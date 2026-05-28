Угода з ЄС на 90 мільярдів: Україна зобов’язалася реформувати спрощену систему оподаткування

Україна має розробити законопроєкт щодо реформи пільгового оподаткування, який дозволить забезпечити щонайменше 70 млрд грн додаткових бюджетних надходжень щороку. Виконання цієї вимоги є частиною домовленостей з Європейським Союзом для отримання третього траншу макрофінансової допомоги на рівні близько 1,45 млрд євро.

Це передбачено ратифікованою Верховною Радою угодою про кредит у розмірі 90 млрд євро, повідомляє Forbes.

У ЄС очікують, що Україна посилить контроль за податковими практиками, зокрема обмежить схеми ухилення від оподаткування через штучне дроблення бізнесу для переходу на пільгові режими.

Також передбачається ускладнення повторного переходу компаній на спрощену систему після виходу з неї. Окремо розглядається можливість запровадження більш гнучкої моделі ставок для платників третьої групи з диференціацією залежно від виду діяльності.

Ще один блок змін стосується адміністрування ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Йдеться про скорочення звітних періодів, спрощення подання документів та часткову автоматизацію податкової звітності, включно з попереднім формуванням декларацій і змінами у процедурі реєстрації податкових накладних.

Євросоюз наполягає на гармонізації українського податкового законодавства з європейськими нормами у сфері протидії ухиленню від оподаткування.

Паралельно Україна має оновити митне законодавство відповідно до Митного кодексу ЄС.

Серед додаткових зобов’язань:

  • підготовка довгострокового прогнозу витрат на пенсійну систему спільно з міжнародними партнерами;
  • розробка нової стратегії публічних закупівель на 2027-2030 роки;
  • підготовка концепції закону про оборонні закупівлі з урахуванням європейських стандартів.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада схвалила ратифікацію кредитної угоди з Євросоюзом про надання Україні фінансової підтримки на 90 млрд євро. Як зазначено в пояснювальній записці, документ встановлює рамкові умови для залучення коштів у межах цієї суми, зокрема в форматі макрофінансової допомоги у вигляді позики для підтримки України.

знову почались гойдалки
28.05.2026 13:22 Відповісти
Тобто чинуші не палають бажанням боротися із тинізацією великого бізнесу, який зачасту вони і самі тримають. Вирішили пропіхнути тему із посиленням контролю над малим та середнім бізнесом, під соусом отримання позики, яку самі ж і роздеребанять. Але віддуватися будуть прості українці, які мають ФОПи 1 і 2 групи. Як же зелені ненавидять простих громадян, які самі себе ж і забезпечують роботою.
28.05.2026 13:23 Відповісти
найпростіший спосіб підняття податків - це доведення до європейського рівня оплати праці українців, податки зростуть в 4-5 раз, зробити це поетапно - спочатку сировинні галузі, де встановити рівень зарплати пропорційно відсотку експорту сировини, а потім поступово за 3-5 років підтягнуться інші галузі, які зростуть за рахунок зростання доходів працівників сировинних галузей. це простий механізм справедливого перерозподілу доходів від ресурсів України між народом і олігархами, яких в бідній Україні чомусь більше, ніж у всьому Євросоюзі.
28.05.2026 13:29 Відповісти
Вічна боротьба з ФОП. Ганьба та презирство таким реформаторам. Ненависть зазравшихся чинуш до простого народу проявляється всюди в цих "реформах" для малого бізнесу. Вони копіюють рашистську владу і їм за це не соромно. І хай не розповідають, що це все придумали то МВФ, то ще хтось. Всі ці методи " поліпшення" ситуації з бюджетом запропоновані гетьманцевим та іншими "друзями" України.
28.05.2026 13:56 Відповісти

