Постачання НРК звільнено від ПДВ: Рада ухвалила законопроєкт

Поставки НРК звільнено від податку на додану вартість

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення операцій з постачання наземних безпілотних систем від ПДВ на час дії воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, зазначили у міністерстві, постачання НРК звільнено від податку на додану вартість

"Це має здешевити закупівлі роботизованих комплексів для Сил оборони", - пояснили там.

Операції з постачання наземних безпілотних систем звільнено від ПДВ за таких умов:

  • постачання здійснюється за державними контрактами з оборонних закупівель;
  • кінцевим отримувачем є Міністерство оборони, ЗСУ, інші військові формування та правоохоронні органи України  та  підприємства–виконавці державних контрактів з оборонних закупівель.

Абсолютно ідіотський закон, бо всі комплектуючі для НРК підприємство купляє з ПДВ, а само НРК підприємство військовим не може продати з ПДВ, то хто має сплачувати ПДВ? Вихід тільки один, щоб не сплачувати ПДВ з кишені власника підприємства - оформлятись неплатником ПДВ, щоб в твоєму рахунку не було ПДВ, але фактично щоб воно там було! Депутати приймають абсолютно ідіотські закони, безумно непрофесійні та шкідливі для держави!
28.05.2026 15:50 Відповісти
Які закони такі і депутати .
28.05.2026 15:58 Відповісти
А солдат коли звільнять від військового збору? (Так, так , навіть військові платять за себе військовий податок а не тільки цивільні) В якій країні такий дебілізм процвітає?
28.05.2026 15:56 Відповісти
Спочатку депутаНи свідомо приймають абсолютно диверсійні на користь держави-агресора закони під час війни. Після цього уважно дивляться на цінники своїх шкур, які вивішує громадянське суспільство та терміново прибирають наслідки своєї діяльності. Треба демпінгувати.
28.05.2026 16:06 Відповісти
 
 