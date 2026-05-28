Поставки НРК освобождены от НДС: Рада приняла законопроект
Индустрия дронов
Верховная Рада приняла законопроект об освобождении операций по поставке наземных беспилотных систем от НДС на время действия военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, в министерстве отметили, что поставки НРК освобождены от налога на добавленную стоимость
"Это должно удешевить закупки роботизированных комплексов для Сил обороны", - рассказали там.
Операции по поставке наземных беспилотных систем освобождены от НДС при следующих условиях:
- поставка осуществляется по государственным контрактам по оборонным закупкам;
- конечным получателем является Министерство обороны, ВСУ, другие воинские формирования и правоохранительные органы Украины или предприятия-исполнители государственных контрактов по оборонным закупкам.
