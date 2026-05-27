Кубилюс призвал правительства стран ЕС "открыть свои арсеналы" для Украины и увеличить производство оружия

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны открыть свои арсеналы для поставок оружия Украине и увеличить производство, отказавшись от выпуска оружия "высокой моды".

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Правительства должны открыть свои арсеналы, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно", - подчеркнул Кубилюс.

По словам еврокомиссара, укрепление украинской армии было бы еще важнее, если бы Европа вновь открыла официальные каналы переговоров с Россией на фоне роста в Европе поддержки таких переговоров.

"Единственная формула, которая может принести мир, - это так называемый мир через силу. Сила должна быть на стороне Украины, и Европа может помочь в этом", - сказал он.

В то же время Кубилюс отметил, что Европа отстает от России и Украины в производстве ракет, поскольку ее компании производят сложное и дорогое оружие, которое трудно масштабировать.

"Европейцы производят то, что они называют продукцией "от кутюр". Технологически очень сложная, очень передовая, очень дорогая, и ее невозможно нарастить. Украинцы производят то, что эти европейские отрасли называют "достаточно хорошей" продукцией", - пояснил он.

Поэтому, по мнению еврокомиссара, Европе нужно поучиться у Украины и перейти на более дешевые системы, которые можно производить быстро и в больших масштабах.

"Украинцы начали производить собственную крылатую ракету "Фламинго", и в этом году они готовы выпустить около 700 единиц", - отметил он, добавив, что ЕС изготовил менее 300 единиц, а Россия -1200.

Кубилюс считает, что Украина могла бы покупать оружие со складов Европы, используя 60 млрд евро из недавно согласованного кредита на 90 миллиардов евро. Продавцы затем могли бы использовать эти деньги для закупки дополнительного вооружения или для расширения производства.

Призыв еврокомиссара прозвучал на фоне подготовки в ЕС инициатив, направленных на стимулирование оборонного производства и уменьшение фрагментации европейской оружейной промышленности. Брюссель должен представить план создания более интегрированного рынка в июле.

Предложение направлено на решение проблемы разнообразия национальных правил и практик закупок, которые, по его словам, фактически закрыли рынки оборонной продукции и препятствовали трансграничному сотрудничеству в оборонной промышленности.

"На самом деле рынка нет, а препятствий множество", - добавил он.

Также Кубилюс сказал, что правительства стран ЕС защищают собственных производителей оружия. В частности, Франция и Германия закупают 70% того, что производит их промышленность, при этом лишь около 10% продается другим странам ЕС.

