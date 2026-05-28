Рада ратифікувала угоду з ЄС про кредит у 90 млрд євро

Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.

Подробиці

Рішення підтримали 298 нардепів.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, у тому числі в рамках макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України.

На 2026 рік загальний обсяг підтримки визначену у 45 млрд євро, що підуть на:

оборону (до 28,3 млрд євро) - на закупівлю озброєння та посилення ОПК;

бюджет (16,7 млрд євро) - на покриття дефіциту держбюджету та забезпечення макрофінансової стабільності.

Фінансування бюджетної частини:

до 8,35 млрд євро як макрофінансова допомога;

до 8,35 млрд євро - додатково через механізм Ukraine Facility.

Що передувало?

28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.

