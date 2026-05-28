УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12849 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Європи
1 074 13

Рада ратифікувала угоду з ЄС про кредит у 90 млрд євро

90 млрд євро від ЄС: Рада ратифікувала угоду

Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Рішення підтримали 298 нардепів.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, у тому числі в рамках макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України.

На 2026 рік загальний обсяг підтримки визначену у 45 млрд євро, що підуть на:

  • оборону (до 28,3 млрд євро) - на закупівлю озброєння та посилення ОПК;
  • бюджет (16,7 млрд євро) - на покриття дефіциту держбюджету та забезпечення макрофінансової стабільності.

Фінансування бюджетної частини:

  • до 8,35 млрд євро як макрофінансова допомога;
  • до 8,35 млрд євро - додатково через механізм Ukraine Facility.

Читайте: Кубілюс закликав уряди ЄС "відкрити свої арсенали" для України та збільшити виробництво зброї

Що передувало?

28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.

Також читайте: Податок на посилки та продовження військового збору: ЗМІ дізналися, які реформи має виконати Україна для отримання першого траншу за позикою від ЄС

Автор: 

ВР (15157) Євросоюз (15129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Куда иди за своей долей?
показати весь коментар
28.05.2026 11:20 Відповісти
+2
Ну хоч би так. Пройшов час коли він просто давав вказівку і Рада бігла голосувати все, що в ОП вважали за потрібне,навіть в обхід Конституції. Після усіх корупційних скандалів та ситуації з Ермаком навіть його монобільшість розхиталась.Тому й розпочав домовлятися з опозицією, щоб хоч би трохи стабілізувати ситуацію,яку сам і загнав в глухий кут.
показати весь коментар
28.05.2026 11:26 Відповісти
+2
куплю собі костюм с отлівом і в Сан Тропе
показати весь коментар
28.05.2026 11:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хренова з мене Ванга - казав буде 300+ старію
показати весь коментар
28.05.2026 11:15 Відповісти
Ну хоч би так. Пройшов час коли він просто давав вказівку і Рада бігла голосувати все, що в ОП вважали за потрібне,навіть в обхід Конституції. Після усіх корупційних скандалів та ситуації з Ермаком навіть його монобільшість розхиталась.Тому й розпочав домовлятися з опозицією, щоб хоч би трохи стабілізувати ситуацію,яку сам і загнав в глухий кут.
показати весь коментар
28.05.2026 11:26 Відповісти
Потрібен аудит того на яке озброєння виділяються кошти. Ми бачимо що попередні роки куплялось не те що потрібно, в результаті ми досі не маємо критичних військових систем озброєння - повністю відсутній український зенітно ракетний комплекс, як ближної дії так і середньої і далекої дії, повністю відсутнє будівництво українських РЛС для виявлєння повітряних цілей як на лінії фронту так і на відстані 20-30 км від ЛБЗ, ми досі використовуємо цивільні західні РЛС які не підходять для ЗСУ, перегріваються, неякісно відображають цілі. Ми маємо закуплені F-16 але не маємо можливості з їх допомогою атакувати російські літаки на відстанях 200км та більше, бо немає далекобійних ракет і вони не інтегровані в наші F-16. Ми не можемо якісно атакувати росіян керованими бомбами, бо в нас їх банально немає, росіяни атакують нас сотнями КАБів на день, а ми у відповідь запускаємо лічені одиниці КАБів. Все це говорить про абсолютно бездумне та ідіотське витрачання грошей на військові закупівлі. Самий епічний провал це звичайно безглузді F-16 на які зараз витрачаються шалені кошти, але їх функціонал надзвичайно обмежений. Окрема тема це злочинна закупівля безглуздих супердорогих безпілотників у компанії Зеленського Fire Point, на яку йдуть мільярди доларів, потрібних в інших військових закупівлях! Зараз готується ще одна безглузда військова закупівля шведських Гріпенів, які нам не поставлять через те що США введуть проти нас санкції і відмовиться постачати до Гріпенів американські двигуни, або відмовляться постачати запчастини до двигунів та обслуговувати їх, заграючи з путіним! Обирати потрібно французські Рафалі, або європейські Єврофайтери Тайфун, щоб не залежати від американців в поставках та обслуговуванні літаків!
показати весь коментар
28.05.2026 12:44 Відповісти
Куда иди за своей долей?
показати весь коментар
28.05.2026 11:20 Відповісти
Це багато, один Шпіллерман не потяне. Єх Міндіч, де ти?
показати весь коментар
28.05.2026 11:26 Відповісти
- Ми хочем вам дати 90 лярдів, але ви маєте ще на це погодитись.

*тим часом Верховна Рада*
показати весь коментар
28.05.2026 11:27 Відповісти
куплю собі костюм с отлівом і в Сан Тропе
показати весь коментар
28.05.2026 11:29 Відповісти
Это примерно по 4500е на каждого оставшегося. Кто получит - отпишитесь.
показати весь коментар
28.05.2026 12:17 Відповісти
То, что ВР согласилась взять), не значит что дадут.
показати весь коментар
28.05.2026 12:26 Відповісти
Если и дадут, то до Украины, мягко говоря, ничего не дойдет))).
показати весь коментар
28.05.2026 12:32 Відповісти
Есть одна восточная притча:
Один просит у другого денег на небольшой срок, а тот отвечает, типа денег я тебе не дам, а вот срок в который ты мне их должен будешь веруть - с удовольствием предоставлю.

Если вы понимаете о чем я.
показати весь коментар
28.05.2026 12:35 Відповісти
список депутатов от "европейской солидарности" которые отсутствовали и не голосовали за этот закон - Порошенко П.А. (глава фракции)Геращенко И.В.Климпуш-Цинцадзе И.О.Парубий А.В.Гончаренко А.А.Княжицкий Н.Л.Сюмар В.П.Алексеев С.О.Лопушанский А.Я.Никорак И.П.Синютка О.М.Чийгоз А.З.Саврасов М.В.
показати весь коментар
28.05.2026 12:57 Відповісти
 
 