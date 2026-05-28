Постачання НРК звільнено від ПДВ: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення операцій з постачання наземних безпілотних систем від ПДВ на час дії воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначили у міністерстві, постачання НРК звільнено від податку на додану вартість

"Це має здешевити закупівлі роботизованих комплексів для Сил оборони", - пояснили там.

Операції з постачання наземних безпілотних систем звільнено від ПДВ за таких умов:

постачання здійснюється за державними контрактами з оборонних закупівель;

кінцевим отримувачем є Міністерство оборони, ЗСУ, інші військові формування та правоохоронні органи України та підприємства–виконавці державних контрактів з оборонних закупівель.

