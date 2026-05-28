Новости Помощь Украине от Европы
Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите в 90 млрд евро

Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.

Подробности

Решение поддержали 298 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что законопроект определяет рамки для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 миллиардов евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках займа на поддержку Украины.

На 2026 год общий объем поддержки определен в 45 млрд евро, которые пойдут на:

  • оборону (до 28,3 млрд евро) - на закупку вооружения и укрепление ОПК;
  • бюджет (16,7 млрд евро) - на покрытие дефицита госбюджета иобеспечение макрофинансовой стабильности.

Финансирование бюджетной части:

  • до 8,35 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи;
  • до 8,35 млрд евро - дополнительно через механизм Ukraine Facility.

Читайте: Кубилюс призвал правительства стран ЕС "открыть свои арсеналы" для Украины и увеличить производство оружия

Что предшествовало?

28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро.

Читайте также: Налог на посылки и продление военного сбора: СМИ узнали, какие реформы должна провести Украина для получения первого транша по кредиту от ЕС

+3
Куда иди за своей долей?
28.05.2026 11:20 Ответить
+2
Ну хоч би так. Пройшов час коли він просто давав вказівку і Рада бігла голосувати все, що в ОП вважали за потрібне,навіть в обхід Конституції. Після усіх корупційних скандалів та ситуації з Ермаком навіть його монобільшість розхиталась.Тому й розпочав домовлятися з опозицією, щоб хоч би трохи стабілізувати ситуацію,яку сам і загнав в глухий кут.
28.05.2026 11:26 Ответить
+2
куплю собі костюм с отлівом і в Сан Тропе
28.05.2026 11:29 Ответить
Хренова з мене Ванга - казав буде 300+ старію
28.05.2026 11:15 Ответить
28.05.2026 11:26 Ответить
Потрібен аудит того на яке озброєння виділяються кошти. Ми бачимо що попередні роки куплялось не те що потрібно, в результаті ми досі не маємо критичних військових систем озброєння - повністю відсутній український зенітно ракетний комплекс, як ближної дії так і середньої і далекої дії, повністю відсутнє будівництво українських РЛС для виявлєння повітряних цілей як на лінії фронту так і на відстані 20-30 км від ЛБЗ, ми досі використовуємо цивільні західні РЛС які не підходять для ЗСУ, перегріваються, неякісно відображають цілі. Ми маємо закуплені F-16 але не маємо можливості з їх допомогою атакувати російські літаки на відстанях 200км та більше, бо немає далекобійних ракет і вони не інтегровані в наші F-16. Ми не можемо якісно атакувати росіян керованими бомбами, бо в нас їх банально немає, росіяни атакують нас сотнями КАБів на день, а ми у відповідь запускаємо лічені одиниці КАБів. Все це говорить про абсолютно бездумне та ідіотське витрачання грошей на військові закупівлі. Самий епічний провал це звичайно безглузді F-16 на які зараз витрачаються шалені кошти, але їх функціонал надзвичайно обмежений. Окрема тема це злочинна закупівля безглуздих супердорогих безпілотників у компанії Зеленського Fire Point, на яку йдуть мільярди доларів, потрібних в інших військових закупівлях! Зараз готується ще одна безглузда військова закупівля шведських Гріпенів, які нам не поставлять через те що США введуть проти нас санкції і відмовиться постачати до Гріпенів американські двигуни, або відмовляться постачати запчастини до двигунів та обслуговувати їх, заграючи з путіним! Обирати потрібно французські Рафалі, або європейські Єврофайтери Тайфун, щоб не залежати від американців в поставках та обслуговуванні літаків!
28.05.2026 12:44 Ответить
28.05.2026 11:20 Ответить
Це багато, один Шпіллерман не потяне. Єх Міндіч, де ти?
28.05.2026 11:26 Ответить
- Ми хочем вам дати 90 лярдів, але ви маєте ще на це погодитись.

*тим часом Верховна Рада*
28.05.2026 11:27 Ответить
28.05.2026 11:29 Ответить
Это примерно по 4500е на каждого оставшегося. Кто получит - отпишитесь.
28.05.2026 12:17 Ответить
То, что ВР согласилась взять), не значит что дадут.
28.05.2026 12:26 Ответить
Если и дадут, то до Украины, мягко говоря, ничего не дойдет))).
28.05.2026 12:32 Ответить
Есть одна восточная притча:
Один просит у другого денег на небольшой срок, а тот отвечает, типа денег я тебе не дам, а вот срок в который ты мне их должен будешь веруть - с удовольствием предоставлю.

Если вы понимаете о чем я.
28.05.2026 12:35 Ответить
список депутатов от "европейской солидарности" которые отсутствовали и не голосовали за этот закон - Порошенко П.А. (глава фракции)Геращенко И.В.Климпуш-Цинцадзе И.О.Парубий А.В.Гончаренко А.А.Княжицкий Н.Л.Сюмар В.П.Алексеев С.О.Лопушанский А.Я.Никорак И.П.Синютка О.М.Чийгоз А.З.Саврасов М.В.
28.05.2026 12:57 Ответить
 
 