Угода з ЄС на 90 мільярдів: Україна зобов’язалася реформувати спрощену систему оподаткування

Україна має розробити законопроєкт щодо реформи пільгового оподаткування, який дозволить забезпечити щонайменше 70 млрд грн додаткових бюджетних надходжень щороку. Виконання цієї вимоги є частиною домовленостей з Європейським Союзом для отримання третього траншу макрофінансової допомоги на рівні близько 1,45 млрд євро.

Це передбачено ратифікованою Верховною Радою угодою про кредит у розмірі 90 млрд євро, повідомляє Forbes.

У ЄС очікують, що Україна посилить контроль за податковими практиками, зокрема обмежить схеми ухилення від оподаткування через штучне дроблення бізнесу для переходу на пільгові режими.

Також передбачається ускладнення повторного переходу компаній на спрощену систему після виходу з неї. Окремо розглядається можливість запровадження більш гнучкої моделі ставок для платників третьої групи з диференціацією залежно від виду діяльності.

Ще один блок змін стосується адміністрування ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Йдеться про скорочення звітних періодів, спрощення подання документів та часткову автоматизацію податкової звітності, включно з попереднім формуванням декларацій і змінами у процедурі реєстрації податкових накладних.

Євросоюз наполягає на гармонізації українського податкового законодавства з європейськими нормами у сфері протидії ухиленню від оподаткування.

Паралельно Україна має оновити митне законодавство відповідно до Митного кодексу ЄС.

Серед додаткових зобов’язань:

підготовка довгострокового прогнозу витрат на пенсійну систему спільно з міжнародними партнерами;

розробка нової стратегії публічних закупівель на 2027-2030 роки;

підготовка концепції закону про оборонні закупівлі з урахуванням європейських стандартів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада схвалила ратифікацію кредитної угоди з Євросоюзом про надання Україні фінансової підтримки на 90 млрд євро. Як зазначено в пояснювальній записці, документ встановлює рамкові умови для залучення коштів у межах цієї суми, зокрема в форматі макрофінансової допомоги у вигляді позики для підтримки України.