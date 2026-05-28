Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите в 90 млрд евро
Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 298 народных депутатов.
В пояснительной записке говорится, что законопроект определяет рамки для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 миллиардов евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках займа на поддержку Украины.
На 2026 год общий объем поддержки определен в 45 млрд евро, которые пойдут на:
- оборону (до 28,3 млрд евро) - на закупку вооружения и укрепление ОПК;
- бюджет (16,7 млрд евро) - на покрытие дефицита госбюджета иобеспечение макрофинансовой стабильности.
Финансирование бюджетной части:
- до 8,35 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи;
- до 8,35 млрд евро - дополнительно через механизм Ukraine Facility.
Что предшествовало?
28 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро.
*тим часом Верховна Рада*
Один просит у другого денег на небольшой срок, а тот отвечает, типа денег я тебе не дам, а вот срок в который ты мне их должен будешь веруть - с удовольствием предоставлю.
Если вы понимаете о чем я.