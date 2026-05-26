Россия может глушить GPS в Европе на расстоянии 450 км от Калининграда, - Reuters

Россия существенно расширила возможности для вмешательства в работу GPS-навигации с территории Калининградской области и теперь способна влиять на сигналы вглубь Европы на расстояние до 450 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на заместителя главы регулятора связи Литвы Дариуса Кулиешиуса.

Что заявили в Литве

По словам Кулиешиуса, Россия значительно увеличила количество антенн для так называемого GPS-спуфинга – передачи ложных координат, которые дезориентируют навигационные системы.

Если в начале 2025 года в РФ было всего три таких антенны, то сейчас их уже 36.

Под угрозой вмешательства оказались страны Балтии, Польша, а также отдельные территории Финляндии и Швеции.

В Литве заявляют, что первые серьезные помехи начали фиксировать еще во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

"Сейчас они развернули инфраструктуру, и это вмешательство стало системной, постоянной и бесконечной российской провокацией против европейской безопасности", - заявил Кулиешиус.

Как это влияет на гражданскую инфраструктуру

В Литве отмечают, что проблемы возникают не только в авиации.

В приграничных районах из-за вмешательства ухудшается мобильная связь, а также периодически перестают работать онлайн-расписания общественного транспорта.

По данным литовской стороны, всплески таких атак чаще всего фиксируются во время ударов украинских дронов по территории России.

Что отвечает Кремль

В Кремле традиционно отрицают причастность к кибервмешательствам и атакам на навигационные системы.

В то же время европейские страны уже неоднократно сообщали о случаях работы российских систем радиоэлектронной борьбы вблизи границ ЕС.

