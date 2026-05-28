Поставки НРК освобождены от НДС: Рада приняла законопроект

Индустрия дронов

Верховная Рада приняла законопроект об освобождении операций по поставке наземных беспилотных систем от НДС на время действия военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, в министерстве отметили, что поставки НРК освобождены от налога на добавленную стоимость

"Это должно удешевить закупки роботизированных комплексов для Сил обороны", - рассказали там.

Операции по поставке наземных беспилотных систем освобождены от НДС при следующих условиях:

  • поставка осуществляется по государственным контрактам по оборонным закупкам;
  • конечным получателем является Министерство обороны, ВСУ, другие воинские формирования и правоохранительные органы Украины или предприятия-исполнители государственных контрактов по оборонным закупкам.

Абсолютно ідіотський закон, бо всі комплектуючі для НРК підприємство купляє з ПДВ, а само НРК підприємство військовим не може продати з ПДВ, то хто має сплачувати ПДВ? Вихід тільки один, щоб не сплачувати ПДВ з кишені власника підприємства - оформлятись неплатником ПДВ, щоб в твоєму рахунку не було ПДВ, але фактично щоб воно там було! Депутати приймають абсолютно ідіотські закони, безумно непрофесійні та шкідливі для держави!
28.05.2026 15:50 Ответить
Які закони такі і депутати .
28.05.2026 15:58 Ответить
А солдат коли звільнять від військового збору? (Так, так , навіть військові платять за себе військовий податок а не тільки цивільні) В якій країні такий дебілізм процвітає?
28.05.2026 15:56 Ответить
Спочатку депутаНи свідомо приймають абсолютно диверсійні на користь держави-агресора закони під час війни. Після цього уважно дивляться на цінники своїх шкур, які вивішує громадянське суспільство та терміново прибирають наслідки своєї діяльності. Треба демпінгувати.
28.05.2026 16:06 Ответить
А сам розробник рнк і далі в сізо,а чи вспіли вже віддати в лапи фсб?
28.05.2026 16:40 Ответить
 
 