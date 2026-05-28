Рада ратифікувала угоду з ЄС про кредит у 90 млрд євро
Верховна Рада підтримала ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення підтримали 298 нардепів.
У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, у тому числі в рамках макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України.
На 2026 рік загальний обсяг підтримки визначену у 45 млрд євро, що підуть на:
- оборону (до 28,3 млрд євро) - на закупівлю озброєння та посилення ОПК;
- бюджет (16,7 млрд євро) - на покриття дефіциту держбюджету та забезпечення макрофінансової стабільності.
Фінансування бюджетної частини:
- до 8,35 млрд євро як макрофінансова допомога;
- до 8,35 млрд євро - додатково через механізм Ukraine Facility.
Що передувало?
28 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.
*тим часом Верховна Рада*
Один просит у другого денег на небольшой срок, а тот отвечает, типа денег я тебе не дам, а вот срок в который ты мне их должен будешь веруть - с удовольствием предоставлю.
Если вы понимаете о чем я.