні 2026 року корпус вперше евакуював цивільну особу — 77-річну жінку, яка намагалася вибратися із зони бойових дій.

Третій корпус створив першу у світі роту ударних НРК, відкрив власну школу підготовки операторів і першим у світі взяв російських військових у полон за допомогою лише наземних роботів.

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Як використовує Третій корпус

  • Гусеничний НРК з кулеметом M2 Browning півтора місяця самостійно, без людей, утримував позиції.

"Кожен другий наземний роботизований комплекс української армії працює у Третьому армійському корпусі. Замінюємо солдатів машинами всюди, де це можливо", - написав Білецький.

Також читайте: Постачання НРК звільнено від ПДВ: Рада ухвалила законопроєкт

Автор: 

Білецький Андрій (251) Третій армійський корпус (139) НРК наземний роботизований комплекс (132)
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Топ коментарі
+7
Удачливый бригадный генерал Билецкий. Из 20-ти корпусов СОУ, чудесным образом, половина НРК именного в его корпусе.
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05.06.2026 18:56 Відповісти
+7
гімноїд зелений
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05.06.2026 19:03 Відповісти
+5
Навіщо тоді до сих пір зграї цкунів бусярять?? Он вже роботи їздять.
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05.06.2026 19:04 Відповісти
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Удачливый бригадный генерал Билецкий. Из 20-ти корпусов СОУ, чудесным образом, половина НРК именного в его корпусе.
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05.06.2026 18:56 Відповісти
А інші військові лапу сосуть. І головне шо він вважає шо так і повинно бути. Лідер партії і соц опросах рейтінг має. Маразм зелених.
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05.06.2026 19:15 Відповісти
Благодаря выдающейся харизме и профессионализму командира 3-го корпуса, он еще и единственный, полностью укомплектованный. Это вам не это.
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05.06.2026 19:20 Відповісти
👍👍👍
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05.06.2026 19:00 Відповісти
Треба йти до 1-го.
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05.06.2026 19:02 Відповісти
гімноїд зелений
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05.06.2026 19:03 Відповісти
Навіщо тоді до сих пір зграї цкунів бусярять?? Он вже роботи їздять.
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05.06.2026 19:04 Відповісти
Прикормленное.
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05.06.2026 19:07 Відповісти
Дослужився до Генерала. Хто тут є генералом? Досить ображати нормальних військових. Крапка.
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05.06.2026 19:16 Відповісти
Сырский дослужился на два звания выше. Точка.
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05.06.2026 19:26 Відповісти
Треба робити роботизоване антитцк яке буде бусярити цкунів на фронт.
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05.06.2026 19:17 Відповісти
А де зараз цей розробник рнк,як з ним обійшлася зевлада,ген.Біл.скромно замовчує.
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05.06.2026 19:53 Відповісти
І де зараз цей розробник рнк,ген.Біл. в курсі?
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05.06.2026 19:56 Відповісти
Про автора рнк текст не проходить
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05.06.2026 20:00 Відповісти
 
 