Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите в 90 млрд евро

Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.

Решение поддержали 298 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что законопроект определяет рамки для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 миллиардов евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках займа на поддержку Украины.

На 2026 год общий объем поддержки определен в 45 млрд евро, которые пойдут на:

оборону (до 28,3 млрд евро) - на закупку вооружения и укрепление ОПК;

бюджет (16,7 млрд евро) - на покрытие дефицита госбюджета иобеспечение макрофинансовой стабильности.

Финансирование бюджетной части:

до 8,35 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи;

до 8,35 млрд евро - дополнительно через механизм Ukraine Facility.

Что предшествовало?

28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро.

